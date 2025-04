Si è giocata la 30a giornata di Serie A che si è aperta con il pareggio tra Como e Empoli con la squadra di D’Aversa che si rammarica per alcune occasioni gol clamorosamente fallite, l’ultima di Kouamè che poteva essere la rete della vittoria. Prosegue il magico campionato del Bologna che espugna anche Venezia con un grandissimo gol di Orsolini mentre parte con il piede giusto Tudor sulla panchina della Juve che vince di misura con il Genoa. Settima vittoria consecutiva per la Roma di Ranieri che vince anche a Lecce con la rete di Dovbyk. Il Cagliari strapazza il Monza e si porta a un passo dalla salvezza mentre la Fiorentina, dopo l’ultimo successo con la Juve, batte anche l’Atalanta con il solito gol di Kean. Per la squadra di Gasperini finisce il sogno di poter lottare per lo scudetto. L’Inter soffre ma batte l’Udinese; doppio vantaggio nerazzurro con Arnautovic e Frattesi poi i friulani riaprono la gara con Solet e nel finale sfiorano più volte la rete del pareggio. Nel posticipo il Napoli batte il Milan con i rossoneri che dopo venti minuti sono sotto di due reti e sembrano già pensare al derby di Coppa Italia. Poi nella ripresa si vede un altro Milan che fallisce un rigore con Gimenez e riapre la partita con Jovic ma non basta per evitare la sconfitta. Entrambe in parità le gare di ieri sera; senza reti lo scontro salvezza tra il Verona e il Parma mentre il Torino nel finale riprende la Lazio che si era portata in vantaggio con Marusic. Grande bagarre per la corsa Champions con cinque squadre racchiuse in cinque punti.

Questi i risultati e la classifica:

COMO-EMPOLI 1-1

VENEZIA-BOLOGNA 0-1

JUVENTUS-GENOA 1-0

LECCE-ROMA 0-1

CAGLIARI-MONZA 3-0

FIORENTINA-ATALANTA 1-0

INTER-UDINESE 2-1

NAPOLI-MILAN 2-0

VERONA-PARMA 0-0

LAZIO-TORINO 1-1