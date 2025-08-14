Parte domani la Coppa Italia e gli azzurri si presentano ai nastri di partenza nella gara dei trentaduesimi di finale. In totale sono 138 le partite che gli azzurri hanno disputato in questa competizione (non contiamo la Coppa Italia di serie C) con un bilancio complessivo di 47 vittorie nei novanta minuti, 25 pareggi (comprensivi poi di vittorie e/o sconfitte dopo i novanta minuti) e 66 sconfitte nei novanta minuti.

La partita che complessivamente ha visto più gol è Torino-Empoli, stagione sportiva 2004/05, conclusasi 5-3 per i granata. Gli azzurri hanno come loro record la semifinale raggiunta lo scorso anno, eliminati dal Bologna nel doppio confronto. L’Empoli ha toccato però per tre volte i quarti di finale.

Le due “bestie nere” degli azzurri sono Inter e Fiorentina, squadre che ci hanno eliminato 4 volte. La Fiorentina è anche la squadra più affrontata in questa competizione. Il giocatore con più presenze è Della Scala (42) seguito da Vertova (34) e Calonaci (33). Il miglior marcatore è Tavano (10) seguito da Cecconi e Lodi (9)