Vista la non facilità ad arrivare a Pafundi, sul quale ci sarebbe con prepotenza la Samp (oltre a Vasic che ormai sembra molto lontano), l’Empoli starebbe valutando un altro profilo per quel tipo di posizione. Il nome, per onore di cronaca, è uscito ieri con “La Gazzetta dello Sport” ad essere la prima nel farlo. Si tratta del classe 2000, Alessandro Arena. Arena è un esterno offensivo mancino cresciuto calcisticamente in Sicilia e maturato nei campionati professionistici, passando per Catania, Acireale, Messina, Gubbio, fino a vestire oggi la maglia del Pisa in Serie B, società che detiene il cartellino.

Nel modulo ideale di Guido Pagliuca, Arena si inserirebbe perfettamente come uno dei due trequartisti alle spalle della punta centrale. La sua mobilità permette tagli verso la porta o l’imbucata tra le linee, offrendo cambio di ritmo tra le corse laterali. Si parla di un calciatore dotato di rapidità palla al piede e accelerazioni fulminee, si muove con disinvoltura anche in spazi stretti, la sua mobilità permette tagli verso la porta o l’imbucata tra le linee, offrendo cambio di ritmo tra le corse laterali. In carriera Arena ha sulle spalle 46 presenze in serie B, condite da tre gol e quattro assist. Nella passata stagione sportiva, nel Pisa, 21 presenze (solo sette da titolare) con un gol segnato al SudTirol.

Vedremo se il discorso Arena dovesse realmente prendere corpo, anche se si tratterebbe di un piano alternativo rispetto alle prime scelte.