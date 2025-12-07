I PRECEDENTI: UN SOLO SUCCESSO ROSANERO; SICILIANI SENZA GOL DA 380’ – Nei 13 precedenti ufficiali in Toscana, fra le due squadre, si contano 7 successi azzurri (ultimo 4-0 nella serie B 2017/18), 5 pareggi (ultimo 0-0 nella serie A 2015/16) ed 1 sola affermazione rosanero (1-0 nella serie A 2005/06). Il Palermo non segna al “Castellani” da 380’: ultima rete siciliana il 3 febbraio 2014, 1-1 in B, centro di Lafferty al 70’.

I MINUTI DEI GOL AZZURRI 2025/26 – Empoli scatenato nei 15’ finali di gara con 7 reti all’attivo tra 76’ e 90’ inclusi recuperi, come il Pescara. I toscani, tuttavia, sono anche fra le 4 compagini che, in questa fase di partita, subisce più reti, come Bari, Avellino e Virtus Entella.

LA STRISCIA POSITIVA AZZURRA – Empoli reduce da 3 successi di fila senza subire gol: l’ultima rete subita dai toscani risale ad Entella-Empoli 1-0, 1 novembre scorso, autore Tiritiello al 86’. La porta azzurra è dunque chiusa da 274’

PALERMO SPRINT AD INIZIO RIPRESA – Palermo scatenato nei primi 15’ della ripresa (46’ – 60’) con 6 marcature, le stesse di Frosinone, Venezia, Cesena e Monza.

SETTE GLI EX DELLA SFIDA – Elia, Fulignati e Haas da una parte, Bereszynski, Corona, Gyasi e Ranocchia dall’altra; questi gli ex della sfida tra Empoli e Palermo. Partendo dagli ex rosanero, Salvatore Elia con 11 presenze e 3 gol nella stagione 2022/23, per Andrea Fulignati 10 presenze nella stagione 2016/17 mentre Nicolas Haas ha giocato 31 partite, con 1 gol nel torneo 2018/19. Venendo agli ex azzurri, 24 presenze nella Serie A 23/24 per Bartosz Bereszynski, 1 presenza, sempre nel 2023/24 per Giacomo Corona; de campionato azzurri per Emmanuel Gyasi, dal 2023 al 2025, con 77 presenze e 3 reti mentre Andrea Ranocchia ha giocato ad Empoli da luglio 2023 a gennaio 2024 collezionando 9.

ALESSIO DIONISI EX DI GIORNATA – Gara da ex per l’attuale tecnico azzurro che ha allenato il Palermo nel 2024/25, sommando 41 panchine ufficiali con score di 15 vittorie, 10 pareggi e 16 sconfitte.

LE SFIDE TECNICHE: INZAGHI CONDUCE 3-1 SU DIONISI – Tra Alessio Dionisi e Pippo Inzaghi 6 precedenti tecnici: conduce 3-1 il mister rosanero con 2 pareggi a completare i conteggi. Squadre di Inzaghi sempre in rete nei 540’ presi in esame, totale di 11 reti.

ARBITRA DIONISI – Federico Dionisi di L’Aquila chiamato a dirigere la gara del “Castellani”: per lui in serie B si contano finora 72 presenze e parità assoluta, 26 vittorie interne, altrettante esterne e 20 pareggi; in stagione cadetta vanta 5 direzioni con 3 successi casalinghi e 2 pareggi. Con gli azzurri toscani 2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte in 11 incroci, uno quest’anno nell’1-3 di coppa Italia a Marassi, in casa-Genoa. Con i rosanero siciliani 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte su 8 direzioni.

