|EMPOLI
|5
|SALERNITANA
|0
MARCATORI: 4′ Mazzi, 6′, 16′ Fiorini, 82′ Samb, 89′ Zanaga
EMPOLI: 1 Versari, 2 Tavanti, 3 Lauricella(84′ Egan), 4 Huqi, 5 Antonini, 6 Rugani, 7 Perin(73′ Baralla), 8 Mazzi(73′ Samb), 9 Zanaga, 10 Chiucchiuini(57’Bagordo), 11 Fiorini(57′ Orlandi)
A disposizione: 12 Lastoria, 13 Blini, 14 Bagordo, 15 Diousse, 16 Guglielmino, 17 Orlandi, 18 Pasalic, 19 Samb, 20 Baralla, 21 Egan, 22 Menocni, 23 Pauliuc
ALL. Andrea Filippeschi
SALERNITANA: 1 Guacci, 2 Barzagli, 3 Russo, 4 Coppola(22’Petrucci), 5 Verza(22′ Haxiu), 6 Della Rocca, 7 Marrazzo(56’Milone), 8 Belfiore(73’De Amicis), 9 Lombardi(56’Leotta), 10 Boncori, 11 Mancini
A disposizione: 12 Forlenza, 13 De Amicis, 14 Milone, 15 Petrucci, 16 Menduto, 17 Paolillo, 18 Barba, 19 Leotta, 20 Marciano, 21 Haxiu
ALL. Ernesto De Santis
Arbitro: Giovanni Moro
Assistenti: Smecca, Particelli
Ammoniti: 53′ Belfiore, 69′ Boncore
Espulsi:
- Gara subito in discesa per i ragazzi di Filippeschi che dopo 16 minuti conducevano già per 3 a 0. Salernitana che ci ha provato e ha combattuto tanto ma che si è fatta vedere poche volte dalle parti di Versari, almeno nel primo tempo. Nel secondo qualche piccola disattenzione rischiava di costare care agli azzurri che poi hanno saputo reagire bene e controllare la partita. Tra i migliori dei nostri sicuramente Tavanti, Huqi e Chiucchiuini. Ottimo impatto dalla panchina di un ritrovato Orlandi e bene anche il duo offensivo Fiorini- Zanaga. Empoli che conferma il proprio primo posto davanti al Pisa che insegue a 3 lunghezze di distanza.
LIVE
PRIMO TEMPO
1′: Inizia la partita !
1′: Subito occasione Empoli! Cross di Chiucchiuini che scavalca il portiere e rischia di diventare buono per Fiorini sul secondo palo, brava e attenta la difesa.
4′: GOOOOOOOOL DELL’EMPOLI! Manovra bene l’Empoli ancora sulla destra con Chiucchiuini che rientra sul sinistro e pesca sul secondo palo il tocco volante di Mazzi per l’1-0 azzurro
6′: GOOOOOOOOL DELL’EMPOLI! Percussione centrale di Huqi che libera il sinistro, viene murato dalla difesa ma sul rimpallo è pronto Fiorini a concludere dal limite al volo col sinistro. Guacci tocca il pallone ma non basta.
13′: Azzurri in controllo della palla e della partita fin qui
15′: Prova la sortita offensiva la Salernitana ma chiude prontamente Rugani in maniera regolare
16′: GOOOOOOOOL DELL’EMPOLI! Recupero palla alto di Huqi che elude la difesa avversaria con una finta di corpo e poi avanti al portiere sceglie di servire Fiorini che deve solo appoggiare in rete
22′: Nella Salernitana fuori Coppola dentro Petrucci, fuori anche Verza dentro Haxiu
24′: Cross interessante tagliato da parte di Huqi, non riesce a trovare la spizzata di testa da pochi metri Fiorini.
28′: Col nuovo assetto tattico sta venendo fuori la Salernitana che però non si è ancora resa pericolosa dalle parti di Versari
34′: Contropiede rapido dell’Empoli guidato dalla galoppata di Zanaga, chiuso in extremis da un difensore
38′: Sfiora la tripletta Fiorini! Su un cross che sembrava irraggiungibile stacca altissimo di testa ma non riesce a indirizzare bene la palla
45′: Empoli che soffre un po’ le ripartenza veloci degli ospiti e al contempo non è più così incisivo in fase offensiva.
46′: FINISCE IL PRIMO TEMPO!
SECONDO TEMPO
45′: Inizia il secondo tempo
48′: Occasionissima Salernitana! Haxhiu Arriva sul fondo e beffa Lauricella che gli concede l’entrata in area di rigore. Sbaglia poi l’attaccante che davanti a Versari calcia alto.
52′: Colpo di testa in anticipo da parte di Lombardi che non inquadra la porta
56′: Nella Salernitana fuori Marrazzo dentro Milone, fuori Lombardi dentro Leotta
57′: Nell’Empoli esce Chiucchiuini dentro Bagordo, fuori anche Fiorini dentro Orlandi
60′: Spreca una ripartenza pericolosa la Salernitana! Non regge il contrasto un distratto Lauricella ma Milone non ne approfitta e sbaglia il passaggio ai compagni in mezzo.
66′: Partita più confusionaria adesso e meno tecnica.
67′. Occasione gigante per gli ospiti! Perde male palla l’Empoli sulla trequarti e Haxhiu imbuca bene per Boncori che non trova il tocco giusto per superare il portiere
72′: Dopo una serie di rimpalli arriva a concludere in area da pochi passi Haxhiu ma chiude bene Rugani
72′: Rischia ancora l’Empoli! Dimenticato Barzagli sul secondo palo su calcio d’angolo non riesce ad inquadrare il bersaglio.
73′: Nell’Empoli fuori Mazzi e Perin dentro Samb e Baralla. Nella Salernitana esce Belfiore dentro De Amicis
75′: Stupenda azione corale da parte dell’Empoli con Orlandi che chiude una serie di scambi fino ad arrivare alla conclusione ma calcia male il pallone e il portiere si fa trovare pronto
82′: GOOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI! In transizione lancio in profondità d’esterno da parte di Orlandi per la corsa di Samb che dialoga bene con Zanaga e poi sempre il numero 19 chiude l’azione con un gol di sinistro a giro.
84′: Nell’Empoli fuori Lauricella dentro Egan
87′: Bell’impatto di Orlandi dalla panchina. Piano piano sta tornando ai suoi livelli dopo una serie di brutti infortuni.
88′: Si Avventa Samb su una palla vagante e conclude ancora col sinistro. Stavolta troppo centrale la conclusione.
89′: SUPERGOL DI ZANAGA! L’attaccante azzurro si sposta la palla sul destro e senza rincorsa da fermo infila il tiro sotto l’incrocio dei pali
90′: 3 minuti di recupero
95′: Finisce la partita!
Beh mi sembra che questi ragazzi abbiano ingranato la quinta già da diverse partite, cosa che all’inizio campionato non era dato a vedere. Tenendo conto di assenze importanti come quelle di Monaco, Busiello e Campaniello e che Bagordo e Baralla(centrocampista lui) son partiti dalla panca, il reparto avanzato si sta facendo onore lo stesso. Soprattutto Fiorini che sta andando a segno con regolarità. Ok, parliamo di primavera 2, ma ogni campionato ha le sue insidie ed essere in testa alla classifica è sicuramente un merito non da poco!
