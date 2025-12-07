|E M P O L I
1
P A L E R M O
3
7′ Le Douron; 18′ Pohjanpalo; 62′ Pellegri; 74′ Pohjanpalo
Al Castellani passa il Palermo per 3-1. Doppio vantaggio rosanero con Le Douron e Pohjanpalo. Nella ripresa accorcia Pellegri poi ancora Pohjanpalo. Una partita che va divisa in due parti; da una parte il risultato, dall’altra la prestazione. Usciamo sconfitti e questo significa che ancora non siamo pronti per quel salto verso le stelle dopo gli ultimi risultati che, nelle ultime settimane, avevano cambiato la nostra classifica. Dall’altra parte c’è una prestazione che per volontà, palleggio ed occasioni è stata sicuramente importante ed avrebbe meritato un epilogo diverso. Non poche le situazioni in cui Joronen si è trovato a dover salvare la propria porta, con una fase del secondo tempo – dopo aver accorciato – in cui il pareggio sembrava davvero poter arrivare. Leggeri (per essere buoni) in fase difensiva, dove sono stati commessi diversi errori, marchiani quelli in occasione dei tre gol palermitani. Basti pensare che il Palermo ha effettuato tre tiri nello specchio, esattamente quelli dei tre gol. Una partita che ci lascia quindi la sensazione di una squadra che sta proseguendo il proprio percorso di crescita, che oggi può giocare a viso aperto con le squadre costruite per salire di categoria ma che ancora deve crescere e lavorare se vuol provare ad avere ambizioni più alte. Non ci sarà sempre il Palermo e le sensazioni complessive restano positive rispetto al momento in cui siamo e che poteva non essere sperato. Non premiate le scelte iniziali di Ceesay e Ghion che non brillano particolarmente. Chiaro che, come detto, pesano gli errori dei difensori, soprattutto quello di Guarino che di fatto ci ha condannato, dal terzo gol preso la squadra ha diminuito anche i propri giri. Pellegri dimostra di essere giocatore di altra categoria. Si archivia e si va avanti sperando di tornare subito a far punti.
EMPOLI (3-4-2-1) : Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia (81′ Carboni), Ghion (72′ Degli Innocenti), Yepes, Moruzzi; Ceesay (72′ Saporiti), Shpendi (81′ Bianchi); Nasti (46′ Pellegri).
A Disp: Perisan, Belardinelli, Ilie, Indragoli, Tosto, Haas, Konate.
Allenaore: Alessio Dionisi.
PALERMO (3-4-2-1) : Joronen; Bereszynski (46′ Peda), Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre (55′ Gomes), Ranocchia, Augello (87′ Veroli); Palumbo (69′ Blin), Le Douaron (55′ Vasic); Pohjanpalo.
A Disp: Gomis, Belaguss, Brunori, Diakitè, Corona.
Allenatore: Filippo Inzaghu
ARBITRO: Sig. Dionisi de L’Aquila. Assistenti: Yoshikawa/Barone. VAR: Santoro/Paganessi
AMMONITI: 14′ Segre (P); 32′ Bereszynski (P); 60′ Pellegri (E); 89′ Moruzzi (E)
LIVE MATCH
96′ – Finisce con la vittoria dei rosanero per 3-1. Peccato perchè nel momento di maggiore spinta, quando sembrava possibile il pari, un errore difensivo ci ha condannato. Prestazione che nel complesso si salva ma c’è ancora da lavorare
96′ – Contropiede Palermo, Ranocchia dentro per Pohjanpalo che calcia alto.
93′ – Cross di Moruzzi da destra ma non c’è nessuno ed il portiere la fa sua.
91′ – Gomes prova a metterla dentro da destra, la toglie Lovato, poi però c’è un nuovo cross di Veroli con Saporiti che chiude in angolo. Batte corto il Palermo che poi va in fuorigioco.
90′ – Angolo per il Palermo, batte Ranocchi, libera Lovato.
90′ – Saranno 6 i minuti di recupero.
89′ – Ammonito Moruzzi per fallo su Vasic.
88′ – Ritmi della gara che si sono notevolmente abbassati.
81′ – Ultimi cambi per Dionisi: Carboni per Elia, Bianchi per Shpendi.
79′ – Cross di Ceccaroni da sinistra, Pohjanpalo la svirgola completamente e la nostra porta è salva.
78′ – Vasic ha la palla per chiudere la partita, solo senza marcatura, per nostra fortuna sbaglia completamente la mira.
77′ – Ceccaroni al tiro dal vertice della nostra area: palla alta.
76′ – Lovato mura Ranocchia al limite della nostra area.
74′ – Palermo in gol con Pojhanpalo. Cross da destra di , errore clamoroso di Guarino con il calciatore finlandese che si trova libero di calciare senza problemi.
72′ – Doppio cambio azzurro: Saporiti per Ceesay e Degli Innocenti per Ghion.
67′ – Punizione azzurra (fallo su Elia) ai 25metri leggermente defilati a destra. Calcia Moruzzi dentro l’area. ci arriva Pellegri che però ha il portiere addosso.
64′ – Yepes per Ceesay che impegna Joronen sulla linea con un cross al giro, palla ottima sui piedi di Pellegri che trova una deviazione con la palla che esce. Vicini al meritato pari. Niente poi dalla bandierina.
62′ – GOOOOOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOOOL PELLEGRI !!!!! Ripartenza azzurra, Shpendi allarga per Moruzzi che la mette dentro, deviazione e palla a Pellegri che colpisce il palo, la palla torna sui piedi del nove che la mette dentro.
60′ – Angolo battuto da Palumbo, va di testa Pojhanpalo con la palla che resta li, poi si scontrano Pellegri e Bani, l’azione prosegue il Palermo mette la palla in porta ma il gioco è fermo. Ammonito poi Pellegri per proteste.
59′ – Guarino chiude Ranocchia in calcio d’angolo.
58′ – Yepes al limite cerca l’inserimento di Ceesay ma c’è un anticipo di un difensore del Palermo. Si era anche alzata la bandierina del guardalinee.
53′ – Obaretin parte e si fa tutto il campo, poi l’appoggio per Shpendi che viene raddoppiato e l’azione sfuma.
50′ – Cross di Elia da destra, la blocca Joronen.
46′ – Azzurri vicinissimi al gol. Cross di Elia da destra, si avventa Moruzzi sul pallone che però spara sul portiere, poi la sfera va a Ghion che dal limite calcia fuori.
46′ – L’Empoli cambia Pellegri per Nasti.
2° Tempo
46′ – Finisce con il Palermo avanti 2-0 il primo tempo. La prestazione azzurra è sicuramente buona per volontà ed alla ricerca del colpo che possa far male. Non bene però in fase difensiva dove, oltre ai gol, sono arrivati altri rischi per nostri errori.
46′ – Lungo lancio di Obaretin che non trova nessuno e si spegne sul fondo.
43′ – Cross di Pierozzi da destra, esce smanacciando Fulignati, la palla arriva sui piedi di Pohjanpalo che per nostra fortuna calcia malissimo.
42′ – Ottima chiusura difensiva di Moruzzi su Pierozzi.
40′ – Calcia Ranocchia, colpo di testa di Le Douron con palla che esce alla destra di Fulignati ma non di molto.
39′ – Fallo di Ghion su Le Douron e punizione Palermo a pochi metri dalla nostra area, leggermente sulla destra.
37′ – Altro angolo per noi guadagnato da Shpendi sotto la maratona. Calcia Yepes, colpo di testa di Lovato, Joronen la alza sopra la traversa. Ancora Yepes dalla bandierina, palla ad uscire ma c’è un fallo in attacco.
35′ – Cross di Moruzzi da sinistra, Joronen in uscita anticipa il colpo di testa di Shpendi ed è angolo. Calcia l’angolo Yepes, la toglie con i pugni il portiere, palla a Ghion che prova la bomba dal limite, deviazione di un giocatore ed ancora angolo. Stavolta niente dalla bandierina.
33′ – Punizione azzurra ai 30metri, la mette dentro Yepes, la toglie la difesa di Inzaghi.
32′ – Ammonito Bereszynski che commette fallo su Shpendi in ripartenza.
31′ – Palumbo va via a Yepes, la mette dentro per Pohjanpalo che non ci arriva, la sfera va però sui piedi di Le Douron che cicca il pallone.
30′ – Tiro cross di Palumbo, ci mette una pezza Moruzzi che evita l’attacco sulla seconda palla.
28′ – Lungo cross di Lovato sul quale arriva una deviazione di un difensore avversario e sarà angolo per noi. Calcia Yepes la toglie Segre.
27′ – Moruzzi crossa da sinistra, ci arriva Elia che prova a centrare la porta, Joronen blocca sulla linea.
26′ – Buona palla in profondità per Ceesay che però è chiuso da Le Douron.
25′ – Buona chiusura difensiva di Obaretin su Le Douron.
22′ – Shpendi prova a triangolare con Nasti al limite dell’area di rigore avversaria ma la difesa sicula fa buona guardia.
20′ – Proteste azzurre per un contatto in area rosanera dove va giù Elia. Per l’arbitro si gioca.
18′ – Raddoppio del Palermo. Corner calciato da Ranocchia, testa di Pierozzi che la mette ulteriormente in mezzo, poi testa di Pohjanpalo che solo soletto la spinge dentro con la suola della scarpa.
17′ – Cross di Augello da destra, Lovato di testa la mette in corner.
16′ – Ghion ci prova dai 25metri, la palla esce senza pensieri per il portiere.
14′ – Giallo a Segre per fallo su Yepes.
13′ – Punizione per i rosanero ai 30metri, calcia Ranocchia, di testa la toglie Elia di testa.
11′ – Arriva il primo angoli per il Palermo, la palla la tocca Moruzzi. Palla messa in mezzo da Ranocchia ed arriva un pericoloso colpo di testa di Pierozzi con palla di un niente fuori.
7′ – Palermo in gol. Punizione innocua da centrocampo, la palla arriva a Le Douron che da posizione defilata ed indisturbato batte Fulignati.
3′ – Cross di Elia da destra, Bereszynski la mette in angolo. Il primo del match. Calcia Yepes, palla messa furi area, la rimette dentro Ghion, Obaretin può calciare in porta ma la mette in curva,
2′ – Cross di Moruzzi da sinistra ma la difesa ospite libera la propria area.
0′ – Azzurri in campo con l’esatta formazione annunciata ieri alla vigilia.
1° Tempo
Persa…Ghion è una sciagura.
Solito Ghion.
Rivoglio degli innocenti!!!
Ghion sempre lui e che cavolo .
A degli innocenti gli lega le scarpe
I due nani inesistenti in difesa.
Oggi a Fulignati gli servirà un sacco per raccattare tutti i palloni in fondo alla rete. Questo non ci capisce nulla è meglio se torna a vendere i lupini sul Monte Amiata. Possibile non trovino un allenatore normale da mettere sulla nostra panchina.
ma Obaretin è del mestiere … non marca sprizza insicurezza da tutte le parti e ha ferri dal stiro al posto dei piedi .. ma evidentemente tanti santi in paradiso..
Togliere almeno hno dei due nani.
Dionisi doveva dare seguito alle ultime formazioni senza toccare nulla.
Degl’innocenti è fondamentale a centrocampo cosi come saporiti in questo momento
non sta benissimo duccio, avrebbe giocato sennò
La differenza la stanno facendo gli schemi sui calci d’angolo.
Il Palermo li ha
tutto vero
I due nani non rientrano mai!!!!!
ma nessuno dice niente di Nasti fa solo falli …è inesistente
Co vogliono haas degli innocenti saporiti.
Via i due nani.
Porc..
sono più forti ma ha sbagliato formazione , a meno che non avessero problemi fisici non la cambi mai
a centrocampo siamo sovrastati e ceesay rende meglio dal 65′
risultato bugiardo, il nostro unico problema (che è anche un grande problema) è che non sappiamo marcare su palla inattiva, per il resto abbiamo fatto noi la partita. nasti un po’ inesistente ma il vero fantasma oggi è ceesay, farei entrare pellegri
Tutto sommato una buona partita da parte nostra. Loro più ” forti ” sulle situazioni importanti, ma noi non abbiamo demeritato. Ceesay in difficoltà ed anche Nasti. Il Palermo ha fatto 3 tiri 2 goal, noi gli stessi tiri ma zero goal. Fiducioso per il secondo tempo con Saporiti, Hass e Pellegri per nasti, ceesay e Ghion
forse si potrebbe giocare con due punte di peso facendo entrare pellegri e popov che quando c’è da buttarla dentro è fondamentale
la differenza la fa la fisicità del Palermo a centrocampo con Palumbo padrone…. Nasti? Ma a cosa serve? con lui e Ghion (troppo lento nel far girare la palla), la vedo dura…. subito dentro Pellegri ed Haas….
Stasera va anche detto che davanti s’ha una signora squadra. Tre vittorie consecutive, con 9 goal fatti, 0 subiti, avevano illuso diversi.
Gnamo, venite via…si sta facendo una buona partita…bisogna migliorare sulla difesa nei calci da fermo, ma essere disastrosi come voi è esagerato…loro hanno diversi calciatori che hanno esperienza in serie A…
Ma Popov ? Non c’è in panchina: infortunato, o sarà già a Bergamo per Natale ?
concordo con te. Degli Innocenti non sta bene sennò giocava. Piuttosto Cesay tre quarti non ci sa di niente. Solo nel finale può giocare lì. Per il resto son più forti di noi ma hanno fatto gol su 2 calci da fermo. Sara dura riprenderla e non siamo da primi 6 posti.
Quello che mi fa più rabbia, è che siamo sotto di due gol, ma il Palermo non ci ha dominato, anzi… Troppe nostre disattenzioni difensive sulle palle inattive e poca incisività nei metri finali. Sarà dura, ma io spero nei cambi e di riuscire a raddrizzarla…
Squadra volenterosa… il Quaquaraquà ha sicuramente sistemato il gruppo che vedo coeso, ma tatticamente è una capra🐐…se poi ci mettiamo pure una rosa tecnicamente modesta…
Speriamo di restare lontano dai bassifondi…ma ci credo poco…😣😓
Degli innocenti haas e saporiti in campo.
Via i due nani.
Degli Innocenti non sia bene ma se prendi 2 gol da calcio da fermo non è colpa dei nani
Loro hanno giocato meglio. Soprattutto giocano molto meglio di testa; e poi tirano in porta.Speriamo in bene.
Con Pellegri abbiamo ben altra incisività in attacco, poco da fare
ovvia ora si pareggia
Mezzo Pellegri vale tre Nasti…
Niente via ragazzi… oggi è andata così.
Testa bassa e ripartire…
Peccato… Oggi troppi errori, ma mi piace come ha cercato di reagire la squadra…
Tanti errori in difesa oggi.
Purtroppo occorrebbe avere tutti dei Lovato.
Peccato.
Ora spero che che le alte cariche hanno parlato in settimana si nascondano ancora fino a fine stagione e poi escano a prendere fischi o applausi
ma che minchia scrivi? S’è giocato benissimo.
Ok, ora sappiamo che il Palermo è più forte di noi. Eppure a un certo punto potevamo tranquillamente pareggiare….
Senza il grave errore di Guarino, secondo me poteva finire diversamente…. il Palermo ci è superiore, c’è poco da dire…. ma senza errori forse si poteva anche fare…. Guarino gravemente insufficiente…. Nasti, Ghion da panchinare….
Primo quarto d’ora del Palermo
Ultimo quarto d’ora del Palermo
Nel mezzo (un’ora) un bell’Empoli
Peccato, ma non è successo nulla: resettare e ripartire.
Ho visto 2 grandi centravanti: Pohjanpalo e Pellegri. Bella partita
Si sono purtroppo rivisti errori difensivi pagati a carissimo prezzo….
Ora sappiamo che possiamo pensare – al massimo – ai playoff. Da una parte è bene.
Ho solo ascoltato la radiocronaca. A me non sembra una prestazione da buttare. Stiamo crescendo sotto il punto di vista del gruppo ma siamo ancora succubi di errori individuali importanti.
Ho ascoltato di almeno due gravi errori.
Davanti avevi una squadra che ha giocatori fuori categoria o comunque molto navigati per la stessa (Pojhanpalo in serie A non la struscia ma in B è attaccante da prime 2). Purtroppo a mio giudizio Dionisi sperava di vincerla nel secondo tempo con i cambi, ma non ha fatto i conti con una prestazione da 4 del reparto difensivo e con una squadra che ti ha punito, come fanno le squadre costruite per vincere i campionati (non guardate alla classifica, se il Palermo ingrana vince a mani basse, si fanno male da soli perché hanno una piazza di rintronati, tipo Firenze).
Ripartiamo con umiltà, consci che abbiamo secondo me il miglior attaccante del campionato (se gli regge il fisico) e che ancora è molto lunga. Per me non ci è precluso nulla, primo posto a parte, ma dobbiamo trovare un undici consolidato. Una cosa è certa, Degl’Innocenti titolare e Ceesay a partita in corso, in attesa di un centrocampista di esperienza per la categoria (mazzitelli?) o di qualche scarto della A a gennaio.
Poi ce la giochiamo con tutte come oggi, e secondo me la maggior parte le vinci.
Ah dimenticavo. 1-3, migliore in campo il portiere loro. Già qua si vede la partita. Non disperiamo.
Secondo me oggi il Palermo è stato superiore: esperienza sup., schemi sup. ampiezza rosa sup., difesa sup., centrocampo sup., attacco sup., allenatore superiore.
Con i giocatori mono passo non vinci i campionati Ghion e Yepes pesticciano in campo non cambiano mai il passo giocano 38 partite uguali , al massimo uno alla volta , partita identica a come giocava Pagliuca però non lo dite ….
la differenza la fa l’avversario se e in forma o no!
Speriamo che gennaio capiscano che bisogna cambiare il centrocampo e uno dei 2 centrali di difesa Guarino non e l’anno giusto per il salto di qualità … e Nerino uguale
Guarino da serie c lo voliamo far giocare ma non è buono a niente.
È un bel difensore, diciamo che su un vecchio marpione come Pohjanpalo ci stava meglio un Lovato: questo si.
Contro squadre esperte come il palermo non ti puoi permettere di prendere gol al primo tiro.
È stato un buon empoli ma semplicemente il palermo si è dimostrato più maturo.
Palermo superiore in tutti i singoli nei confronti dei Ns specialmente a centrocampo dove ci hanno sovrastato ( errore mettere Ghion ), fisicamente sopratutto
hanno la rosa più ampia e di qualità …detto ciò nel 2t fino al 3-1 abbiamo avuto una buona presenza in campo e varie occasioni per pareggiarla
ma nella partita hanno meritato loro
il Ns Valore rimanre da play off e se arriverà Mazzitelli con 1 difensore ci entreremo senza grandi problemi
se vendiamo Popov serve anche 1 punta da B. perché Nasti può entrare come carta disperazione nelle partite da recuperare