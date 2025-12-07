Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti dal confronto interno con il Palermo.
FULIGNATI: 6 Nessuna responsabilità sui gol, per il resto ordinaria amministrazione, graziato anche un paio di volte dalla mira degli attaccanti del Palermo
LOVATO: 6 Una gara disciplinata che non basta a tappare le falle di una difesa apparsa oggi in grande difficoltà
GUARINO: 4,5 C’erano già state alcune giocate fuori misura nel corso della gara ma l’errore commesso sul secondo gol di Pohjanpaolo è da matita blu, anche perché taglia le gambe ad un Empoli che stava faticosamente tentando di riprendere la gara
OBARETIN: 5 Perde Pohjanpaolo nella sua prima rete. Sempre insicuro anche se poi non commette altri significativi errori. Non riesce mai ad appoggiare correttamente la palla ai compagni o a far ripartire l’azione, la sua spinta in avanti è praticamente nulla
ELIA: 6 Sicuramente non quello visto con il Bari ma ci mette forza e sostanza cercando sempre lo spunto ed essendo tra gli ultimi a mollare.
CARBONI: S.V.
GHION: 5,5 Il suo contributo alla costruzione del gioco è difficoltoso nel primo tempo, qualcosina di meglio nella ripresa. Qualche difficoltà anche nelle chiusura
DEGLI INNOCENTI: 5 Non produce quel cambio di passo che il mister si aspettava, non riesce a costruire geometrie, anche sfortunato perché l’Empoli subisce il terzo gol, che di fatto chiude la gara, poso dopo il suo ingresso in campo
YEPES: 5,5 Qualcosina fa vedere, ma tropo poco, quando si tratta di sviluppare la manovra. Scarso il suo contributo nel contrastare l’azione avversaria. Mezzo passo indietro rispetto l’ultima uscita.
MORUZZI: 6,5 Decisamente il migliore degli azzurri. Spinge sulla fascia, contrasta, difende, lucido nei passaggi. Suo l’assist del gol-speranza di Pellegri
CEESAY: 5 Una prova di scarsa efficacia sul piano del gioco e della personalità. Sbagliata la scelta di preferirlo in partenza a Saporiti. Un notevole passo indietro rispetto alle ultime prestazioni
SAPORITI: 5,5 Prova a dare il suo contributo ma fatica a trovare il passo giusto
SHPENDI: 5,5 Generoso quanto basta ma poco efficace. Corre, si impegna, questo sì, ma davanti sembra giocare da solo, certo anche non supportato dal centrocampo ma ciò non basta a giustificare alcune scelte decisamente sbagliate, anche per lui una giornata no
BIANCHI: S.V.
NASTI: 4,5 Impalpabile, evanescente, grave errore in marcatura quando perde Le Douron in occasione del primo gol rosanero
PELLEGRI: 6,5 – Terzo gol in 3 partite consecutive. In una giornata non brillante della sua squadra ci mette la zampata che potrebbe riaprire la gara e poi va vicino al pari. Il suo lo fa e con lui in campo sembra che la squadra sia più in fiducia. Cosa chiedere di più?
MISTER DIONISI: 5,5 Non premianti le scelte che variano l’undici iniziale rispetto all’ultima gara. Il centrocampo non ha girato come doveva e la difesa ha avuto qualche incertezza di troppo. Poi non è colpa sua sulle troppe amnesie difensive palesate che, negli episodi, costano la partita. La squadra però appare viva e resta ampiamente in partita fino al terzo gol del Palermo, sfiorando un pari che pareva meritato. Una sconfitta che si può ammortizzare, facendo tesoro degli errori e capendo che, seppur sulla strada giusta, ancora c’è da lavorare.
Fulignati 6
Lovato 6,5
Guarino 5
Obaretin 5,5
Elia 6,5
Ghion 6
Yepes 5,5
Moruzzi 7
Ceesay 5,5
Shpendi 5,5
Nasti 4,5
(saporiti 6 degli innocenti 6 carboni 6 bianchi 6 pellegri 7,5)
mister Dionisi 6
arbitro 6,5
tifo Desperados e Palermitani da Serie A: 8
Penso sia la prima volta che mi trovo d’accordo coi voti in 20 anni …
voti giusti di PE per tutti
arbitro 5 ……solo a non aver richiamato o ammonito Inzaghi che sembrava fosse stato su una nave che affondava……
Ghion secondo me ha giocato bene.
Anche guarino non ha fatto male, poi chiaro che il gol fa precipitare tutto.
Male dionisi con i cambi. Degli innocenti, carboni non danno niente. Possono essere utili per conservare il risultato, non per recuperarlo.
Fulignati SV Lovato 6 Guarino 5 Obaretin 5 Elia 6,5 Ghion 6 Yepes 6 Moruzzi 6,5 Sphendi 5,5 Ceesay 5,5 Nasti 5 Pellegri 7
Senza errori, forse il risultato sarebbe stato diverso…. dipende, se vogliamo puntare in alto, certi giocatori, per il momento vanno messi in panchina (Guarino, Ghion, Nasti) …. piuttosto che continuare con Nasti, meglio Popov…. sui gol, errori individuali gravi e sul primo anche Fulignati mi sembra non preciso…. al netto di Degli Innocenti e Nasti, io avrei confermato in toto la squadra che aveva vinto 5-0…. non siamo pronti per la promozione diretta (è stato un sogno di Natale), bisogna puntare ai playoff….
Loro squadra esperta, smaliziata, che non ti perdona il minimo errore. Eppure a un certo punto meritavamo il pareggio. La prima mezz’ora del secondo tempo dell’Empoli ha entusiasmato tutto lo stadio!
Risultato comunque bugiardissimo…loro squadra rognosa e tatticamente fallosa sino all’inverosimile con un portiere a dir poco insuperabile ed un centravanti che ogni pallone che tocca fa goal ma per il resto ..mah!!!