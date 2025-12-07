Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti dal confronto interno con il Palermo.

FULIGNATI: 6 Nessuna responsabilità sui gol, per il resto ordinaria amministrazione, graziato anche un paio di volte dalla mira degli attaccanti del Palermo

LOVATO: 6 Una gara disciplinata che non basta a tappare le falle di una difesa apparsa oggi in grande difficoltà

GUARINO: 4,5 C’erano già state alcune giocate fuori misura nel corso della gara ma l’errore commesso sul secondo gol di Pohjanpaolo è da matita blu, anche perché taglia le gambe ad un Empoli che stava faticosamente tentando di riprendere la gara

OBARETIN: 5 Perde Pohjanpaolo nella sua prima rete. Sempre insicuro anche se poi non commette altri significativi errori. Non riesce mai ad appoggiare correttamente la palla ai compagni o a far ripartire l’azione, la sua spinta in avanti è praticamente nulla

ELIA: 6 Sicuramente non quello visto con il Bari ma ci mette forza e sostanza cercando sempre lo spunto ed essendo tra gli ultimi a mollare.

CARBONI: S.V.

GHION: 5,5 Il suo contributo alla costruzione del gioco è difficoltoso nel primo tempo, qualcosina di meglio nella ripresa. Qualche difficoltà anche nelle chiusura

DEGLI INNOCENTI: 5 Non produce quel cambio di passo che il mister si aspettava, non riesce a costruire geometrie, anche sfortunato perché l’Empoli subisce il terzo gol, che di fatto chiude la gara, poso dopo il suo ingresso in campo

YEPES: 5,5 Qualcosina fa vedere, ma tropo poco, quando si tratta di sviluppare la manovra. Scarso il suo contributo nel contrastare l’azione avversaria. Mezzo passo indietro rispetto l’ultima uscita.

MORUZZI: 6,5 Decisamente il migliore degli azzurri. Spinge sulla fascia, contrasta, difende, lucido nei passaggi. Suo l’assist del gol-speranza di Pellegri

CEESAY: 5 Una prova di scarsa efficacia sul piano del gioco e della personalità. Sbagliata la scelta di preferirlo in partenza a Saporiti. Un notevole passo indietro rispetto alle ultime prestazioni

SAPORITI: 5,5 Prova a dare il suo contributo ma fatica a trovare il passo giusto

SHPENDI: 5,5 Generoso quanto basta ma poco efficace. Corre, si impegna, questo sì, ma davanti sembra giocare da solo, certo anche non supportato dal centrocampo ma ciò non basta a giustificare alcune scelte decisamente sbagliate, anche per lui una giornata no

BIANCHI: S.V.

NASTI: 4,5 Impalpabile, evanescente, grave errore in marcatura quando perde Le Douron in occasione del primo gol rosanero

PELLEGRI: 6,5 – Terzo gol in 3 partite consecutive. In una giornata non brillante della sua squadra ci mette la zampata che potrebbe riaprire la gara e poi va vicino al pari. Il suo lo fa e con lui in campo sembra che la squadra sia più in fiducia. Cosa chiedere di più?

MISTER DIONISI: 5,5 Non premianti le scelte che variano l’undici iniziale rispetto all’ultima gara. Il centrocampo non ha girato come doveva e la difesa ha avuto qualche incertezza di troppo. Poi non è colpa sua sulle troppe amnesie difensive palesate che, negli episodi, costano la partita. La squadra però appare viva e resta ampiamente in partita fino al terzo gol del Palermo, sfiorando un pari che pareva meritato. Una sconfitta che si può ammortizzare, facendo tesoro degli errori e capendo che, seppur sulla strada giusta, ancora c’è da lavorare.