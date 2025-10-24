I PRECEDENTI: VANTAGGIO DEI “GIALLI” – Sono 18 i precedenti fra le due squadre in Emilia: 7 le vittorie dei “gialli” di casa (ultima 2-0 nella serie B 2009/10), 7 i pareggi (ultimo 0-0 nella serie B 2013/14, ultima gara disputata prima di stasera) e 4 successi azzurri (ultimo 3-2 nella serie B 2012/13).

I PRIMATI DEL MODENA 2025/26 – Modena attacco record della Serie B 2025/26 con 14 reti segnate e difesa “di ferro” con 4 soli gol subiti, come il Palermo ed una delle due ancora imbattute, anche in questo caso come il Palermo. Modena compagine cadetta che guadagna più punti nelle riprese rispetto ai risultati al 45’: +8. Modena squadra cadetta che riposa meno giorni fra una gara e l’altra di campionato, dopo 8 giornate: 52. Modena squadra regina dei rigori in favore: 5 calciati dai “canarini” in 8 giornate.

I SUBENTRI DI PEDRO MENDES – Pedro Mendes, assieme a Matteo Cichella (Frosinone) e Meazzi (Pescara) è uno dei 3 giocatori subentrati più volte a partita in corso nella B 2025/26: 7 per ciascuno.

IL DECISIVO GLIOZZI – Ettore Gliozzi è il giocatore più determinante della serie B 2025/26 finora: i suoi gol hanno portato 9 punti al Modena.

LA DIFESA “FRAGILE” AZZURRA – L’Empoli incassa gol da 18 partite ufficiali consecutive, fra vecchia e nuova stagione, totale di 31 al passivo. Ultimo clean sheet lo scorso 6 aprile in A, Empoli-Cagliari 0-0.

LA SERIE POSITIVA DEGLI AZZURRI – Empoli in serie utile da 4 giornate, grazie a 2 successi e 2 pareggi, striscia positiva record in questo avvio di stagione. Ultima sconfitta azzurra 0-4 a Pescara, il 21 settembre scorso.

LE SFIDE TECNICHE: SOTTIL IMBATTUTO CONTRO DIONISI – Andrea Sottil imbattuto nelle 6 sfide tecniche contro Alessio Dionisi: per il mister “canarino” 2 successi e 4 pareggi e sue squadre sempre in rete, totale di 10 marcature.

PRIMA VOLTA CON L’EMPOLI PER L’ARBITRO TREMOLADA – Paride Tremolada di Monza dirigerà la gara del “Braglia”. Per lui in serie B finora 23 presenze con score di 8 successi interni, 7 esterni ed 8 pareggi. Nella stagione in corso due presenze nei cadetti: Virtus Entella-Bari 2-2 e Carrarese-Juve Stabia 3-0. Il Modena vanta 5 precedenti e bilancio di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, tra cui – in stagione – Torino-Modena 1-0 nei trentaduesimi di coppa Italia Frecciarossa. Prima volta con l’Empoli.