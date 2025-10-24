Da un articolo di oggi della Gazzetta dello Sport, la Serie B ha ufficializzato i dati relativi al monte ingaggi dei club per la stagione 25/26: totale 259.884.828 euro, soltanto per i giocatori. Una cifra lievemente ribassata rispetto alla scorsa stagione (-11.620 euro). In cima alla classifica degli stipendi c’è un club retrocesso dalla Serie A che ha cambiato proprietà da poche settimane: il Monza. La società biancorossa domina la speciale graduatoria con 28.9 milioni. Sopra l’asticella dei 20 milioni pure il Palermo che punta la promozione e il Venezia. Anche squadre in crisi come Sampdoria e Spezia superano i 20 milioni. La squadra azzurra occupa la sesta posizione.

Ecco la situazione squadra per squadra:

MONZA – 28.982.754

PALERMO – 25.592.136

VENEZIA – 23.908.997

SAMPDORIA – 21.852.065

SPEZIA – 21.117.839

EMPOLI – 16.196.962

AVELLINO – 13.653. 617

MODENA – 12.832.221

CESENA – 10.356.445

BARI – 10.267.869

CATANZARO – 10. 125.087

JUVE STABIA – 8.445.259

CARRARESE – 8.309.396

REGGIANA – 8.035.027

FROSINONE – 7.904.053

MANTOVA – 7.636.650

VIRTUS ENTELLA – 6.422.201

PADOVA – 6.391.590

SUDTIROL – 6.207.617

PESCARA – 5.647.043