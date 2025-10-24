Da un articolo di oggi della Gazzetta dello Sport, la Serie B ha ufficializzato i dati relativi al monte ingaggi dei club per la stagione 25/26: totale 259.884.828 euro, soltanto per i giocatori. Una cifra lievemente ribassata rispetto alla scorsa stagione (-11.620 euro). In cima alla classifica degli stipendi c’è un club retrocesso dalla Serie A che ha cambiato proprietà da poche settimane: il Monza. La società biancorossa domina la speciale graduatoria con 28.9 milioni. Sopra l’asticella dei 20 milioni pure il Palermo che punta la promozione e il Venezia. Anche squadre in crisi come Sampdoria e Spezia superano i 20 milioni. La squadra azzurra occupa la sesta posizione.
Ecco la situazione squadra per squadra:
MONZA – 28.982.754
PALERMO – 25.592.136
VENEZIA – 23.908.997
SAMPDORIA – 21.852.065
SPEZIA – 21.117.839
EMPOLI – 16.196.962
AVELLINO – 13.653. 617
MODENA – 12.832.221
CESENA – 10.356.445
BARI – 10.267.869
CATANZARO – 10. 125.087
JUVE STABIA – 8.445.259
CARRARESE – 8.309.396
REGGIANA – 8.035.027
FROSINONE – 7.904.053
MANTOVA – 7.636.650
VIRTUS ENTELLA – 6.422.201
PADOVA – 6.391.590
SUDTIROL – 6.207.617
PESCARA – 5.647.043
qualche altro sito riporta 16 milioni.
Visto che l’anno scorso era di 20-21 il monte ingaggi in A le considerazioni da fare sono queste:
1) Quando si brontola che si prendono troppi giocatori in prestito senza spendere bisogna poi considerare che se non spendi x i cartellini puoi offrire qualcosa in più e prendere giocatori di livello superiore. Tutto da dimostrare che faranno bene, ma Lovato e Ghion o Fulignati stesso li prendo in prestito ma posso permettermeli perchè alzo la cifra da destinare a loro. Le vendite le faccio con i miei giovani di proprietà. Se investo 7-8 milioni in cartellini posso prendere giovani di belle speranze ma nel presente non sono competitivo, e tutto da dimostrare che mi esploderanno in mano.
2) L’esigua differenza tra A e B dimostra che nonostante i soliti complotti retrocedere non conviene per niente. Per 5 milioni che risparmio ne perdo 40 dalle tv (solo parzialmente tamponati dai 22,5 del paracadute che tra l’altro l’anno prossimo non ci sarà) e dalle vendite meno redditizie (Fazzini in A avresti preso 15 invece di 12). Tanto per fare la squadra il giochino era sempre il solito dei prestiti dalle grandi e dei parametri zero, avresti speso uguale o poco di più x i cartellini.
E infatti il discorso torno su quando voglio è già arenato, perchè la b è difficile e sei già partito male con un esonero tecnico. Non tutto è controllabile. L’anno prossimo il monte ingaggi scenderà a 12 e i vari Lovato, Curto, Pellegri e Nasti non te li potrai più permettere. Il tuo valore di riferimento sarà Carrarese e Reggiana.
Poi che lui al di là di quella soglia di spesa se nascono problemi non ci voglia andare giocandosela con quello che ha, siamo tutti d’accordo, ma non che è conveniente retrocedere e che tutte le volte venga cercato come dice qualcuno.
ma allora signor Massy per quale motivo l’empoli fc l’anno scorso ha ingaggiato vasquez? quando per lo stesso stipendio c’erano fior fiore di portieri a giro?
mi sta dicendo che horsi sta perdendo holpi e di halcio ci hapisce sempre meno?
e non intendo a gennaio quando i buoi, pehore e hapre erano gia’ scappate, ma intendo in estate prima della stagione!
purtroppo invece erano sempre dentro il recinto e per farle scappare sono state prese a calci
pensi che una società indovini tutti i giocatori che compra? Tanti portieri a giro quali? dimmi a parte Fulignati quali portieri della B dello scorso anno potevano stare in A? Nessun altro.
E fino a dicembre Vasquez fu un onesto portiere, da 6. Da quell’errore col Torino andò in confusione. E a gennaio quando cerchi di porre rimedio, chi pensi che ti tocchi? Gatto Silvestro.
…se ci si fosse salvati a quanto sarebbe aumentato il monte ingaggi con i riscatti obbligatori ?
il conto reale sarebbe quello non quello in parallelo ,
lo scorso anno 20 quest anno 16 ,
la prospettiva gestionale economica la si trova con questo parallelo ,
anno 2025 serie A con i riscatti obbligatori e’ il calcolo giusto , secondo me
Dippe, vado a memoria, ma non mi sembra che avessimo riscatti obbligatori in caso di salvezza. Esposito e Colombo (i più cari erano con diritto) Pellegri uguale, Vasquez lo stesso.
Kouamè prestito secco. Non ce ne erano obblighi in caso di salvezza. Non ricordo Maleh ma sarebbe eventualmente l’unico
Un tempo con 15/16 milioni di ingaggio si vinceva la serie b facile…ora i tempi sono un po’ diversi….ma credo che quello sia il nostro massimo possibile…
In serie a il nostro massimo e’ 35/40
40 milioni? in due anni forse