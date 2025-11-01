I PRECEDENTI: MASSIMO EQUILIBRIO IN 8 CONFRONTI – In Liguria i precedenti ufficiali fra le due squadre sono 8: massimo equilibrio con 3 successi dei padroni di casa (ultimo 2-0 nella serie B 2019/20), 2 pareggi (ultimo 0-0 nella serie C 1969/70) e 3 vittorie toscane (ultima 5-2 nella B 2020/21).

SQUADRE FRAGILI NEI FINALI DI GARA – Di fronte le due squadre cadette più distratte nei 15’ finali di gara, inclusi recuperi: 6 le reti subite dai liguri, 5 dai toscani (come l’Avellino).

EMPOLI: MAI DIRE RIGORE – Empoli una delle 5 compagini cadette 2025/26 ancora senza rigori all’attivo (come Avellino, Palermo, Pescara e Monza)

ENTRANO E SEGNANO I GIOCATORI AZZURRI – Empoli una delle 3 squadre che segna di più con giocatori subentrati a gara in corso (5, stessi gol di Carrarese e Pescara).

PRIMA VOLTA TRA CHIAPPELLA E DIONISI – Inedita sfida tecnica fra Andrea Chiappella ed Alessio Dionisi.

DIRIGE MARIANI, ALLA VENTISETTESIMA CON L’EMPOLI – Maurizio Mariani di Aprilia (Lt) designato per la gara di Chiavari. In B conta 93 direzioni con bilancio di 39 vittorie interne, 29 esterne e 25 pareggi, seconda presenza nel torneo cadetto 2025/26. Con l’Entella 2 vittorie ed 1 pareggio su 3 incroci, tutti in casa nella B 2014/15. Con l’Empoli 10 vittorie, 5 pareggi ed 11 sconfitte su 26 precedenti.

