V. E N T E L L A 1 E M P O L I 0

86′ Tiritiello

Allo stadio “Sannazzari” di Chiavari gli azzurri escono sconfitti per 1-0, la decide Tiritiello nel secondo tempo. Male, molto male anche perché la sconfitta è assolutamente meritata in una partita in cui l’Empoli ha fatto troppo poco. Squadra bassa e spesso indecisa con tanti errori. Se non è crisi, ci siamo davvero vicini. Il primo tempo degli azzurri è sulla falsa riga di quello visto contro la Samp, una squadra impalpabile che fa poco movimento e che da l’impressione di non avere nemmeno quelle motivazioni che ci dovrebbero essere. Un approccio alla gara non positivo e diametralmente opposto a quello che propone l’Entella. Un Entella che, su punizione, coglie anche l’incrocio dei pali. I liguri impattano meglio anche ad inizio ripresa con Fulignati che deve compiere un doppio miracolo nei primissimi minuti. Con il passare del tempo, ed i cambi, gli azzurri (oggi di marrone) alzano leggermente il proprio baricentro ma sono sempre i diavoli di casa a rendersi più pericolosi. Al minuto 85 arriva il meritato vantaggio della squadra di casa con Tiritiello che sfugge alla marcatura ed insacca raccogliendo un calcio di punizione. Gli azzurri abbozzano un minimo di reazione nervosa con Guarino che impegna Colombi in pieno recupero ma è troppo poco e finisce con la sconfitta. Possiamo dire che la scossa con il cambio in panchina, al momento, non ha assolutamente dato niente; soltanto due punti in quattro partite con Dionisi e squadra che non sta facendo vedere nessuna evoluzione. Inevitabile che a fine gara si siano fatti sentire anche i tifosi seppur in maniera molto civile ed a mo’ di sprono. Tredici partite ufficiali in quali abbiamo sempre preso gol. C’è tanto da lavorare, cosi si va da poche parti e vengono fuori diversi dubbi sulla costruzione di questo squadra. Al mister, ai ragazzi, alla società il compito di invertire alla svelta il trend da paura!!!

V. ENTELLA (3-5-2) : Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti (83′ Nichetti), Dalla Vecchia (94′ Portanova),Benali (63′ Karic) Franzoni, Di Mario; Russo (63′ Debenedetti), Fumagalli.

A Disp: Del Frate, Siaulys, Palomba, Lipani, Matteazzi, Moretti, Ankeye, Boccadamo, Portanova.

Allenatore: Andrea Chiappella

EMPOLI (3-5-1-1) : Fulignati; Curto, Guarino, Obaretin ; Moruzzi, Yepes (88′ Bianchi), Ghion (69′ Ignacchiti), Belardinelli (69′ Degli Innocenti), Carboni; Ilie (59′ Popov) ; Pellegri (59′ Shpendi).

A Disp: Perisan, Gasparini, Indragoli, Tosto, Saporiti, Konate.

Allenatore: Alessio Dionisi

ARBITRO: Sig. Mariani di Aprilia (LT). Assistenti: Tegoni/Zezza. VAR: Meraviglia/Di Vuolo.

Ammoniti: 62′ Tiritiello (VE), 66′ Belardinelli (E), 85′ Degli Innocenti (E),

LIVE MATCH

96′- Escono battuti al “Sannazzari” gli azzurri, a Chiavari arriva la quarta sconfitta stagionale. Il risultato fotografa l’andamento della gara, anzi le parate di Fulignati ha permesso di reggere fino a quattro minuti dalla fine. Una prestazione davvero preoccupante, di una squadra sempre in balia degli avversari. La vittoria dei padroni di casa è pienamente meritata.

95′- Coast to Coast in campo aperto di Di Mario, contenuto da Moruzzi. Sul proseguo dell’azione Fulignati si oppone a De benedetti.

95′- Guarino! il centrale azzurro ha la palla del pareggio: il suo sinistro alzato in corner da Colombi.

94′- Ultima sostituzione anche per i padroni di casa: Portanova per Dalla Vecchia.

92′- Moruzzi stende Fumagalli concedendo punizione alla Virtus Entella. Può guadagnare tempo la squadra di Chiappella quando siamo a metà del recupero.

91′- Cross di Carboni che lascia a desiderare finendo direttamente oltre la traversa.

90′- Assegnati quattro minuti di recupero.

88′- Ultimo cambio per Dionisi: Bianchi per Yepes.

87′- Gli azzurri si gettano in avanti per evitare una sconfitta che sarebbe pesante sotto ogni punto di vista

86′- Arriva il vantaggio della Virtus Entella, sulla punizione susseguente calciata da Fumagalli trova Tiritiello pronto alla deviazione vincente

84′- Arriva il terzo ammonito della gara, ne fa le spese Degli Innocenti.

83′- Terzo cambio per i liguri: Nichetti per Bariti.

82′- Tiritiello! l’ex Cosenza e Lucchese salta solo in area azzurra, il suo colpo di testa finisce a lato.

81′- Di Mario! sul suo destro Fulignati non vuole rischiare la presa concedendo l’ottavo angolo alla Virtus Entella.

79′- Fulignati miracoloso! stavolta sbarra la strada al colpo di testa a botta sicura di De Benedetti. Il cross di Bariti aveva tagliato fuori Curto ma ci ha pensato il portiere azzurro, ancora una volta a salvare il risultato.

76′- Moruzzi! interessante iniziativa per l’ex Pescara: il suo tiro cross finisce a lato.

74′- Fallo in attacco di Popov su Tiritiello, punizione nella propria area per i biancazzurri.

73- Eccellente diagonale di Moruzzi su Della Vecchia al limite dell’area azzurra.

71′- Parodi concede una rimessa laterale all’Empoli.

70′- Sugli sviluppi del piazzato il colpo di testa di Debenedetti finisce a lato.

69′- Altra doppia sostituzione per gli azzurri: Ignacchiti e Degli Innocenti per Belardinelli e Ghion

68′- Punizione per la Virtus Entella nella metà campo azzurra.

66′- Belardinelli è il primo ammonito per fallo su Franzoni. Punizione in favore dei padroni di casa.

64′- Di Mario in netto ritardo ai danni di Moruzzi, punizione per gli azzurri.

63′- Prime mosse anche per Chiappella: Karic e Debenedetti per Benali e Russo.

62′- Tiritiello è il primo ammonito della gara per fallo a centrocampo

61′- Cross di Curto da destra allontanato da Tiritiello. Sull’altra sponda Guarino anticipa Fumagalli.

59′- Arrivano i primi cambi per Dionisi: Shpendi e Popov per Ilie e Pellegri.

57′- Bariti sfonda a destra, il suo cross viene neutralizzato da Fulignati.

55′- Ancora un’incertezza di Guarino, fa rimbalzare il pallone favorendo Russo. Per fortuna degli azzurri il suo destro è masticato finendo a lato.

53′- La punizione di Belardinelli finisce direttamente sul fondo.

51′- Ilie va via a Parodi obbligando al fallo Tiritiello.

49′- Fulignati! stavolta sbarra la strada a Fumagalli liberato da una leggerezza di Guarino, settimo corner per la Virtus Entella.

48′- Come nel primo tempo i liguri sono partiti con il piede sull’acceleratore.

46′- Fulignati prodigioso! il portiere azzurro si è opposto al destro di Marconi e poi anche a quello di Franzoni. Problemi per il numero 24 della Virtus Entella.

46′- Il primo pallone della ripresa viene giocato dalla Virtus Entella. Si è ripartiti con qualche minuto di ritardo perchè Fulignati si era dimenticato la fascia da capitano negli spogliatoi.

2° Tempo

45′- Arriva il doppio fischio di Mariani, a metà gara reti inviolate tra biancazzurri e azzurri. Primo tempo privo di grosse emozioni, che ha visto il predominio territoriale dei liguri, vicino al gol al 34′ con una traversa di Fumagalli. La squadra di Dionisi si è limitata ad una gara in chiave esclusivamente difensiva lasciando il solo Pellegri a lottare con i centrali avversari.

44′- Ci si avvicina all’intervallo della gara al “Sannazzari” sul risultato di 0-0 tra Virtus Entella ed Empoli.

42′- Azione tambureggiante degli uomini di Chiappella interrotto dal fuorigioco di Bariti.

40′- Russo va via a Guarino il suo destro non inquadra la porta di Fulignati.

38′- Guarino anticipa Russo, l’attaccante dell’Entella era in fuorigioco. Sull’altra sponda Pellegri non arriva sul pallone in verticale.

36′- Arrivano sempre prima sulla palla i ragazzi di Chiappella. Intanto Carboni costretto ad una chiusura affannosa, rimane rintanata nella propria metà campo la squadra azzurra.

34′- Traversa di Fumagalli! il destro dell’ex Giana Erminio aggira la barriera finendo la sua corsa sul legno con Fulignati nettamente fuori causa.

33′- Ghion ferma Dalla Vecchia, punizione per i padroni di casa. I liguri chiedevano il giallo al centrocampista ex Sassuolo.

32′- Arriva adesso il primo angolo la squadra azzurra con Pellegri.

31′- Ottima diagonale di Carboni su Dalla Vecchia, poi Ilie si guadagna una rimessa laterale.

30′- Rimessa laterale in favore dei padroni di casa.

28′- La partita va avanti senza troppi sussulti, dopo una prima parte di marca biancazzurra adesso la squadra di Dionisi sembra aver preso le misure.

26′- Cross basso e impreciso di Curto, recupera palla con grande qualità Benali facendo ripartire l’azione dei suoi.

24′- Alza leggermente la pressione la squadra azzurra, Ilie si procura una rimessa laterale nei pressi della linea mediana del campo.

22′- Viene fischiato un fallo in attacco all’Empoli, si riparte con un calcio di punizione in favore dei biancocelesti.

20′- Poche emozioni fin qui al “Sannazzari” di Chiavari. Gara prevalentemente in chiave difensiva per gli uomini di Dionisi concedendo il possesso palla alla Virtus Entella.

18′- Moruzzi! il suo sinistro velenoso esce di poco alla sinistra di Colombi.

17′- Russo spostato sulla destra lascia partire un cross a cercare Della Vecchia, allontana Guarino.

16′- Prova ad uscire dal proprio guscio la squadra azzurra, c’è l’errore di Yepes. Si ripartirà quindi con una rimessa per i padroni di casa.

14′- Guarino concede una rimessa laterale alla Virtus Entella.

12′- Parodi! ci prova anche il braccetto di difesa dei padroni di casa. Il destro del numero 23 sorvola la traversa.

10′- In questi primi minuti si è vista poco la squadra azzurra, costretta sulla difensiva. Quando entra in possesso di palla la squadra di Dionisi commette molti errori.

9′- Russo! Bariti tiene in campo un difficile pallone, trova sulla sua corsia Fumagalli che la rimette in mezzo per l’attaccante biancoceleste: la sua girata al volo sorvola di poco la traversa.

8′- Protestano i padroni di casa per un contatto tra Pellegri e Russo, secondo Mariani il contatto non è meritevole della concessione del penalty, ma l’attaccante azzurro si è preso un rischio.

7′- Curto costretto ad uscire su Russo concedendo ancora un angolo agli avversari. Sono ben cinque in sette minuti per i biancocelesti.

6′- Fumagalli prova il cambio di gioco, allontana Carboni di testa.

5′- Moruzzi costretto a concedere il quarto tiro dalla bandierina per la Virtus Entella.

3′- Terzo angolo per i padroni di casa che hanno approcciato con aggressività alla gara.

1′- Il primo angolo della partita affidato ai liguri. Batte Benali sul primo palo, allontana Pellegri oltre la traversa. Sarà ancora corner per la Virtus Entella.

1′- L’Empoli in divisa scura gioca il primo pallone della gara. La squadra di Alessio Dionisi attaccherà in questo primo tempo proprio verso il settore occupato dai tifosi azzurri.

0′ – Rispetto a quanto raccontato ieri c’è Yepes e non Ignacchiti per scelta tecnica, mentre Moruzzi va per Ebuehi a causa di un problema occorso all’ex Venezia. Assenti Ceesay, Lovato, Haas, Nasti ed Elia per squalifica.

1° Tempo