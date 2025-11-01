|V. E N T E L L A
Allo stadio “Sannazzari” di Chiavari gli azzurri escono sconfitti per 1-0, la decide Tiritiello nel secondo tempo. Male, molto male anche perché la sconfitta è assolutamente meritata in una partita in cui l’Empoli ha fatto troppo poco. Squadra bassa e spesso indecisa con tanti errori. Se non è crisi, ci siamo davvero vicini. Il primo tempo degli azzurri è sulla falsa riga di quello visto contro la Samp, una squadra impalpabile che fa poco movimento e che da l’impressione di non avere nemmeno quelle motivazioni che ci dovrebbero essere. Un approccio alla gara non positivo e diametralmente opposto a quello che propone l’Entella. Un Entella che, su punizione, coglie anche l’incrocio dei pali. I liguri impattano meglio anche ad inizio ripresa con Fulignati che deve compiere un doppio miracolo nei primissimi minuti. Con il passare del tempo, ed i cambi, gli azzurri (oggi di marrone) alzano leggermente il proprio baricentro ma sono sempre i diavoli di casa a rendersi più pericolosi. Al minuto 85 arriva il meritato vantaggio della squadra di casa con Tiritiello che sfugge alla marcatura ed insacca raccogliendo un calcio di punizione. Gli azzurri abbozzano un minimo di reazione nervosa con Guarino che impegna Colombi in pieno recupero ma è troppo poco e finisce con la sconfitta. Possiamo dire che la scossa con il cambio in panchina, al momento, non ha assolutamente dato niente; soltanto due punti in quattro partite con Dionisi e squadra che non sta facendo vedere nessuna evoluzione. Inevitabile che a fine gara si siano fatti sentire anche i tifosi seppur in maniera molto civile ed a mo’ di sprono. Tredici partite ufficiali in quali abbiamo sempre preso gol. C’è tanto da lavorare, cosi si va da poche parti e vengono fuori diversi dubbi sulla costruzione di questo squadra. Al mister, ai ragazzi, alla società il compito di invertire alla svelta il trend da paura!!!
V. ENTELLA (3-5-2) : Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti (83′ Nichetti), Dalla Vecchia (94′ Portanova),Benali (63′ Karic) Franzoni, Di Mario; Russo (63′ Debenedetti), Fumagalli.
A Disp: Del Frate, Siaulys, Palomba, Lipani, Matteazzi, Moretti, Ankeye, Boccadamo, Portanova.
Allenatore: Andrea Chiappella
EMPOLI (3-5-1-1) : Fulignati; Curto, Guarino, Obaretin ; Moruzzi, Yepes (88′ Bianchi), Ghion (69′ Ignacchiti), Belardinelli (69′ Degli Innocenti), Carboni; Ilie (59′ Popov) ; Pellegri (59′ Shpendi).
A Disp: Perisan, Gasparini, Indragoli, Tosto, Saporiti, Konate.
Allenatore: Alessio Dionisi
ARBITRO: Sig. Mariani di Aprilia (LT). Assistenti: Tegoni/Zezza. VAR: Meraviglia/Di Vuolo.
Ammoniti: 62′ Tiritiello (VE), 66′ Belardinelli (E), 85′ Degli Innocenti (E),
LIVE MATCH
96′- Escono battuti al “Sannazzari” gli azzurri, a Chiavari arriva la quarta sconfitta stagionale. Il risultato fotografa l’andamento della gara, anzi le parate di Fulignati ha permesso di reggere fino a quattro minuti dalla fine. Una prestazione davvero preoccupante, di una squadra sempre in balia degli avversari. La vittoria dei padroni di casa è pienamente meritata.
95′- Coast to Coast in campo aperto di Di Mario, contenuto da Moruzzi. Sul proseguo dell’azione Fulignati si oppone a De benedetti.
95′- Guarino! il centrale azzurro ha la palla del pareggio: il suo sinistro alzato in corner da Colombi.
94′- Ultima sostituzione anche per i padroni di casa: Portanova per Dalla Vecchia.
92′- Moruzzi stende Fumagalli concedendo punizione alla Virtus Entella. Può guadagnare tempo la squadra di Chiappella quando siamo a metà del recupero.
91′- Cross di Carboni che lascia a desiderare finendo direttamente oltre la traversa.
90′- Assegnati quattro minuti di recupero.
88′- Ultimo cambio per Dionisi: Bianchi per Yepes.
87′- Gli azzurri si gettano in avanti per evitare una sconfitta che sarebbe pesante sotto ogni punto di vista
86′- Arriva il vantaggio della Virtus Entella, sulla punizione susseguente calciata da Fumagalli trova Tiritiello pronto alla deviazione vincente
84′- Arriva il terzo ammonito della gara, ne fa le spese Degli Innocenti.
83′- Terzo cambio per i liguri: Nichetti per Bariti.
82′- Tiritiello! l’ex Cosenza e Lucchese salta solo in area azzurra, il suo colpo di testa finisce a lato.
81′- Di Mario! sul suo destro Fulignati non vuole rischiare la presa concedendo l’ottavo angolo alla Virtus Entella.
79′- Fulignati miracoloso! stavolta sbarra la strada al colpo di testa a botta sicura di De Benedetti. Il cross di Bariti aveva tagliato fuori Curto ma ci ha pensato il portiere azzurro, ancora una volta a salvare il risultato.
76′- Moruzzi! interessante iniziativa per l’ex Pescara: il suo tiro cross finisce a lato.
74′- Fallo in attacco di Popov su Tiritiello, punizione nella propria area per i biancazzurri.
73- Eccellente diagonale di Moruzzi su Della Vecchia al limite dell’area azzurra.
71′- Parodi concede una rimessa laterale all’Empoli.
70′- Sugli sviluppi del piazzato il colpo di testa di Debenedetti finisce a lato.
69′- Altra doppia sostituzione per gli azzurri: Ignacchiti e Degli Innocenti per Belardinelli e Ghion
68′- Punizione per la Virtus Entella nella metà campo azzurra.
66′- Belardinelli è il primo ammonito per fallo su Franzoni. Punizione in favore dei padroni di casa.
64′- Di Mario in netto ritardo ai danni di Moruzzi, punizione per gli azzurri.
63′- Prime mosse anche per Chiappella: Karic e Debenedetti per Benali e Russo.
62′- Tiritiello è il primo ammonito della gara per fallo a centrocampo
61′- Cross di Curto da destra allontanato da Tiritiello. Sull’altra sponda Guarino anticipa Fumagalli.
59′- Arrivano i primi cambi per Dionisi: Shpendi e Popov per Ilie e Pellegri.
57′- Bariti sfonda a destra, il suo cross viene neutralizzato da Fulignati.
55′- Ancora un’incertezza di Guarino, fa rimbalzare il pallone favorendo Russo. Per fortuna degli azzurri il suo destro è masticato finendo a lato.
53′- La punizione di Belardinelli finisce direttamente sul fondo.
51′- Ilie va via a Parodi obbligando al fallo Tiritiello.
49′- Fulignati! stavolta sbarra la strada a Fumagalli liberato da una leggerezza di Guarino, settimo corner per la Virtus Entella.
48′- Come nel primo tempo i liguri sono partiti con il piede sull’acceleratore.
46′- Fulignati prodigioso! il portiere azzurro si è opposto al destro di Marconi e poi anche a quello di Franzoni. Problemi per il numero 24 della Virtus Entella.
46′- Il primo pallone della ripresa viene giocato dalla Virtus Entella. Si è ripartiti con qualche minuto di ritardo perchè Fulignati si era dimenticato la fascia da capitano negli spogliatoi.
2° Tempo
45′- Arriva il doppio fischio di Mariani, a metà gara reti inviolate tra biancazzurri e azzurri. Primo tempo privo di grosse emozioni, che ha visto il predominio territoriale dei liguri, vicino al gol al 34′ con una traversa di Fumagalli. La squadra di Dionisi si è limitata ad una gara in chiave esclusivamente difensiva lasciando il solo Pellegri a lottare con i centrali avversari.
44′- Ci si avvicina all’intervallo della gara al “Sannazzari” sul risultato di 0-0 tra Virtus Entella ed Empoli.
42′- Azione tambureggiante degli uomini di Chiappella interrotto dal fuorigioco di Bariti.
40′- Russo va via a Guarino il suo destro non inquadra la porta di Fulignati.
38′- Guarino anticipa Russo, l’attaccante dell’Entella era in fuorigioco. Sull’altra sponda Pellegri non arriva sul pallone in verticale.
36′- Arrivano sempre prima sulla palla i ragazzi di Chiappella. Intanto Carboni costretto ad una chiusura affannosa, rimane rintanata nella propria metà campo la squadra azzurra.
34′- Traversa di Fumagalli! il destro dell’ex Giana Erminio aggira la barriera finendo la sua corsa sul legno con Fulignati nettamente fuori causa.
33′- Ghion ferma Dalla Vecchia, punizione per i padroni di casa. I liguri chiedevano il giallo al centrocampista ex Sassuolo.
32′- Arriva adesso il primo angolo la squadra azzurra con Pellegri.
31′- Ottima diagonale di Carboni su Dalla Vecchia, poi Ilie si guadagna una rimessa laterale.
30′- Rimessa laterale in favore dei padroni di casa.
28′- La partita va avanti senza troppi sussulti, dopo una prima parte di marca biancazzurra adesso la squadra di Dionisi sembra aver preso le misure.
26′- Cross basso e impreciso di Curto, recupera palla con grande qualità Benali facendo ripartire l’azione dei suoi.
24′- Alza leggermente la pressione la squadra azzurra, Ilie si procura una rimessa laterale nei pressi della linea mediana del campo.
22′- Viene fischiato un fallo in attacco all’Empoli, si riparte con un calcio di punizione in favore dei biancocelesti.
20′- Poche emozioni fin qui al “Sannazzari” di Chiavari. Gara prevalentemente in chiave difensiva per gli uomini di Dionisi concedendo il possesso palla alla Virtus Entella.
18′- Moruzzi! il suo sinistro velenoso esce di poco alla sinistra di Colombi.
17′- Russo spostato sulla destra lascia partire un cross a cercare Della Vecchia, allontana Guarino.
16′- Prova ad uscire dal proprio guscio la squadra azzurra, c’è l’errore di Yepes. Si ripartirà quindi con una rimessa per i padroni di casa.
14′- Guarino concede una rimessa laterale alla Virtus Entella.
12′- Parodi! ci prova anche il braccetto di difesa dei padroni di casa. Il destro del numero 23 sorvola la traversa.
10′- In questi primi minuti si è vista poco la squadra azzurra, costretta sulla difensiva. Quando entra in possesso di palla la squadra di Dionisi commette molti errori.
9′- Russo! Bariti tiene in campo un difficile pallone, trova sulla sua corsia Fumagalli che la rimette in mezzo per l’attaccante biancoceleste: la sua girata al volo sorvola di poco la traversa.
8′- Protestano i padroni di casa per un contatto tra Pellegri e Russo, secondo Mariani il contatto non è meritevole della concessione del penalty, ma l’attaccante azzurro si è preso un rischio.
7′- Curto costretto ad uscire su Russo concedendo ancora un angolo agli avversari. Sono ben cinque in sette minuti per i biancocelesti.
6′- Fumagalli prova il cambio di gioco, allontana Carboni di testa.
5′- Moruzzi costretto a concedere il quarto tiro dalla bandierina per la Virtus Entella.
3′- Terzo angolo per i padroni di casa che hanno approcciato con aggressività alla gara.
1′- Il primo angolo della partita affidato ai liguri. Batte Benali sul primo palo, allontana Pellegri oltre la traversa. Sarà ancora corner per la Virtus Entella.
1′- L’Empoli in divisa scura gioca il primo pallone della gara. La squadra di Alessio Dionisi attaccherà in questo primo tempo proprio verso il settore occupato dai tifosi azzurri.
0′ – Rispetto a quanto raccontato ieri c’è Yepes e non Ignacchiti per scelta tecnica, mentre Moruzzi va per Ebuehi a causa di un problema occorso all’ex Venezia. Assenti Ceesay, Lovato, Haas, Nasti ed Elia per squalifica.
1° Tempo
Popov e Shpendi in panchina e Pellegri titolare 😂😱🤦
siamo alla frutta
si gioca in 10 …
Ce ne andiamo in Serie A!
Ce ne andiamo in Serie A!
mah per me è più facile andare in C.
sempre tanti, troppi assenti
con un campo sintetico, mai rischiare Pellegri che viene da un infortunio serio, al max 20/30 minuti nel finale…. anch’io avrei messo davanti Shpendi e Popov…. e Ilie e Pellegri poi….
Mettetene 11 ne manca uno
proviamo in 12 forse è meglio
goooooool e 1 oggi si vince
secondo me è 4-4-1-1
2-0 e piena zona retrocessione. Evidente. Altro che cambio allenatore
Cambia squadra
Mamma quanti depositari di verità assolute in questo sito:vicino a Monteboro c’è il mago Alexander ,mandategli il c.v.,magari ha bisogno di un aiuto .
per Il momento giocano solo koro. Svegliaaaaaaa
moruzzi che è tutto mancino messo come quinto a destra è roba da ritiro del patentino… poi..maglia marrone e tuta con i bordi arancioni..ma sono empolesi questi?
e chi ci metti? ti ricordo che siamo in B!
cip se Elia è squalificato, Cesay e Ebuei rotti hai finito gli esterni destri. Riflettete però prima. Non ce ne sono altri
Più che altro dovrebbe riflettere l’allenatore, non è vietato cambiare sistema di gioco
Troppo compassati e privi di grinta, ci fanno a fette con questo atteggiamento…
IL NULLA ASOLUTO
Roba da maiali
ma ci siamo in campo?
o incapaci totali o non gli interessa
Ci affettano come il burro con una facilità e semplicità disarmanti….
Con i due nani in mezzo al campo inutile anche giocare
mammamia anche stasera che pena primi 15 min mai passato il centrocampo…..
In 15 minuti non abbiamo superato la metà campo. Chi ben comincia…
Gemmi dovrebbe fare come Prade’ levarsi dai co……. questa è una squadra apparte che è tutta nuova ma è stata costruita male
Ragazzi ma si può soffrire così? Per me non hanno propio voglia. Ma tanto noi a Empoli non si mette pressione a nessuno. Esatto ma tanto non si leverà mai di torno
anchoggi come le berve
ci sta mettendo sotto anche l’Entella. Che vergogna.i
Bravo brando buona iniziativa dai speriamo sia una scossa
Insieme a Belardinelli anche moruzzi veramente non so come facciano a giocare in serie B
Belardinelli giocatore vergognoso
temo che abbia ragione Gandalf ….difficile trovarne 4 peggio di noi
Ragazzi ma si può soffrire così? Per me non hanno propio voglia. Ma tanto noi a Empoli non si mette pressione a nessuno.
mamma mia che patire… speriamo cambi qualcosa
Squadra bassa e impaurita.
Centrocampo inesistente
Pellegri ha paura
DOBBIAMO CAMBIARE MODULO
Dentro due punte giovani che corrono e pressano se proprio si vuole fare il 3-5-2
A gennaio serve come il pane prima di tutto un centrocampista serio
Forse haas se si riprende è valido gli altri tutti un disastro
Campo in sintetico, rimbalzi regolari, non riusciamo a fare tre passaggi di fila, non riusciamo a salire di squadra palla a terra.
Sto maturando la convinzione che siamo scarsi tecnicamente e di personalità.
Poi mi smentiranno…
mezz ora di nulla cosmico.
che pena aspettando di prendere gool anche stasera. Mammamia che accozzaglia di giocatori, non si può chiamare squadra questa
Accozzaglia di giocatori o armata Brancaleone….questa squadra è assolutamente senz’anima e senza palle. Purtroppo per ora Dionisi non è riuscito a tirare fuori niente di meglio rispetto a Pagliuca.
Pellegri lasciato solo contro tutti
Ilie alla prima filata di vento cade
Ghion nano da giardino totalmente surclassato
Yepes nano da giardino non corre nemmeno e sa passare solo indietro
belardinelli nel contropiede invece che fermarlo viene spedito fuori dal campo con un contrasto minimo
Dietro si balla che è un piacere
3 palle goal concesse e una traversa al real EntellA
Siamo ridicoli !!!
Ma la cosa che mi fa più rimaner male è che puoi essere scarso ma non si lotta e non si corre nemmeno
Gemmi non riuscirebbe a fare una formazione decente neanche al Fantacalcio
siamo indecenti , scandalosi, inguardabili …vergognosi
Curto inguardabile. Che dirà ora il procuratore?
Avevo predetto sconfitta oggi.
Siamo inferiori. Mentalmente a tutte le squadre. Fine. La fortuna finirà prima o poi.
moscia, scarsi , indegni
Ottimo primo tempo Entella.
Buon pareggio in chiave salvezza.
Fin qui.
Allargo le braccia, sono stato tra i più ottimisti, ma mi arrendo all’evidenza. Oggi, il nulla. ☹️
basta con questo 3511. trasmette la voglia di accontentarsi e cercare di non perdere e’una
roba che mette le.alrre squadre in condizione di fare ciò che vogliono .
non posso credere e non voglio credere che si sia così scarsi
Dionisi ci sei , esisti ?
Non è il modulo il problema ma l’interpretazione , la mentalità della squadra , i giocatori stessi.
Tutte le squadre giocano col 352! E ci mettono sotto senza sforzi!
E non hanno grinta porca miseria
Si osserva centrocampo di nani.
Difesa raffazzonata.
Attacco inesistente.
Può bastare?
Dominati.
Ottimo pareggio.
bastaaaaaaaaa
Paolo come ce lo vedi Horsi al posto di Prade’? Horsi in passato ha dimostrato di saperci di halcio!
Squadra mille, senza grinta, pare quasi rassegnata. Pellegri è fuori condizione e da solo in pasto alla loro difesa, ma nonostante tutto mi pare il più grintoso della squadra.
Vorrei sperare in un cambio di passo dei nostri nel secondo tempo, ma ho paura che sia pura illusione…
*squadra molle (non mille)
che brutta fine sta’ facendo l’Empoli…… si è passato da avere ogni anno squadre competitive ad avere quest’ anno invece una squadra di accozzaglie….. davvero stasera l’entella ci sta’ dando lezione di calcio
Quando si metterà in panchina Berardinelli ??
Quando ?
In panchina in tribuna e deve pagare il biglietto
Una squadra con un blasone come l’Empoli con un budget stra milionario che gioca impaurita con una neopromossa in uno stadio dove ci sono più tifosi TUOI che loro…. è roba da non credere!!!
budget stramilionario quando il presidente smetterà di metterseli in tasca e investirà nellasquadra…che qualcuno avrà il coraggio di chiedergli qualcosa?
A Firenze e a Genova di fronte a risultati imbarazzanti i direttori sportivi si sono dimessi…qui…?
andare a fare queste partite sono un’offesa alla NS storia e al nome di squadra che portiamo. andiamo a Chiavari a farci umiliare
Subito Popov e sphendi e pellegri.
Questa squadra non è buona neanche con il 3-5-2
4-3-3.
Carboni e Moruzzi inguardabili finora.
Centrocampo indisponente di nani.
Pellegri lasciato solo e fuori condizione
l’empoli sta facendo la partita che deve fare una squadra che lotta per la salvezza, difendere bene innanzittutto. Poi se si vole pure offendere, per quello citofonare alla societa’ a gennaio. Il gioco dovrebbero farlo il centrocampista centrale ed il trequartista, ma anche Ilie non e’ una cima, per intenderci bajrami in confronto era vannucchi!
Ilie è troppo discontinuo.Ma anche a Catanzaro avevano denotato questa lacuna.Cmq ci sarebbe Saporiti che mi sembra abbia un po’ più di nerbo ..forse…
Ma non riescono a fare 2 passaggi consecutivi.
Ma se ne rendono conto di come giocano?
Passivi, senza anima, senza grinta
vergognosi
Gemmi va mandato a casa. E ripreso Accardi.
Va fatto nuovo calciomercato a gennaio.
accardi e horsi si sono lasciati male, tutta l’estate post-salvezza con la roma, horsi non ha perso occasione per ricordare che accardi gli aveva fatto spendere molto….
horsi crede di essere ancora nel calcio della prima decade del 2000, cioe’ che col poco si fa tanto!
🤣🤣🤣
Se siamo in queste condizioni buona parte delle colpe è del siciliano che ha lasciato cumuli di macerie.
Ma voi volete proprio il male dell empoli.
intanto col siciliano ci siamo salvati 3 volte….poi se mi dici che doveva fare scouting, ti do ragione! ma oggi come oggi pure un giocatore jugoslavo ti costa minimo 2 milioni!
Tutte le squadre hanno un sistema di gioco,compresa l’Entella che non ha giganti a centrocampo ma cerca sempre la superiorità con passaggi rasoterra e veloci sui laterali che si accentrano.Mi è bastato un tempo per capirlo.Dovessi dire che tipo di sistema di gioco abbiamo noi,non saprei rispondere.Vero che abbiamo fatto un quinto di possesso rispetto a loro ma anche nel non possesso c’è un sistema di gioco.Qua latita tutto.Vorrei sapere cosa gli ha detto di fare l’altro mister in tre mesi che ha allenato questi ragazzi.Mi rifiuto di pensare che siano più scarsi di Franzosi,Di Mario ,Bariti e compagnia bella.Ma si torna lì,le individualità rilevano meno se sono nascoste ed omologate in un sistema di gioco che funziona.Io spero che Dionisi,quando avrà tempo ,cerchi di lavorare su questo,altrimenti non ne usciamo
Ma Belardinelli che in diversi dicevano il perché non giocasse mai, adesso s’è capito. Un fannullone in mezzo al campo che non sa nemmeno intercettare una palla. Roba da maiali. E per non parlare di Oberetin che è in campo e non lo sa nemmeno lui il perché. Appena tocca un pallone lo gira indietro come se bruciasse. Yepes che corre di qua e di là e ha già perso la strada per tornare a casa. Ma indò si vole andà con questi raccattati? Attenzione non parlo della qualità, che è bassa, ma qui è quello che conta meno, ma della grinta che nessuno ha. Come con la Samp atteggiamento remissivo e rassegnato, come se gli scocciasse giocà perché hanno saltato il torneo di burraco. Ma ndò si vole andà?! A 20 anni dovrebbero mangiare il mondo a morzi, mamma mia che pena….
Morsi,si scrive morsi.
ripeto per questa squadra Dionisi è sbagliato, Bisoli o Breda e vedrai che giocavi alla.more su ogni palla , per fare schifo così allora andrebbe rivalutato Pagliuca anche sgangherati e malmessi , perché così è uno strazio
squadra senza anime ne coraggio messa in campo per cercare di non perdere ,dove hai sempre la sensazione di perdere e mao di poter vincere. si gioca in una maniera indegna , ma Dionisi è questo che non sa’cosa fare ?
Che poi Dionisi ci portò in serie A con altro assetto di gioco: 1-4-3-1-2.
Oggi lo sta smentendo
E ci credo . si giocava in dodici.:)
Ma questa è una partita di calcio? Benali sembra Messi…. SOS cercasi qualcosa che si avvicini al gioco del pallone!!!!
Ma perché Gemmi non fa come Pradè e si leva dalle ⚽️⚽️
continuiamo a applaudirli mi raccomando.
VERGOGNAAAAAAAAAAAAAAAAAA
San Fulignati proteggerci tu, ora pronobis!!!! preghiamo !!!
bisogna impegnarcisi per giocare così male, un incubo
i primi 5 minuti neanche nell UISP ho mai visto degli errori così
sono completamente storditi quelli in campo
Ma Belardinelli?…
Impalpabile in fase propositiva ed in fase difensiva…
Continuiamo a fare lanci lunghi ed alti per Pellegri..
Vediamo di fare come con Kouame…
siamo tutti fermi, pellegri isolato, guarino molto insicuro, giochiamo solo a lancioni… serve una grossa rivoluzione, non credo però il problema siano solo i giocatori perché sulla carta siamo molto meglio nei singoli rispetto all’entella
fossi Pellegri gli direi di dirgli di non voler piu giocare , mai servito con 1 palla addosso .
forse ancora non hai capito che NON siamo meglio degli altri…Ilie, Belardinelli Guarino sono scarsi !!!!!!!!
no si non sto dicendo che siamo forti ma non siamo così scarsi da fare queste partite disastrose contro una squadra modesta come l’entella
se prendi 11 svincolati a caso di serie B e C che non hanno mai giocato insieme e fatto la.preparazione non giocano peggio di noi
Ne hai uno e non lo fai giocare mai.
Il problema principale che ci sono giocatori indegni di vestire questa gloriosa maglia punto
Vorrei proporre una petizione..chiediamo alla società di non andare a giocare fuori casa x evitare queste figure penose, ridicole e vergognose davanti agli spettatori!!
san Popov pensaci tu
Troppo brutti per essere veri
Pellegri ha mandato affanculo quando lo hanno cambiato,ma alla fine giusto provare a cambiare davanti.Però è vero che nn ha ricevuto una palla nuova che sia una.
Pellegri dovrebbe stare muto e ringraziare, se non era per l’Empoli era a spasso
Il fankulo di pellegri a moruzzzi ci stava tutto.
Prima della sostituzione, non gradita.
No lo diceva a dionisi.
vergognosi!
Non sappiamo calciare una punizione a modo…
Sono basito…
Non sappiamo neanche battere i calci di punizioni
Mi sento uno 0-1 a kulo come a bolzano.
gol di shpendi.
Magari… Ma ho più paura del contrario. I miracoli di Fulignati sono esauriti e la traversa ci ha già graziato
non che sia la soluzione a tutto ma considerato il nostro centrocampo giocherei con un trequartista e 2 punte di peso, perché sennò gli attaccanti sono troppo isolati
Ma Che Dionisi ha lo spogliatoio in Mano? Sembra Di no
siamo indegni
scarsi
penosi
sgangherati
sempre secondi sulle.palle
senza agonismo.
senza tecnica
senza testa
….siamo.un pugile suonato che spera arrivi il.Gong
Dominati da una squadra di diversi Freddy Mercury.
Migliore inn campo il nostri tifo.
Non invidio Dionisi perchè ha davvero tanto lavoro da fare…
Riusciremo prima della fine a fare 1 tiri in porta ?????
Ma moruzzi a lavorare in manovia in un calzaturificio a Fucecchio ?
esatto.
oggi moruzzi è uno dei pochi che raggiunge la sufficienza a mio parere
Ma che partita hai visto
Fulignati fino ad ora ho contato 5 salvataggi
Noi siamo a zero tiri
Ma non si vergognano !?????
Tiritiello lo facciamo sembrare Boksic
abbiamo 1 grande Portiere , un KULO notevole , un ragazzo che ha fatto 5 goal …..ed una banda di raccattati che non sanno né stoppare una palla né appoggiarlo ad un compagno.
credo che si sia davvero una delle.peggiori squadre della B
Nel tornare a casa dalla trasferta suggerisco alla squadra di allungare qualche km e fermarsi a Montenero a ringraziare x il miracolo di non aver perso !
ahahahaha
troppo tardi neanche la Madonna ci può aiutare!
o bravi. Si è preso gol
aspettavo proprio che Curto ne perdesse un’altro, e per l’ennesima volta.
giusto così…..pareggiare sarebbe stato 7n furto.
Grandi !!
Prima mozzarella tirata in porta al 87’esimo
BENEEEEE
ma non l avete capito è un progetto calcolato si retrocede felici e si fa lo stadio cattedrale commerciale si va a gioca per 5/6 anni a petroio e poi si vedrà l importante sono i 25000 posti al coperto per coniglioli e galline
Via tutti. Dionisi Gemmi e tutti I lavativi dei giocatori meno Fulignati.
siamo ridicoli, mi passa veramente la voglia di guardare le partite
Bravo Carboni a tenerli tutti in gioco 🤣🤣🤣
I tifosi devono contestare seriamente altrimenti questi non capiscono
Va bene che sono scarsi ma almeno l impegno
IL DS deve sparire questa sera !!!!!!!!!!!!!!!!
non voglio più vedere Curto ne Carboni
io non voglio vedere più in campo Belardinelli e Oberatin, che si fa si va noi?
mah guarda per lo Meno più grinta ci si mette.
primo tiro scacio all’87° e si perde anche stasera.
Statistiche
EntellA 18 tiri
Empoli 4 di cui 1 in porta (calcolato con velocità 1 km orario )
A Firenze si è dimesso il DS Pradé….
A buon intenditor poce parole….
il fallo di Moruzzi è indicativo del cervello di questa squadra
fulignati 9
tutti 4
dio…nisi riporta la borsa
ps.basta giocare con la maglia marrone…troppo brutta
È drammatico dirlo ma con Pagliuca perlomeno eravamo cattivi! e due partite le abbiamo vinte ! Ora continuiamo a prendere gol come prima e giochiamo peggio e senza grinta!
sconfitta giusta, niente da dire
mai visto uno schifo così. Siamo partner per fare allenare gli avversari, stop
IL NULLA ASSOLUTO
Cambi allenatore e PEGGIORI la situazione…allora la colpa di chi è???
Basta umiliare i propri tifosi!!!!
Strapazzati anche dall’Entella.Da vergognarsi ridursi cosi’.Chi ha costruito la squadra ha preso dei giocatori forse buoni per la C.Mi meraviglia che i vertici abbiano avallato questa scelta
zSe continuiamo cosi’ si và a giocare con il Pontedera.Carlo B
meno male Pagliuca è sempre a libro paga…..
Gli avete gettato fango addosso giorno dopo giorno e ora lo rivolete ?
Dionisi può tornare da dove è venuto
CORS💩 FAI SCHIFO.
VENDI E VATTENE.
M perché si continua a giocare in 8 contro 11. Moruzzi e Carboni in campo. Oggi Carboni si sposta appositamente per reggere in gioco la punta dell’Entella al momento del goli
uno scempio così neanche ai tempi di Bucchi o Muzzi
giocatori scarsi come questi sono stati presi dopo un attenta selezione del Ns DS
raccattati con la retina al.laghetto delle paperelle alla fiera
gente così non dovrebbe rimontare sull autobus …..
Dionisi era l allenatore più inutile per sostituire Pagliuca
Bisoli o Breda.
gente abituata a lavorare per salvare squadre morte ….e le salvano
Eh si era colpa dell’allenatore
ma i Corsi dove e sparito
Presi in giro dall’allenatore Chiappella che ha mostrato al pubblico un foglietto con lo schema del gol della punizione!!!!!
Dionisi ridicolizzato
Ovvia, ha fischiato la fine di questa penosa partita. Tutti a casa. Si salva solo Fulignati che ha preso un bel 9 pieno. Dazn ha appena mandato le statistiche, per me con questi dati tutti sul 4 e massimo 5. Ci hanno preso per il cuculo anche a Chiavari. Applausi.
Quando, se ti va bene, pareggi a Chiavari… ma non tiri in porta se non all’87esimo…. allora capisci che è proprio game over…. a questo punto, per resettare tutto, è bene ritornare dove ci compete…. in serie C…. se fai un mercato di prestiti e svincolati, capisci che hai preso gente buona solo per mettere i cinesini…
A sto punto mi viene da pensare che siano i giocatori molto scarsi e non l’allenatore.
entrambi..ma i giocatori peggio
Oh meno male piano piano ci si arriva un solo colpevole all apice
Questa squadra la salva solo un miracolo è una squadra di raccattati escluso il portiere e altri 2/3
scusa chi sarebbe 2/3 ???
Popov che il suo l ha fatto sphendi che i suoi gol li ha fatti e lo sto che il suo lo fa per me
Lovato
Elia lovato sicuri
Poi metterei haas e Pellegri se recuperano
E ceesay
Otto occasioni nitide Entella + gol.
Fuori Gemmi,ritardare pagamento stupendi e ritiro forzato.
top
E la colpa è di uno soltanto se nontiri fuori soldi e compri qualcosa di decente almeno 2/3 giocatori di categoria per la serie B
Che quello lassù a monteboro come persona abbia sempre fatto schifo si sa ma negli ultimi mesi si è superato con un silenzio assordante usando il rintronato ds per parlare e aprendo bocca solo per insultare i tifosi.
Continuate a cercare colpevoli che non ci sono, quando il colpevole è solo uno.
come diceva bennato
giu’ per la discesa
ormai nessun ci puo’ fermar
Ma si gioca con il super tele??? non si è fatto un cross calibrato, o troppo lunghi o troppo corti.
Curto sei sempre corto sulle chiusure. Dionisi il tuo tanto bel gioco che tanti aspettavano, per ora non c’è, arriverà???
Bravi complimenti presidente la serie C non ce la toglie nessuno. bona ! addio
Troppi giocatori il cui livello e valore naturale è una squadra di metà classifica di LegaPro: forse metà della squadra. O la società caccia il ds, che ci ha trasformato nel Cosenza, e tira fuori almeno un 15ino di milioni del paracadute per rifare la squadra, con 7 elementi ( giocatori all’altezza della Serie B), o la retrocessione diretta, senza passare dai play-out, diventa ipotesi logica. Entella, tutti italiani, tutti provenienti da un alto profilo di LegaPro, risultato: non c’è partita, ci mangiano, atleticamente, fisicamente e, in alcuni elementi, anche tecnicamente. Intervenire con pecunia pesante a gennaio, o rassegnarsi a Piandicastagnaio-Empoli dell’anno prossimo.
Via subito GEMMI. Se il Corsi fa fare a lui il mercato di Gennaio è C sicura.
serie C
Ma facciamola finita, s’è ormai capito che il calcio a Empoli è ai titoli di coda….
nemmeno Guardiola potrebbe fare con giocatori scarsi senza futuro da squadre dilettantistiche.. GEMMI dimettiti ti sei impegnato a fare una rosa mediocre così.. giocatori senza anima sottopeso..niente centrocampo difesa imbarazzante..solo Fulignati si salva..un appunto a Dionisi non passare più da bischero allenando questi giocatori da serie d..fai a far castagne..ora a Piancastagniaio c è anche la sagra
adesso che si fà?? si riprende Pagliuca ?… io credo che chi ha costruito questa squadra non ha la benchè minima infarinatura del calcio, costruita malissimo e con giocatori ne da B e assemblati malissimo…onestamente ad Empoli eravamo abituati anche a direttori sportivi capaci, Gemmi in due anni non ne ha indovinate una
Prendere spunto dai viola e mandare via subito Pulcinella!!!! Accardi a confronto era Marotta!!!
V E R G O G N A
A questo punto io giocherei un 4 3 3 con in attacco sphendi, Popov e magari bianchi o Nasti. Pellegri lasciamolo giocare da subentro e non una partita intera inoltre a centrocampo mi piacerebbe rivedere haas….. E speriamo chesay recuperi in quanto giocatore fondamentale. Queste le persone a mio avviso sul quale ripartire sperando di fare bene
Concordo con la tua valutazione al 100% .
Probabilmente gli attaccanti sono la cosa migliore di questa squadra (Fulignati a parte!).
grande presidente calciomercato a zero euro e abbonamenti alla grande
Sconfitta meritata, abbiamo anche avuto fortuna, pensa te. Un bel 3 a 0 sarebbe stato più giusto. Siamo una squadra che non riesce a costruire un azione decente, non tiene la palla, sempre in balia degli avversari… un sapiente mix di tristezza e rassegnazione. Speriamo bene, salvarsi è l unico obiettivo possibile.
Con questi giocatori non è il caso di dare la colpa a Dionisi. Non tiriamo in porta, ma solo qualcuno tira “verso” la porta, ma la butta fuori.
Pellegri non può giocare da solo in avanti, deve stare con Popov o Shpendi o tutti e tre. Sì, ma allora mancano giocatori dietro che gli buttino la palla. In sostanza: ci mancano giocatori bravi. Per non parlare poi degli errori infantili che alcuni dei nostri commettono. Un mezzo disastro. Loro sono meglio messi in campo e tirano in porta (oltre che fuori).
La serie C la potrei anche accettare e ripartire da 0 ma LA FAMIGLIA CORSI SE NE DEVE ANDARE SUBITO e chiedere scusa a tutti!!!
Weee uesti giocatori non meritano UN EURO!Carlo B
con Dionisi c’è stata una svolta,due sconfitte e due pareggio.Con l Entella 2 tiri in 90 minuti.Un incubo!!!
E certo….è sempre colpa degli allenatori…facile il giochino
Io non dico nulla, non voglio dire nulla eh…..
e allora non fare lo splendido non mandare il messaggio zitto e basta
Via corsi e tutta la cricca mi fate ridere a dare la colpa a gemmi gli ordini vengono dall alto. Societa’ assente acquisti fatti alla cazzo di cane basta non spendere stadio nessuno si pronuncia piu’ si fa proprio schifo in tutto. ripulisti anche ripartendo dalla c.
Che tristezza! Ma dove l’hanno le p.a.l.l.e questi giocatori?
Manca solo la ciliegina di mettere la difesa a 4 almeno anche gli ultimi “tattici” da bar capiscano che non c’entra nulla il modulo.
applaudite anche sabato vergogna due anni di delusioni.a Firenze si dimesso il ds .
serie c?!
Hanno già fatto fuori un allenatore perché li pigliava a parolacce negli spogliatoi. E Dionisi che invece li tratta educatamente? Chiedo scusa a Francesca e Azzurrina, ma è una squadra di signorine!
Dionisi chiama, l’Empoli non risponde.
Ma quei democristiani conniventi con il potere che applaudono a fine partita ?
Encefalogramma piatto, Empoli malato terminale.
subito ritiro
Esistono anche i ritiri punitivi, non è che a Empoli sia vietato farli eh. A volte invece della carota serve il bastone. Si prende e si porta la squadra all’Abetone tutta la settimana, eccheccavolo!!!!!!
All’Abetone è un premio, nei campi a raccogliere pomodori, sarebbe più adeguato!!!!
No c è da dire di Dionisi anche …..sennò siamo ipocriti , Pagliuca aveva 100 difetti ma a vedere queste partite mi prende voglia di dire che era meglio prima perché se non usi coraggio e fai in modo che la squadra stia in campo per bene anche Dionisi ha le sue grandi colpe .
I giocatori sono modesti ma se vuoi Dionisi ha un compito piu semplice di quelll9 che aveva Pagliuca , doveva aver visto i problemi dove erano , i giocatori quali sono e come mettere la squadra .
Siamo peggiorati in tutto però ….L avevo detto ieri il tempo finisce a breve ,
dopo la sosta la squadra deve volare e cambiare pelle , sennò farai la fine della Salernitana .
I Disperatos continueranno a cantare Diffidati Ole è Viva Montevarchi ?
Ma che L hanno comprati ?
I Desperados sono disagiati per antonomasia…. non capisco se ci sono o ci fanno….
I desperados gli basta bere e fumare…a loro gli importa na se#a dell Empoli.
FORSE FACEVI MEGLIO A DIRE CHE ENTRAMBI HANNO LE LORO COLPE … AD OGGI … NESSUNO DEI DUE HA DIMOSTRATO QUALCOSA … ma chiaramente TENENDO CONTO DEI GIOCATORI CHE FANNO PARTE DELLA ROSA … Quando si va a sostituire un allenatore che non ha fatto bene … lo si fa cambiando la musica e non insistere con il solito modo di giocare … Che c@zzo di novità si son viste in campo? Solo una squadra che ha preso meno imbarcate centralmente perchè un pochino più compatta e dalla linea più arretrata … ma quando si tira in porta? Tra Samp ed Entella qualcuno si ricorda di qualche azione pericolosa in fase avanzata? Ok Pellegri sarà pure in ritardo di condizione … ma ha ricevuto qualche pallone invitante oggi? Dove cavolo sono i centrocampisti che dovrebbero proteggere la difesa e produrre gioco quando attacchiamo? (Attacchiamo direi davvero che è una parola grossa) … Possibile vedere di continuo la palla passata indietro ai difensori e allo stesso tempo vedere quest’ultimi cercare di impostare il gioco? (Ma sempre dopo essersi passata la palla tra loro ad oltranza). Dionisi oggi hai detto che loro hanno creato qualcosina (parola testuale) più di noi … sei sicuro che hai visto la partita giusta? Sei convinto che è anche un problema di testa? Allora svegliali, perchè nani o non nani del centrocampo, squadra giovane e inesperta … almeno vogliamo vedere corsa, determinazione … e VOGLIA DI GIOCARE … perchè è quella che manca. Quanto a Pagliuca … lasciamo perdere … che stia dov’è …………
Stavo dimenticando … Carboni … con quel cross quasi a fine partita, probabilmente ha capito che il suo vero sport … è il rugby! …………
Ah non so se è stato scritto..A Firenze si è dimesso Pradè.Lo sapevate?
Si ma alla fine,chi se ne frega???
Gemmi potrebbe fare la stessa cosa…. anzi sarebbe l’unica cosa fatta bene in 2 anni….
Ma ariborda con Gemmi … ma cosa può fare un D.S. ……. SENZA PORTAFOGLIO!!!! Per me in due anni ha fatto anche troppo ……………..
anche Sigarino e Marcelo aveva budget scarsi eppure hanno vinto campionati, perché avevano idee, oggi encefalogramma piatto del DS…
Il povero Pagliuca c’è diventato matto con questi giocatori. Dovremmo anche noi tifosi chiedergli scusa. Ammettere che lo abbiamo crocifisso ingiustamente.
Fallo te che sei un suo fans … cosa mai avrà fatto di così stupefacente per chiedergli scusa … il 4-0 con il Pescara? La vittoria con il Sudtirol in dieci dal quinto del primo tempo ottenuta al 97′? Oppure il pareggio con il Monza che ha colpito 3 pali? O forse l’1 a 1 con lo Spezia che meritava ampiamente di vincere o addirittura il pareggio contro la Carrarese dopo che Fulignati ha fatto due miracoli sennò perdevi pure quella. Forse la squadra sarà scarsa (ma io non credo), ma indubbiamente nessuno dei due allenatori ha convinto per scelte e gioco di squadra e non lo ha fatto certo Pagliuca, nemmeno … con il rosario in mano ……………..
Appena aprirà il mercato di riparazione occorrerà inserire 6/7 giocatori veramente di categoria per provare a salvarsi
Questo DS è il niente perché per prendere questa banda di raccattati in prestito o è incapace oppure …non si può scrivere qui …..
Vista che ti mi sembri quello che se l’è presa più a cuore ,vacci tu a nome di tutti.
sto sentendo Dionisi su radio lady. È preoccupante quello Che dice. Si aspettava UN ambiente diverso. per me si dimette presto
stessa sensazione, non mi è piaciuto.
Perché cosa si aspettava il mezz’omo?Magari si dimettesse, ma non lo farà mai perché non troverebbe squadra neanche in serie D
Se il giocatore di maggiore valore manda a fankulo allenatore qualcosa non quadra.
senza lilleri, non si lallera. vi ricordate i nomi che venivano fatti in estate? e poi sono arrivati i vari carboni, moruzzi, bianchi…
Si sapeva che l’Entella giocava così, si sapeva che Tiritiello era pericoloso sui corner, si sapeva che senza i 3 migliori potevamo al massimo puntare al pareggio…..E invece nulla, ci siamo consegnati senza colpo ferire.
Sono anch’io per il ritiro punitivo fino al Catanzaro
Se non ho capito male dalla radio…APPLAUDITI ANCHE STASERA??? Non ho veramente più parole…a applaudire chi, cosa????
Ma basta per favore …..smettetela di farvi comparire !!!!!!
Sono buoni solo a fare i cori per i diffidati e basta poerini , vogliono copiare le altre tifoserie ora si vestono di nero anche loro.
Il problema non è l’allenatore ma i calciatori che sono scarsi , cosa è cambiato dopo Pagliuca?
Niente!!!
i problema sono i tifosi creduloni ripresi dalla piena . Bisognava che l’acqua facesse il suo corso in mare
non ho voglia di scrivere nulla. solo tristezza
Un passaggio in serie C farà bene a tutto l’ambiente….
Se il Bari vince, siamo allo spareggio playout.
Mi sono sbagliato su Belardinelli.Va mandato in serie C.A Firenze Prade’ ha dato je dimissioni.Quslcuno dovrebbe seguirne l esempio.Carlo B
.
Le uniche parole che ci incoraggiano un po’ le ha appena dette Fulignati. “Tutti insieme per salvare la categoria”
Io non capisco: eppure Ghion e Lovato hanno stravinto il campionato anno scorso, Elia ha fatto la finale playoff, Fulignati vinto anche lui la Serie B, Pellegri….boh, il problema è sicuramente mentale. Psicologico.
ma quale mentale !! Obaretin, Carboni,Belardinelli, Ignachitti, Degli nocenti, Moruzzi Curto etc….sono scarsissimi
il problema è a monte. la dirigenza è il primo colpevole non puoi incassare il paracadute e vendere tutta la rosa tenendo solo i tre infortunati e comprando o giocatori scartati o prestiti vari è ovvio che avrai grossi problemi e , l’ho già scritto in precedenza , si rischia il campionato di Frosinone e Salernitana dell’ anno scorso.
Abbiamo vinto le uniche due partite su dieci perché gli altri erano rimasti in 10. In 11 contro 11 faccio fatica a rintracciare una squadra in questa B che questo Empoli messo così possa battere. Non certo il Pescara, non certo la Sampdoria, o il Sud Tirol, non certo lo Spezia… e allora chi ?
Tutti insieme per salvare la categoria…e lo abbiamo sempre fatto… però prima si mettevano in chiaro le cose…mi ricordo di contestazioni grandi dopo Vicenza con Gustinetti…e durò anche i primi mesi con Baldini…oppure con Daniele Baldini allenatore…o dopo Pisa nel 2009… addirittura assalti a Empoli point e distribuzione ovviamente questo da condannare in modo totale…ma un po’ di pepe veniva messo alla società…ora…solo cantare diffidati presenti, non ci avrete mai ecc…niente contestazioni quando le cose vanno male…niente cori personalizzati quando se lo meritano neanche se ti fanno 20 gol o se hai Sarri in panchina…questi sono ormai i nostri Desperados
Hanno sbagliato ancora , oltre ai giocatori dove c’è ne sono 6/7all altezza della serie B , il DS può esercitarlo a Ercolano , Vibo Valentia o Cerignola non qui .
Non ha le giuste conoscenze e credibilità per far arrivare giovani validi in prestito , raccattano cosa trovano in offerta pensando che chiamarsi Empoli definisca la classifica
Sbagliato L allenatore Pagliuca , se non gli prendi chi ti dice lui per ciò che crede , sbagliato Dionisi perché dai il messaggio di avere la squadra forte e giocare in pantofole , questo allenatore ha stravinto 2 campionati di B con un SuperEmpoli e SuperSassuolo poi tolti questi 2 anni , se vai a vedere i numeri sono scarsi .
Serviva un Bisoli o Breda , gente che ha giocato 300 gare nei professionisti , allenato squadre in condizioni traumatiche e le hanno salvate , non una minestra riscaldata ….non funzionano mai
Oltre i ai giocatori anche Dionisi è confuso , tralascio volutamente la Società che L unica cosa che ha fatto è organizzare la cena all Oasi Dolce con uno stretto gruppo di tifosi chiedendogli di non contestare Dionisi …….Empoli è piccola e la gente parla .
ritiro e 4 4 2 , si ritorna a scuola calcio
Un vero schifo, non c’è altro da dire. Dopo il troiaio del campionato dell’anno scorso non ci meritavamo di patire così anche quest’anno. Squadra senz’anima, senza logica, impaurita.
È necessario mandare via quell’analfabeta di Gemmi: coi soldi che si risparmia gli si paga un corso base di italiano.
Sabato prossimo è necessario contestare dal primo minuto: chi non lo fa, non tiene al bene della squadra.
Ma un incontro con la società e questi bravi ragazzi non si fa ? È un anno che si sopporta e si applaude… ma non sarà un po’ il caso di capire a che gioco vogliono giocare ?
L’unica cosa positiva dello scempio di oggi, è che adesso sappiamo che il solo obiettivo di quest’ anno non può essere che la salvezza.
Per me la prima cosa da fare sarebbe un bello stadio vuoto contro il Catanzaro..tutti fuori….o a casa…un bella indifferenza….per chi come oggi gioca con indifferenza e senza onore…
Qui non si sta parlando di moduli o di giocatori scarsi…anche se nella nostra rosa ce ne sono 4/5 da silurare immediatamente….il primo Carboni…non gli farei mettere piu’ piede in campo al costo di far giocare Lauricella della primavera…..
Gemmi e’ un incompetente….ma veramente su tutto mi preoccupa la mentalità di questi giocatori cosa mai vista….
Allenatore incapace e sopravvalutato
Squadra di giocatori scarsi che a malapena giocherebbe in Serie D
Ds che non ha la minima conoscenza calcistica (e della lingua italiana)
Un presidente tirchio che crede di fare campionati incassando e spendendo 0
Ecco a voi l’Empoli.
Si ritorna i soliti 3.000 malati di Empoli…
Andava difesa la città !
senza curva da 35 anni
Se ripenso ai soldi che ho speso per rifare l’abbonamento😭🫣😱buttati nel cesso
per vedere cosa?per tifare chi?
che truffa
PARTITA INDEGNA DI MEZZI GIOCATORI E MEZZI UOMINI….
Fulignati
Barbieri
Lovato
Guarino
Dorval
Castagnetti
Berti
Elia
Cesay
Ilie
Shpendi/pellegri/nasti/popov
Chi cavolo ti pare…..
Spesa 5 milioni Berti
Castagnetti svincolato
Cesay e ilie come si sono presi
Dorval 3 milioni
Elia 2
Con 10 milioni del solo Marianucci ci facevi una squadra di uomini….