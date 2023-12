Andiamo a vedere tutte le imprese salvezza che si sono registrare in serie A, visto che è ciò che servirà all’Empoli per raggiungere l’appuntamento con la storia. Per questo tipo di analisi e confronto con il passato, si possono prendere in esame soltanto le stagioni di serie A con 20 squadre. Il primo campionato è quindi quello relativo alla stagione 2004-05. Già in quel campionato si registra un grande recupero, ed è quello del Parma. Da dire una cosa, la stagione 2004-05, prima a venti squadre, è quella che ancora detiene la quota salvezza più alta di sempre. Il Parma, dicevamo, aveva collezionato 13 punti dopo le prime diciassette gare, il suo campionato è terminato a quota 42 e si è salvato (al pari della Fiorentina) grazie alla classifica avulsa migliore del Bologna. Da da dire, proprio per evidenziare la particolarità di quella stagione, che anche l’Atalanta – ultima classificata – aveva fatto una bella rimonta passando dai 10 punti della diciassettesima, ai 35 finali.

Nella stagione seguente, la 2005-06, è il Cagliari a rendersi artefice di una bella rincorsa salvezza. Guardando sempre alla diciassettesima di campionato, troviamo i sardi a 12 punti (gli stessi che ha l’Empoli adesso), in piena zona rossa. I rossoblù però hanno poi chiuso a 39 punti ben saldi. Al pari del Cagliari, alla diciassettesima, c’era il Messina che invece di punti poi ne farà 31 non salvandosi sul campo. La stagione 2006-07 è quella relativa alle penalizzazione e qui il vero miracolo lo compie la Reggina partita da -9. I calabresi arrivano a due dalla fine del girone di andata con 9 punti in classifica, termineranno la stagione a 40. Da evidenziare però anche il recupero del Parma che non ha penalizzazioni ma alla diciassettesima giornata si trova con 12 punti: i ducali chiuderanno salvi a 42 punti. E’ il Torino a compiere la rimonta nel campionato 2020/21, infatti i granata alla diciassettesima giornata si trovavano terzultimi a 13 punti, andando poi a chiudere con i bastanti 37 punti. Si arriva alla rimonta della Salernitana nel campionato 2021/22: i campani passano dall’ultimo posto con 8 punti, ad una salvezza trovata con soli 31 punti.

La Reggina compie un altro miracolo anche nella stagione 2007-08, infatti dal penultimo posto a 13 punti arriva quindicesima con 40 punti. Si va al campionato 2009-10 per raccontare l’impresa in rimonta del Catania. I siculi, allo stesso punto di stagione in cui siamo adesso, erano penultimi a 12 punti, nelle successive ventuno gare arrivano tanti punti per far chiudere i rossoblù a 45 nettamente staccati dalla terzultima. Nella stagione 2012/13 è il Genoa a rendersi partecipe di una discreta rimonta, passando dai 13 punti (terzultimo) della diciassettesima giornata, ai bastanti 38 per arrivare quartultima e salvarsi. L’anno successivo, 2013/14, è l’altra genovese a togliersi da una situazione molto scomoda. La Samp infatti aveva a due dal giro di boa 14 punti (sono due più dei nostri attuali), i blucerchiati chiuderanno quel campionato addirittura a 45 punti con la terzultima che ne farà solo 32. L’impresa successiva purtroppo la conosciamo bene, ed è attuata dal Crotone nel campionato 2016/17. Pensate che i calabresi avevano alla diciassettesima giornata soltanto 9 punti; gli squali chiuderanno a 34 ma l’Empoli ne farà soltanto 32.

Da evidenziare anche le rimonte di Spal e Genoa nel campionato 2017/18. Le due compagini avevano 14 punti nel momento che prendiamo noi in esame, ed erano appaiate terzultime. Si salveranno entrambe con il Grifone a chiudere addirittura a 41, lontano da ogni pericolo, e gli emiliani a 38 quartultimi. Eccezionale la rimonta del Bologna nella stagione di serie A 2018/19, i felsinei erano terzultimi con 13 punti alla diciassettesima, chiuderanno decimi a 44 punti. Nel campionato 2020/21 è il Torino a togliersi dalla più scomoda delle situazioni, i granata infatti erano terzultimi dopo diciassette gare con 12 punti andandosi poi a salvare da quartultimi a 36. La Salernitana compie il miracolo nel campionato 2021/22, con i campani che passano dall’ultimo posto con 8 punti ai sufficienti 31. Lo scorso anno 2022/23, è invece il Verona la squadra miracolo, con gli scaligeri che salgano dai soli 9 punti della diciassettesima ai 31 finali che bastano per andare a spareggiare e vincere con lo Spezia.