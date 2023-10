Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti per 3-0 dallo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna:

BERISHA: 7 Nonostante il netto passivo merita un’ampia sufficienza, decisamente incolpevole sulle tre reti messe a segno da Orsolini. Ottima la sua scelta di tempo su Ndoye sullo 0-0, reattivo sulla botta a colpo sicura scoccata da Zirkzee. Quando viene chiamato in causa da dimostrazione di sicurezza.

EBUEHI: 6 Prestazione in crescita per l’esterno azzurro, spesso viene puntato ma accetta il duello con i dirimpettai avversari. Garantisce spinta in fase offensiva, sua l’iniziativa che porta al gol annullato a Caputo nel primo tempo.

WALUKIEWICZ: 5.5 Soffre le imbucate degli attaccanti del Bologna, che lo affrontano spesso con molto campo a disposizione sfruttando la maggiore velocità rispetto al polacco. Prova ad opporsi con il fisico, riuscendoci a tratti ma non basta.

LUPERTO: 5.5 Buono il suo approccio alla gara, dimostrando concentrazione e senso della posizione. Pesante il suo errore dal quale nasce la rete del momentaneo vantaggio del Bologna. Nel secondo tempo non male ma un mezzo passo indietro rispetto alle ultime, monumentali, prestazioni.

CACACE: 4.5 Ha pesanti responsabilità sulla rete del 2-0 di Orsolini; da capire se nella circostanza sia stato condizionato dall’infortunio. A livello generale appare sempre in ritardo rispetto agli avversari, non riuscendo mai ad opporsi in maniera efficace.

BASTONI: 5.5 Entra nel finale, ci mette voglia e determinazione ma non basta. Anche lui si fa sorprendere sulla terza rete che si materializza nella sua zona di competenza.

MARIN: 5,5 Va a corrente alternata il centrocampista romeno, inizialmente schierato in posizione di mezzala, con l’uscita di Ranocchia viene riposizionato in cabina di regia. Lotta in tutte le zone del campo anche se l’apporto in fase di non possesso non è sempre lucido. Si spegne col passare dei minuti.

RANOCCHIA: 6 Conferisce ordine e geometrie alla manovra, subendo numerosi falli dai dirimpettai del Bologna. Anche in copertura dimostra precisione.

FAZZINI: 5.5 Non convince totalmente anche oggi, come avvenuto lunedì contro la Salernitana. Diversi gli errori anche apparentemente semplici negli appoggi.

MALEH: 6.5 Prestazione consistente e di quantità. Il palo gli nega la gioia del pareggio, respingendo il suo destro destinato all’angolino. Lotta con intensità fino alla fine dimostrando una grande crescita dal suo arrivo.

BALDANZI: 6 Si fa notare con qualche strappo interessante nel primo tempo. Ci vuole un grande intervento di Skorupski per negargli (e nergarci) la soddisfazione del gol. Con il passare del tempo si perde nella ragnatela rossoblù.

DESTRO: 5 Accompagnato da fischi copiosi al momento del suo ingresso, si fa notare solo con un colpo di testa ampiamente sopra la traversa. Per il resto, evanescente.

CAMBIAGHI: 5 Fatica ad entrare in partita, e la cosa si sta reiterando. Spesso ai margini della gara, si fa vedere solo con qualche punizione guadagnata sulla sinistra. Sembra il lontano parente di quel calciatore ammirato nella seconda parte della scorsa stagione.

CANCELLIERI: 6 Buono il suo ingresso sul rettangolo di gioco. Il suo apporto è maggiore rispetto al compagno, nella sua corsia di competenza crea problemi alla difesa avversaria, elemento su cui contare nel proseguo del torneo.

CAPUTO: 5.5 Si danna l’anima avendo il merito di costruirsi occasioni da rete, che non riesce a concretizzare. Certo il suo mestiere è quello, ma appare in crescita rispetto alle sue prestazioni di inizio anno.

SHPENDI: SV

MISTER ANDREAZZOLI: 6 Difficile da raccontare uno 0-3 dove gli azzurri per larghi tratti non sono stati inferiori agli avversari. La squadra è piaciuta nella mentalità, unita alla proposizione del gioco, e creando occasioni. Le scelte del tecnico sono piaciute, sia in partenza che durante la partita. Purtroppo oggi è anche “tradito” da alcuni errori singoli in fase difensiva. Davanti, invece, c’è ancora tanto da lavorare.