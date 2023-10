Al termine della partita giocata a Bologna, e persa 3-0, ha parlato ai microfoni di DAZN (purtroppo come sapete già ci è impedito l’accesso in zona mista, ed in trasferta sarà impossibile intervistare i giocatori) il centrocampista Maleh.

“Questo è un risultato troppo pensante, abbiamo creato tante occasione e questo è un risultato bugiardo. Detto questo sappiamo che dobbiamo cercare di finalizzare quello che produciamo. Dentro una partita ci sono tante partite, e possono capitare momenti di buoi. Adesso noi dobbiamo cercare di reagire, perchè le occasione le stiamo avendo e sono convinto che in futuro riusciremo ad essere più efficaci rispetto a quello che produciamo. Dobbiamo stare uniti. Per tenere sempre alta la concentrazione dobbiamo solo lavorare, è dal lavoro quotidiano che passa tutto e poi dobbiamo essere bravi a riportare questo quando c’è la partita“