Una partita che si fa fatica a raccontare, con un punteggio troppo ampio per quello che si è visto. La squadra ha comunque portato in campo le idee che avevate e quali sono le positività che comunque porti a casa?

” Io ho visto la partita come voi, e quello che dici è vero. Ci sono dei numeri che ci dicono che nel primo tempo abbiamo fatto molto più di loro, c’è un palo e ci sono diverse parate di Skoruspki. E’ stata nel complesso una bella partita, e credo che la squadra abbia dimostrato quello che che stiamo cercando di fare, dimostrando una bella mentalità. Non era facile questa partita contro questo Bologna, a casa loro. Purtroppo abbiamo pagato alcune cose, con un risultato che anche io devo dire essere troppo rotondo. Però mi viene da dire che, alla fine potevano anche andare in vantaggio pure ma se il Bologna ha vinto si è rispecchiato quello che maggiormente si è visto in campo. A loro vanno dati i giusti meriti. Da dire che abbiamo pagato anche una condizione fisica non ottima, con alcune assenze e poi l’infortunio di Cacace. Andando a sommare tutti possiamo essere soddisfatti della prestazione, ovviamente non guardando il risultato. Fin quando ha retto l’energia, secondo me, siamo stati anche superiori al Bologna. Da domani cerchiamo di migliorare ulteriormente quello che ad oggi avremmo già potuto fare meglio“

Un giudizio su Cambiaghi che, al momento sembra far fatica rispetto a quanto visto in passato…

“Nel primo tempo secondo me ha fatto molto bene, ha preso l’iniziativa, si è fatto vedere. E’ stato bravo come gli altri. A lui ho chiesto di esprimere le sue qualità da attaccante, anche se parte in una posizione un po’ diversa, forse, rispetto al passato. Secondo me lui è sprecato per giocare sulla linea di metà campo, penso che abbia le qualità per giocare più vicino all’area di rigore e lo vedo meno sulla linea del fallo laterale.“

La differenza l’hanno fatta i particolari, in questo senso l’Empoli come può migliorare?

“I particolari si curano da soli. Anche oggi abbiamo tirato dentro la porta ma abbiamo trovate le parate di Skorupski ed un palo. E’ importante essere una squadra che arriva negli ultimi 16 metri perché è da li che è più probabile fare danni. La nostra idea è quella di aumentare questo indice, quindi portare la squadra a giocare più vicino all’area di rigore. Nelle ultime due giornate abbiamo creato diverse occasioni da gol, ma ne abbiamo fatto solo uno. Miglioreremo, i gol sono sempre arrivati ed arriveranno. Mi dispiace per i tre gol subiti dalla difesa, perché come reparto stanno facendo bene. Abbiamo perso qualche pedina per infortunia e questo ci da un po’ fastidio“

Un passo avanti sull’aggressività nelle secondo palle. Un aspetto sul quale state lavorando molto…

“Si, è un aspetto necessario sul quale lavoriamo e sono contento che sia stato messo in evidenza. Siamo una squadra leggera e mettendo sul piatto le nostre pedine e quelle del Bologna, la bilancia pende da una parte e quindi dobbiamo lavorare su situazioni come quella dell’aggressività sulle seconde palle, un aspetto che oggi i ragazzi hanno ben perseguito. C’è un lavoro in corso che stiamo portando avanti per migliorarsi anche su altri aspetti”