Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti dal confronto interno con il Cittadella. Gara valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia

CAPRILE: 5,5 Un rigore parato e due situazioni sulle quale avrebbe potuto fare molto meglio. Nel primo tempo è quasi spettatore, nella ripresa quando si richiede anche il suo intervento, manca. Come detto, è bravo ad indovinare l’angolo del rigore

EBUEHI: 6 Fin quando in campo fa bene il suo dovere in fase difensiva. Ancora non al meglio della condizione e questo lo paga in fase di spinta

PEZZELLA: 5,5 Entra a sinistra provando a creare scompiglio ma fatica puntualmente a saltare l’uomo. Dietro non al meglio ma sicuramente ci mette la presenza

ISMAJLI: 5,5 Buon primo tempo per l’albanese, dove si fa sempre trovare al posto giusto. Nella ripresa qualche sbavatura di troppo e sui gol la posizione non sembra essere quella ottimale.

LUPERTO: 5,5 Più o meno potremmo ribadire quanto scritto sopra. Nel primo tempo è bravo a chiudere ogni varco, nel secondo invece non è perfetto in più di una occasione: gol compresi.

CACACE: 5,5 Partita sostanzialmente senza lodi e senza infamie. Dietro soffre spesso gli attacchi veneti. Qualcosa in più lo fa quando ha palla, come in occasione del tiro pericoloso che compie nel primo tempo.

STOJANOVIC: 5,5 Entra senza grande partecipazione e sbaglia anche diversi appoggi. La sensazione è quella di un giocatore ai saluti.

MARIN: 5,5 Dalla sua una condizione fisica ancora approssimativa. Il mister aveva già detto che la sua gara sarebbe stata corta. Paga la fisicità degli avversari ma onestamente la prova non può essere considerata sufficiente.

HAAS: 5,5 Entra in campo con voglia ma alla fine non il suo contributo si fatica a vederlo.

GRASSI: 5 Sbaglia diversi appoggi, anche in fase di non possesso lascia qualcosa. Troppo spesso arriva secondo sulla palla, con gli avversari che per lo più lo sovrastano. Anche per lui si potrebbe parlare di una condizione non top. Provoca lui l’ingenuo fallo di mano che costa il rigore.

GYASI: 5 Gara totalmente da rivedere quella dell’ex Spezia, nel finale è da considerare spettatore non pagante. Da inizio precampionato fatica ad entrare nei meccanismi non dando mai la sensazione di essere d’aiuto.

EKONG: S.V.

HENDERSON: 6 Gara generosa quello dello scozzese. Lotta sempre su ogni pallone anche se non sempre riesce in quello che vorrebbe fare. Tra i più propositivi della squadra.

SHPENDI: 6 Entra subito con grande garra in un momento complicato. Prova il cambio di passo della squadra ma non trova sostegno intorno a lui.

PICCOLI: 5,5 Bravo nell’azione del gol ostacolando Kastrati e permettendo a Caputo di segnare. Spinge un paio di volte bene all’inizio poi lo si fatica a vedere. Da segnalare però che ha giocato in una posizione non sua.

CAPUTO: 6 Ha di fatto una sola palla concreta, e questa la trasforma in gol. Certo, poi la sua gara è fatta di tanto movimento e pochi palloni toccati, ma questo dipende principalmente da una manovra lenta e prevedibile.

MISTER ZANETTI: 5 Anche se uscire dalla Coppa spesso è indice di una stagione fortunata, quella di stasera non può essere una prestazione che fa piacere. Ci sono tante attenuanti dalla parte del mister, ma la squadra al momento sembra lenta e molto prevedibile. Una manovra che fatica sempre con puntuali ritardi sulle seconde palle. Se la difesa tiene, tutto ok, se la difesa sbaglia arriva il castigo.