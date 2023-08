EMPOLI 1 CITTADELLA 2

7′ Caputo; 61′ Amatucci; 79′ Magrassi

Al Castellani CG Arena passa il Cittadella per 2-1 e gli azzurri sono subito fuori dalla Coppa. Cosi come successo lo scorso anno, cosi come già successo nel 2018 proprio contro i veneti. Azzurri avanti grazie a Caputo, che ringrazia per un errore di Kastrati, poi nella ripresa arrivano i gol di Amatucci e Magrassi. Il risultato può essere considerato clamoroso, ma non per chi ha assistito al match. Il Cittadella ha ampiamente meritato il successo, soprattutto con un secondo tempo che è stato a senso unico. C’è da mettere in conto il caldo, le assenze, le gambe ancora non sciolte, ma dovendo fare un’onesta analisi della gara di oggi non possiamo essere assolutamente soddisfatti. Nel primo tempo aveva retto bene la difesa ed è bastata una prova pratica per stare avanti. Nella ripresa sono stati commessi degli errori dietro (in complicità tra i centrali ed il portiere) e la squadra è andata sotto. Da rivedere diverse singole prestazioni, quella di Gyasi sicuramente la peggiore tra tutti. Una partita che serve per avere maggiori indicazioni e per capire che sugli esterni – per fare questo modulo – ci vuole gente di gamba e di qualità. Da ricordare che il passivo poteva essere peggiore, Caprile in parte si è fatto perdonare parando un rigore (si era già 1-2) a Cassano. Si archivia, come si è fatto lo scorso anno, e come lo scorso anno speriamo che alla fine l’epilogo sia lo stesso.

EMPOLI (4-2-3-1) : Caprile; Ebuehi (56′ Pezzella), Ismajli, Luperto, Cacace (67′ Stojanovic); Marin (56′ Haas), Grassi; Gyasi (80′ Ekong), Henderson (67′ Shpendi), Piccoli; Caputo.

A Disp: Perisan, Stubljar, Guarino, Marianucci, Kaczmarski, Ignacchiti, Crociata.

Allenatore: Paolo Zanetti

CITTADELLA (4-3-1-2) : Kastrati, Carissoni, Frare, Pavan, Giraudo; Branca, Vita (81′ Cassano), Carriero (57′ Korvig); Amatucci (81′ Mastrantonio); Pittarello (57′ Maistrello), Magrassi (92′ Pandolfi).

A Disp: Veneran, Salvi, Pandolfi, Tessiore, Saggionetto, Danzi, Rizza.

Allenatore: Edoardo Gorini

ARBITRO : Sig. Prontera di Bologna. Assistenti: Laudato/Belsanti. VAR: Abbattista/Longo.

AMMONITI: 34′ Carriero (C); 44′ Giraudo (C); 68′ Pezzella (E); 77′ Gyasi (E); 98′ Konrvig (C)

LIVE MATCH

100′ – Termina la gara con una brutta prestazione ed una giusta sconfitta. Da mettere dentro tutte le attenuanti ma oggi Empoli non bene e siamo anche quest’anno fuori subito dalla Coppa.

98′ – Ammonito Kornvig per fallo su Ekong

94′ – Pezzella la mette dentro da sinistra, Shpendi appoggia per Ekong che sbaglia tutto

93′ – Entra in area Shpendi ma non riesce a metterla bene in mezzo

90′ – Saranno 8 i minuti di recupero.

90′ – Calcia Cassano, parato parato parato parato da Caprile!!!!!

89′ – Rigore per il Cittadella, l’azione è del precedente angolo calciato dai granata.

88′ – L’arbitro va al VAR. Potenziale fallo di mano di Grassi.

86′ – Spinge a destra Cassano che la mette dentro trovando la deviazione di Haas in angolo.

84′ – Veneti avanti, ci sarà un corner. Angolo battuto, la nostra difesa tiene e spazza.

80′ – Ultimo cambio per Zanetti: Ekong per Gyasi

79′ – Raddoppio del Cittadella. Segna di testa Magrassi con un Caprile che resta completamente immobile. La palla arriva da un altro colpo di testa di Maistrello, centrale a guardare e Magrassi segna. Vantaggio meritato per gli ospiti.

76′ – Ammonito Gyasi che commette fallo su Maistrello.

75′ – Piccoli entra in are da sinistra e calcia: blocca Kastrati.

74′ – Cittadella pericoloso a sinistra, palla a Magrassi che la mette sull’esterno della rete.

73′ – Ci prova Vita dal limite, c’è l’opposizione di Luperto.

70′ – Altro break per il gran caldo.

68′ – Ammonito Pezzella per un fallo in attacco su Kornvig.

67′ – Altri cambi azzurri: Shpendi per Henderson, Stojanovic per Cacace.

61′ – Pareggio del Cittadella. Un tiro cross di Amatucci da distanza siderale che beffa Caprile ingannato da Magrassi che era a copertura. Non bene il portiere azzurro.

60′ – Angolo battuto dal Cittadella, arriva di testa Maistrella che la mette out.

59′ – Cross di Vita da destra, Pezzella devia in angolo. Da segnalare che Cacace è passato a destra.

56′ – Arrivano i primi cambi azzurri: Haas per Marin e Pezzella per Ebuehi.

52′ – Branca calcia una punizione dentro la nostra area, contatto tra Ismajli e Frare con il calciatore granata che ha la peggio.

50′ – Angolo azzurro, calcia Marin, testa di Ismajli con palla che esce fuori.

47′ – Carriero va giù in area, per l’arbitro per fortuna non c’è niente.

2° Tempo

48′ – Termina il primo tempo con gli azzurri avanti di un gol. Prestazione appena sufficiente quella dei nostri che, a parte il gol con grade responsabilità di Kastrati, si sono limitati a poche ripartenze.

45′ – Tre minuti di recupero. L’Empoli guadagna un angolo ma lo spreca malamente.

44′ – Ammonito Giraudo per un brutto fallo su Henderson.

42′ – Carriero si beve Cacace, va al tiro da dentro l’area: palla che fa il filo alla traversa.

40′ – Parte centralmente Marin ma il romeno è chiuso al limite, contropiede Cittadella che per fortuna non si concretizza con un passaggio sbagliato in area.

38′ – Ancora Cittadella avanti, parte un cross di Giraudo con Caprile che esce e blocca.

34′ – Ammonito Carriero che ferma una ripartenza di Caputo.

32′ – Azione insistita del Cittadella che va al tiro con Carissoni, di pugno para Caprile, la palla stazione in area arrivano due tiri respinti dai nostri e poi riusciamo a spazzare.

29′ – Carriero la mette dentro con un rasoterra, libera Ismajli.

28′ – Botta di Cacace dal limite, Kastrati para ma non la tiene, arriva Caputo ma ancora Kastrati a dire di no. Tutto fermo però perchè Caputo l’ha toccata con la mano.

24′ – Chiamata dall’arbitro la pausa per refrigerarsi.

24′ – Cross di Gyasi da sinistra (si sono scambiati con Piccoli), testa di Ebuehi che la metta fuori.

23′ – Marin pesca Caputo a centro area, l’attaccante è molto lento a girarsi e quando va al tiro è rimpallato.

20′ – Henderson entra in area da sinistra, prova il tiro ma questo va alto sopra la traversa.

17′ – Calcia la punizione Carriero, il tiro va sulla nostra barriera.

16′ – Fallo di Gyasi su Amatucci e punizione ai 20metri per il Cittadella.

13′ – Diagonale di Pittarello dal limite, la sfera scorre sul fondo senza problemi.

10′ – Botta di Vita dal limite con palla che esce alla sinistra di Caprile.

7′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Azzurri in vantaggio con Caputo!!! Cross di Henderson da destra, Piccoli va a dar noia al portiere in uscita, la palla arriva a Ciccio che deve solo spingerla dentro.

4′ – Piccoli da sinistra cerca Caputo ma c’è l’anticipo di un difensore veneto.

2′ – Attacca il Cittadella con Vita che va al tiro, Luperto devia in angolo. Libera Ebuehi di testa alla bandierina.

0′ – Azzurri in campo con la formazione annunciata ieri.

1° Tempo