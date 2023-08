Sognare non costa niente. Dopo il turno preliminare, entro nel vivo adesso la Coppa Italia, con le prime squadre di serie A a scendere in campo. Nella giornata di ieri sono già arrivati i successi per Frosinone, Genoa, Udinese e Bologna. Questo pomeriggio toccherà anche all’Empoli che avrà di fronte il Cittadella. Vediamo allora quella che potrebbe essere la strada azzurra verso una fantacalcistica finale di Roma.

Se gli azzurri dovessero superare stasera i veneti – gara secca con eventuali supplementari e rigori – al turno successivo ci sarebbe la vincente di Cremonese-Crotone. I grigiorossi sono ovviamente favoriti, e si giocherebbe agli inizi di novembre in casa. Dovessimo superare anche questo step arriverebbe la Roma di Mourinho all’Olimpico e sempre in gara secca. Siamo agli ottavi di finale. La probabile squadra nei virtuali quarti di finale potrebbe essere la Lazio, sempre all’Olimpico in gara secca. I biancocelesti di Sarri potrebbero trovare sul loro cammino una tra Monza e Genoa. Il tabellone ci dice che se dovesse mai essere semifinale, e stavolta con gare di andata e ritorno, ci potrebbe essere una tra Napoli e Juventus; l’unica reale outsider potrebbe essere il Torino.

Come detto, sognare non costa niente. E chi non ha mai sognato di trovarsi all’Olimpico a giocare quella partita dei sogni. Guardando all’altra parte del tabellone, la testa di serie maggiormente accreditata è l’Inter. Non da sottovalutare però Milan, Atalanta e Fiorentina… e sognare per sognare, perchè non alzarla proprio contro ….