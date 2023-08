Quello di Gianluca Gaetano del Napoli è il classico nome che sta li, con la consapevolezza che ci sia un velato interesse ma senza che poi questo si espanda per diventare notizia. Ieri sera invece il nome è uscito, ed è uscito battuto dai colleghi di Sky che per grande vicinanza ai procuratori hanno un bel canale preferenziale. I fatti ci dicono che, appunto, chi cura gli interessi di Gaetano (la vecchia conoscenza Giuffredi) starebbe lavorando con Empoli e Napoli per la sistemazione del proprio assistito.

Il profilo del classe 2000, come detto, piace. E non piace da ieri sera, ma già da tempo il suo nome si vocifera. Il suo possibile arrivo, come ben indicato da Sky, è però condizionato ad una partenza. I colleghi dell’emittente satellitare hanno fatto il nome di Henderson, e non è da escludere che alla fine ci possa essere l’uscita dello scozzese, anche se le ultime ci portano ad altre indicazioni rispetto a Liam. Gaetano nasce come trequartista, ma può essere schierato anche come mezzala o regista di centrocampo. Dotato tecnicamente, fa del dribbling, del tiro dalla distanza e degli inserimenti i suoi punti di forza. Nel 4-2-3-1 di Zanetti si andrebbe a collocare nella posizione centrale dei tre dietro la punta, dove oggi troviamo Henderson, ma anche Baldanzi e Fazzini.

Confermiamo anche noi l’interesse dell’Empoli per il giocatore, e confermiamo i contatti tra il club ed il procuratore. Da capire però quelle che saranno le situazioni (non marginali) in uscita. La sensazione è che, mai si faccia, non sia cosa di pochi giorni. Da dire che il giocatore è stato fermo tutta l’estate per la rottura del metatarso; il suo rientro in campo è previsto a giorni. Lo scorso anno, nelle poche presenze con il Napoli campiona d’Italia, un assist ed un gol contro l’Inter.