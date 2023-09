Queste le pagelle inerenti le prestazioni del calciatori azzurri usciti sconfitti questa sera nella sfida al Castellani computerGross Arena contro la Juventus per 2-0

BERISHA: 6 Non può nulla sul gol di Danilo che sblocca la gara a metà prima frazione. Ipnotizza Vlahovic dagli undici metri tenendo a galla gli azzurri, nel finale non riesce ad evitare il raddoppio firmato da Chiesa. Tutto sommato il suo esordio in azzurro è da considerarsi positivo.

BERESZYNSKI: 5 Da un suo errore da “circoletto rosso” nasce l’angolo da cui scaturisce il vantaggio firmato da Danilo. Soffre molto le avanzate di Kostic nella sua zona di competenza. In fase offensiva si fa vedere raramente, non gli fa difetto la volontà ma la sua prestazione non può considerarsi sufficiente.

WALUKIEWICZ: 6 Efficace in marcatura, attento e preciso in copertura. Tiene a galla con i suoi interventi la difesa azzurra, spesso in difficoltà sulle ripartenze della formazione bianconera.

LUPERTO: 6 Discorso similare rispetto al compagno di squadra. Fa valere il fisico sulle palle alte, sui numerosi cross della Juventus, soprattutto nella prima frazione. Nella seconda frazione in campo aperto, va maggiormente in difficoltà ma prova a limitare i danni.

PEZZELLA: 6 Buono il suo approccio alla partita, interessanti alcune letture in fase di non possesso e alcune iniziative sulla corsia di sinistra. Garantisce copertura in fase di non possesso, ma in avanti non si spinge con continuità anche per merito degli avversari.

FAZZINI: 5.5 Soffre, come i compagni di reparto il gap sul piano fisico rispetto ai centrocampisti della Juventus. Partecipa alla manovra, ma spesso appare impreciso.

GRASSI: 5 Il suo impatto sulla gara quando gli azzurri erano sotto di una rete è negativo. Perde molti palloni, innescando pericolosi contropiede della Juventus in campo aperto.

MARIN: 5 Grave errore in area nella circostanza dalla quale scaturisce il gol di Danilo. In sofferenza quando la palla ce l’ha la formazione di Allegri, non meglio vanno le cose in fase di costruzione. Troppi errori di misura del calciatore rumeno autore di una prestazione non positiva.

KOVALENKO: SV

MALEH: 5 Al suo esordio in azzurro non fornisce una prestazione sufficiente, pasticcia molto nelle due fasi di gioco. Molti errori in costruzione, la speranza è che possa crescere il suo rendimento fra qualche settimana.

BALDANZI: 6 L’unico a cercare qualche strappo e dare un pizzico di imprevedibilità alla manovra. Ha il merito di far ammonire i difensori avversari poi Zanetti lo toglie inserendo Cancellieri.

CANCELLIERI: 5.5 Prova a dare il suo apporto alla fase offensiva azzurra, ma non riesce a trovare spazi per incidere.

CAPUTO: 5.5 Servito poco e male dai compagni, preso in mezzo dai difensori della Juventus. Spesso e volentieri l’Empoli si intestardisce in cross alti facile preda dei centrali bianconeri.

DESTRO: SV

CAMBIAGHI: 6 Soprattutto nella prima frazione riesce a creare i presupposti della pericolosità, mettendo numerosi cross in mezzo all’area. Si sacrifica in fase di non possesso fino al punto di dover uscire anticipatamente.

GYASI: SV

MISTER ZANETTI: 5.5 La squadra ha fatto un piccolo passo in avanti, si è vista sicuramente maggiore volontà e convinzione rispetto a Monza. Di fronte alla Juventus era difficile poter fare di più considerato una serie di fattori, non ultimo il fatto di aver completato la squadra negli ultimi giorni di mercato. Contro i bianconeri la squadra ha pagato il gap fisico rispetto agli avversari e una evidente difficoltà nella costruzione di gioco, non hanno completamente convinto i cambi operato dal tecnico nella ripresa.