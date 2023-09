L’Empoli perde in casa contro la Juventus e rimane ancora fermo al palo. Bianconeri in vantaggio nel primo tempo grazie a Danilo che risolve una mischia dentro la nostra area, nella ripresa la chiude Chiesa che va via in contropiede saltando anche il portiere. In mezzo un rigore parato da Berisha a Vlahovic per un fallo di Maleh. Indubbiamente l’Empoli visto contro la Juve non è stato quello di Monza ma ci sono ancora diverse cose da registrare, soprattutto in fase di possesso. Vediamo le immagini salienti della gara: