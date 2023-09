Si è giocata la 3a giornata di Serie A che si è aperta venerdi con la vittoria del Milan all’Olimpico contro la Roma. Per i giallorossi si parla già di crisi con un solo punto conquistato in tre gare. Prima vittoria del Sassuolo che batte il Verona trascinata dal rientrante Berardi che realizza subito una doppietta. Nelle gare del sabato in parità lo scontro salvezza Udinese-Frosinone con il Var che interviene diverse volte e vero grande protagonista della gara e vittoria del Bologna all’ultimo minuto contro il Cagliari dopo essere passato in svantaggio. L’Atalanta travolge il Monza mentre l’impresa la compie la Lazio di Sarri che come lo scorso anno espugna il Maradona di Napoli. Primi tre punti per la squadra biancoceleste. Nelle gare della domenica netta vittoria dell’Inter sulla Fiorentina trascinata ancora una volta da un grande Lautaro mentre vincono entrambe le torinesi con il Torino che trova il gol vittoria all’ultimo secondo mentre la Juventus vince a Empoli non brillando. Prosegue il momento magico del Lecce che batte anche la Salernitana e si porta a 7 punti dopo tre giornate. Adesso la sosta per le Nazionali, il campionato tornerà nel weekend del 16 settembre.

Questi i risultati e la classifica:

SASSUOLO-VERONA 3-1

ROMA-MILAN 1-2

BOLOGNA-CAGLIARI 2-1

UDINESE-FROSINONE 0-0

ATALANTA-MONZA 3-0

NAPOLI-LAZIO 1-2

INTER-FIORENTINA 4-0

TORINO-GENOA 1-0

EMPOLI-JUVENTUS 0-2

LECCE-SALERNITANA 2-0