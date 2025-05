Ecco le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti nella gara giocata al Castellani contro la Lazio per 1-0

VASQUEZ: 6 Incolpevole sul gol partita di Dia arrivato dopo 55 secondi, per il resto non viene mai impegnato fino al 92′ quando sbarra la strada ad Isaksen.

GOGLICHIDZE: 6 Il georgiano limita molto la partita di Zaccagni, anche se in occasione deve spendere un fallo di giallo.

SAMBIA: 6,5 Entra molto bene andando ad alzare il ritmo della squadra. Bene in fase difensiva ma tra quelli che sbagliano di meno in avanti.

ISMAJLI: 6.5 L’albanese vince sistematicamente i duelli con Castellanos al quale mette la museruola. Gioca con intensità e una “garra” invidiabile

VITI: 5.5 Sulla sua valutazione pesa in maniera determinante il clamoroso errore che genera il gol partita di Dia. Potrebbe riscattarsi firmando la rete del pareggio, ma viene annullato per un fuorigioco di partenza.

CAMPANIELLO: SV

GYASI: 5.5 Nulla da dire sulla volontà e la grinta messa in campo, ma sbaglia davvero troppo soprattutto in fase di costruzione della manovra.

FAZZINI: 6 Abbassato sulla linea dei centrocampisti viste le contemporanee assenze di Grassi ed Henderson. La manovra offensiva ne beneficia non poco quando entra in possesso di palla. Anche lui in alcuni frangenti appare impreciso e precipitoso.

MARIANUCCI: 6 Schierato nella posizione abituale ricoperta da Grassi fa da schermo ai palleggiatori avversari facendo un buon lavoro di filtro in fase di non possesso.

PEZZELLA: 6 Attento a disinnescare le sporadiche iniziative della Lazio, sempre pronto ad accompagnare con la corsa la manovra offensiva. Uno degli ultimi ad arrendersi.

CACACE: 6 Si rende protagonista di alcune sgroppate, soprattutto nella ripresa ma pecca come altre volte di lucidità quando arriva ai sedici metri avversari.

SOLBAKKEN: 5 Altra gara non positiva per il norvegese che commette diversi errori tecnici.

KONATE: 5.5 C’è tanta volontà ma c’è poca resa.

COLOMBO: 4,5 Prestazione opaca quella dell’ex Monza che, in trentacinque minuti di gara, si fa ricordare solo per i due gialli e l’espulsione. Da evidenziare che la secondo ammonizione lascia parecchi dubbi.

MISTER D’AVERSA: 6 La squadra paga come a Firenze un cattivo approccio alla partita, subendo il gol avversario in avvio per una nostra distrazione. L’aspetto positivo è la reazione soprattutto dopo l’ingiusta espulsione di Colombo. In quel momento la squadra poteva subire il contraccolpo ed invece va a fare la partita lasciando alla Lazio soltanto le briciole. Purtroppo si pagano tanti ma tanti errori, in alcuni casi difficili da comprendere per la categoria in cui siamo. Ancora una volta non raccogliamo niente rispetto a quanto avremmo meritato. Dalla prossima conteranno soltanto i punti perchè tutto il resto se lo porterà via soltanto il vento.