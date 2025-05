Queste le parole del centrocampista azzurro, Emmanuel Gyasi, al termine della partita persa in casa contro la Lazio. In sala stampa per PE, Alessio Cocchi e Simone Galli. Dalle ore 12:00 di domani verrà rilasciato il video della conferenza stampa.

Tutti questi fattori negativi rischiano di togliere un po’ di fiducia?

“Quello penso di sì, non siamo partiti bene ma in dieci contro undici abbiamo fatto quaranta minuti di carattere. Dobbiamo ripartire da qui”

Quanta rabbia c’è nel non portare a casa punti? Cosa serve a livello mentale?

“Dobbiamo ripartire con l’atteggiamento visto inq uesti quaranta minuti”

Cosa avete pensato del secondo giallo a Colombo?

“Penso sia stata una decisione affrettata. Colombo dà l’anima, non ci stava il secondo giallo. Non vogliamo però crearci alibi. Ci abbiamo messo molto cuore e l’atteggiamento giusto, possiamo dire la nostra se giochiamo così”

Cosa servirà negli ultimi scontri?

“L’aspetto più importante è tutto. Serve mettere tutto quello che abbiamo dentro, cercando di trascinare tutta la gente allo stadio. Possiamo farcela”

Avete qualche rimpianto?

“Sì, perché potevamo pareggiarla. Dobbiamo cancellare questa partita e guardare avanti”