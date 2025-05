Queste le parole del tecnico azzurro, Roberto D’Aversa, al termine della partita persa in casa contro la Lazio. In sala stampa per PE, Alessio Cocchi e Simone Galli. Dalle ore 12:00 di domani verrà rilasciato il video della conferenza stampa.

Era difficile chiedere di più oggi? Che ne dice del giallo al Colombo?

“Per far meglio potevamo non prendere un gol. Forse è figlio del fatto che Viti ha perso un dente nel riscaldamento, a causa di una pallonata. Io credo che Colombo sia uno dei migliori arbitri, ma per me è stato affrettato. La squadra è rimasta in equilibrio, le difficoltà per le assenze c’è stata ma Marianucci e Fazzini si sono ben comportati. Ci rimproveriamo che potevamo far meglio, però la reazione e la prestazione mi fanno ben sperare”

Purtroppo recriminiamo ancora una volta, si riparte dalla reazione dopo l’inferiorità numerica?

“Le parole devono passare ai fatti, il rammarico è che i ragazzi hanno fatto una buona gara. Nel piano tattico c’era quello di non subire gol, non era semplice affrontare i centrocampisti della Lazio. Il piano è saltato subito, con il gol e l’espulsione. I ragazzi sono stati bravi a rimanere in equilibrio e a crederci, gli avevo chiesto di non compromettere le partite successive. Dobbiamo lavorare su noi stessi”

Come hai visto l’inserimento di Sambia? Esposito fuori per scelta?

“Non dobbiamo pensare sui singoli, esiste il noi e non il singolo. Sambia è entrato bene, il dubbio me lo portavo dietro con Solbakken dal primo minito. Ieri Esposito nella rifinitura ha avuto un piccolo problemino muscolare, non ho voluto rischiarlo. Ci tengo a sottolineare che quando si ragiona sui singoli siamo fuori dal contesto Empoli, se ci salviamo lo faremo solamente se ragioniamo da squadra.

La prossima sfida con il Parma sarà decisiva?

“Affrontiamo uno scontro diretto contro un’avversaria ha avuto un giorno in più per l’ennesima volta. Dobbiamo prepararci bene, ragionare sugli aspetti positivo. Il nostro percorso era difficile e ce lo siamo complicato per una serie di situazioni, ma dobbiamo ragionare sul fatto che abbiamo ancora possibilità di raggiungere l’obiettivo. Per quello che vedo i ragazzi lo meritano”

Conta più l’aspetto fisico o mentale adesso?

“Questi ragazzi a livello di volume hanno sempre portato numeri importanti, ma adesso conta l’aspetto mentale. I ragazzi non hanno perso la testa, ci vediamo penultimi in classifica e con le difficoltà. Oggi c’è stata una scelta affrettata da parte di Colombo ma non abbiamo perso la testa. Goglichidze l’ho fatto uscire perché ha preso un giallo inopportuno. Dobbiamo essere equilibrati senza perdere le staffe. Dobbiamo mantenere l’equilibrio anche contro il Parma perché sarà una partita dura”

La buon prova può darvi forza per il futuro?

“La Lazio arrivava da un periodo di partite in cui avevano sprecato alcune energie fisiche. Abbiamo giocato alla pari, ero convinto di fare un risultato positivo nonostante la Lazio sia molto forte. Il rammarico di aver concesso il gol dopo un minuto rimane. Hanno calciatori che negli spazi sanno giocare molto bene”