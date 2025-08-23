Ecco le pagelle inerenti le prestazioni degli azzurri, che questo pomeriggio al “Castellani” hanno sconfitto il Padova per 3-1.

FULIGNATI: 6,5 Il discorso più ascoltato in tribuna è: “se c’era lui lo scorso anno…”. Indubbiamente bravo, preciso e presente in tutti gli interventi. Incolpevole sul gol preso.

CURTO: 6,5 Qualche difficoltà nella prima parte della gara, quando il Padova sfonda dalla sua parte. Fondamentale il suo apporto sulle palle inattive, da un suo colpo di testa nasce il gol di Shpendi. Il suo rendimento cresce con il passare del tempo mostrando maggiore sicurezza e personalità.

LOVATO: 7 Gioca con grande personalità e si dimostra praticamente perfetto in tutte le chiusure. Bravo anche nello smistare i palloni-

OBARETIN: 6 Avvio non facile per lui, Bortolussi gli crea qualche problema. Arriva in ritardo in occasione della rete del momentaneo pareggio ospite. Ha il merito di non abbattersi dando il suo apporto al successo degli azzurri. Il tempo potrà essere dalla sua, permettendo di migliorare l’intesa con i compagni.

ELIA: 7 Lo si era già visto settimana scorsa e stasera, giustamente da titolare, si è ripetuto. Visione e movimenti ma quello che fa in occasione del terzo gol è davvero di pregevole fattura; un recupero fantastico, un servizio per Popov perfetto!

EBUEHI: S.V.

BELARDINELLI: 6,5 Prestazione solida la sua, attento e preciso nelle due fasi di gioco. Come per i compagni esce in maniera sostanziale alla distanza. Peccato per l’ingenua ammonizione nel finale.

IGNACCHITI: 7 Non gli verrà assegnato nessun assist vincente ma i due gol azzurri nascono dal suo piede, da due angoli calciati sotto la maratona. Bene anche per il resto dove porta bene palla e difende. Si riprende dopo la prova non ottimale di Coppa e fa vedere le sue doti.

YEPES: 6 Prestazione non appariscente ma funzionale alla squadra. A volte si dimostra un po’ troppo leggero anche se palesa qualità.

KACZMARSKI: S.V.

CARBONI: 6,5 Finalmente Franco! Messo nella sua posizione originale, l’argentino gioca una gara nettamente diversa da quelle offerte fin qui. Davvero buone le sue scorribande a sinistra con un paio di situazioni pregevoli che vanno a creare pericolo.

MORUZZI: S.V.

ILIE: 6 Un primo tempo abbastanza nascosto senza mai dar vita alle sue giocate. Meglio nella ripresa dove si mostra più intraprendente.

CEESAY: 6 Entra sul 3-1 quando gli azzurri giocano sul velluto ma ha il merito di avere la mentalità giusta. Sfiora il gol con un tiro da fuori.

SHPENDI: 6,5 Dura davvero poco la partita dell’albanese che esce per infortunio. Bravo nel movimento e nella precisione che gli vale il gol di testa del vantaggio.

POPOV: 7,5 Entra bene in partita e si toglie anche la soddisfazione dei primi gol da professionista, bravissimo soprattutto sul secondo. Si muove bene ed è bravo anche nell’aiutare la squadra soprattutto con diverse sponde efficaci. Lancia un bel messaggio al mister.

MISTER TARANTINO (Pagliuca squalificato): 7 Come si dice in questi casi buona la prima. Non era affatto scontato riuscire a conquistate i primi tre punti. Certo quando una squadra appena retrocessa affronta una neopromossa sembra una formalità, ma non era così se si considera quanto gli azzurri hanno cambiato in questi mesi, ed alcune perplessità che le uscite estive avevano dato.. Si è visto un sensibile miglioramento rispetto alle ultime uscite, sia tecnico che tattico. Nel rotondo 3-1 non sono mancati alcuni errori ed il Padova – soprattutto nel primo tempo – qualche grattacapo lo ha creato. Ottimo il lavoro sulle palle inattive e l’inserimento dei nuovi. C’è ancora da lavorare ma con questo spirito si possono assimilare le idee del tecnico. Nessun volo pindarico ma il mattino porta un buongiorno…