Ecco le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti vittoriosi dalla sfida giocata questa sera al Castellani contro il Parma per 2-1:

VASQUEZ: 5.5 Viene di fatto chiamato in causa una sola volta ed in quella legge male la situazione.

MARIANUCCI: 6.5 Gara di grande affidabilità, senza particolari sbavature contenendo molto bene Pellegrino.

ISMAJLI: 7 Partita al limite della perfezione. Non sbaglia un intervento ed è sempre in anticipo sugli avversari.

VITI: 6.5 Anche lui garantisce grande affidabilità anche se nel finale soffre un pò Djuric.

GYASI: 6 Molto attento in fase di non possesso ma spesso si trova a sbagliare quando tocca a lui impostare.

GRASSI: 6.5 In mezzo al campo porta grande equilibrio riuscendo bene nelle due fasi. Prestazione davvero efficace quella del capitano

ANJORIN: 7.5 Quanto è mancato questo giocatore!!!. Entra e si vede che ha un passo diverso. Dal suo piede esce un gol capolavoro non soltanto per quello che sarà il risultato finale.

HENDERSON: 6.5 Dai suoi piedi nasce il calcio d’angolo che produce il gol di Fazzini. Solita gara di grande veemenza quella dello scozzese.

SOLBAKKEN: SV

PEZZELLA: 6 La solita partita di gamba sulla fascia sinistra. Meno precisione del solito sui cross.

FAZZINI: 8 Gara magistrale del fantasista azzurro. Bello il gol che realizza dopo undici minuti ma poi durante la gara continua ad illuminare quando ha il pallone trai piedi.

CACACE: 6 Schierato ancora nell’anomala posizione di trequartista prova a dare imprevedibilità cala alla distanza rimediando anche un giallo.

SAMBIA: 6 Buono il suo ingresso portando aiuto alla squadra.

ESPOSITO: 6 Dai suoi piedi non arrivano particolari pericoli verso la porta di Suzuki. Nonostante questo la sua gara rivela molto preziosa sia per l’impegno che mette ma anche per i falli che prende; su di lui il secondo giallo di Valenti.

KONATE: 6.5 Ingresso eccellente dell’ex Primavera del Cagliari che gioca dei buoni palloni tra cui quello servito ad Anjorin.

MISTER D’AVERSA: 7 Arriva oggi una vittoria che potrebbe essere seriamente importante per il positivo futuro della squadra. Gli azzurri impattano molto bene sul match portandosi in vantaggio e conquistando la superiorità numerica. Sempre in controllo e di fatto mai in reale pericolo, il beffardo pareggio di Djuric sarebbe stata una punizione ingiusta per quello che l’Empoli ha prodotto stasera. Le tante assenze che si sono susseguite durante la stagione hanno avuto il loro peso, dimostrazione palese stasera le due perle di Fazzini ed Anjorin. Non siamo salvi ma adesso si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel.