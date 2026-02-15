Le pagelle di Empoli-Reggiana 1-1

Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti con un pareggio per 1-1 dal confronto interno con la Reggiana
FULIGNATI: SV Non deve mai compiere interventi, contro una squadra che si affaccia per pochissime volte dalle sue parti, se non su calcio piazzato.
CURTO: 6 Torna in campo dopo diverse partite out e dà il suo onesto contributo difensivo, anche se in alcune circostanze (ma non è la sua zona di competenza) non sa approfittare di qualche sortita offensiva.
LOVATO: 6.5 Il migliore della difesa: nel primo tempo si piazza al centro, poi nel settore destro, dimostrando oculatezza e calma e spendendo il fallo quando necessario.
OBARETIN: 5.5 Dalle sue parti nasce l’offensiva che porta al calcio di rigore della Reggiana. Non sempre tempestivo nelle chiusure, vede terminare la sua gara al termine del primo tempo.
GUARINO: 6 Una gara complessivamente positiva, ma nei minuti finali rischia la frittata venendo anticipato dal suo diretto avversario e concedendo agli ospiti un pericolosissimo calcio di punizione dal limite.
CANDELA: 5 Sbaglia appoggi e passaggi al limite dell’elementare, non riuscendo a dare il suo contributo in maniera incisiva.
CEESAY: 6 Ha il merito di ravvivare la fascia destra, facendo comunque meglio del suo collega che sostituisce.
IGNACCHITI: 5.5 Nel primo tempo a centrocampo è uno dei pochi a salvarsi, ma gli manca un po’ di qualità nell’ultimo passaggio.
SAPORITI: 6.5 Indubbiamente il suo ingresso ravviva e rende meno prevedibile l’Empoli in zona offensiva. Non preciso sotto porta, ma la sua energia si trasmette anche al resto della squadra.
DEGLI INNOCENTI: 6 Partita dai due volti: insufficiente la prima parte di gara, in cui oltre a procurare il rigore, non riesce a essere continuo; decisamente meglio nelle ripresa, dove da alcune sue iniziative arrivano punizioni da posizioni interessanti.
MAGNINO: 5.5 Primo tempo senza squilli, nel secondo riesce a entrare maggiormente nel vivo dell’azione.
ELIA: 6.5 Gara generosa, non sempre sceglie la soluzione giusta ma è uno dei pochi che prova a creare qualcosa di interessante. Suo l’assist per il gol di Shpendi.
SHPENDI: 7 Già nella prima parte era stato uno dei migliori. Si batte con coraggio, riuscendo a trovare la zuccata vincente (e meritata) che permette all’Empoli di pareggiare.
NASTI: 5 Non si ricordano puntate degne di nota, Dionisi lo sostituisce dopo un tempo abbastanza scialbo.
POPOV: 5.5 A volte è un po’ troppo arruffone, prova a legare il gioco andando a dialogare con i compagni ma finisce per vedersi poco sotto porta.
MISTER DIONISI: 5.5 L’Empoli acciuffa un pareggio che non può essere considerato un risultato positivo. Si doveva fare di più, al cospetto di un avversario che, con tutto il rispetto, ha passato la metà campo rarissime volte. Nonostante la buona volontà, alla squadra è mancata ancora una volta un po’ di intensità e di lucidità nell’arco della gara. I cambi stavolta sembrano aver inciso positivamente, ma è indubbio che al netto del cuore messo nel secondo tempo, il risultato finale è alquanto deludente. Serve di più, a volte anche un piano B, che al momento l’Empoli non ha, per tornare alla vittoria.
degli innocenti 6??????????????? ma comeeeee???? ha sbagliato tutto quello che un giocatore può sbagliare
La squadra deve lottare per salvarsi.
Non ha altri obiettivi.
C’e’ solo da sperare in una fine campionato che ci porti alla salvezza.E’ questo l’ obiettivo.Pero’ bisogna lottare,lottare e lottare.Carlo B
Elia voto 8
Tutto il resto è noia
Dionisi 3 non si sta rendendo mica conto che si va giù.
Ho appena sentito il mago dell Amiata …una società vera e seria stasera lo manderebbe via su 2 piedi dopo quello che ha detto!!!
Che ha detto?
vero si salva solo Elia
tutto il resto è spazzatura
mandiamo via scarpe bianche
io l’ho sentito…cosa avrebbe detto di sbagliato? secondo me è stata la migliore intervista da quando è arrivato
ma cosa scrivete hanno preso tutti giocatori che non giocavano da altre parti.fate la scelta giusta smettete di portare i soldi a questa società
Dionisi è contento per il punto
Shpendi è contento per il gol
E vissero tutti felici e contenti (in Serie C)
ringrazia il tuo presidente da parte mia quando lo vedi
Concordo…. anch’io ho smesso perché ormai è assurdo continuare a dare fiducia ad una società latitante ormai a tutti i livelli .
Ma poi Dionisi perché non se ne va? Ma si rende conto che da quando è arrivato lui qui siamo passati da 5000 a 2000 persone scarse allo stadio??? Ma a vedere chi e cosa???
È contento, è fiducioso, dice di non avere paura….
Mah, passare da aver vinto a Milano, a Torino, a Roma, a Firenze, a Bergamo….a andare a giocare a Bra e a Dolomiti Bellunesi…..vien da piangere 😭
Chi
5,5 a Magnino e’ ingiusto.Ha corso e battagliato 95 minuti.Bene Saporiti,male Guarino che l’ha ricombinata.
Nessun giornalista che gli dica “Mister, pareggiare in casa e perdere fuori produce una media da retrocessione, che ha in mente di fare oltre a vezzeggiare sempre Marco Edo Stiven Matteo e Salvatore?” Se si continua così si và giù.
Degli Innocenti oggi da 4 in pagella. Ha sbagliato di tutto dai passaggi ai cross è in più ha fatto solo falli….
Diciamo 4 in padella.
cacciare l allenatore subito prima che sia troppo tardi..giocatori scarsi dove ho visto solo Elia Lovato e Saporiti..sufficienti 6 partite 2 punti..inutile continuare con Dionisi..inutile
Ne ha fatti scaldare ben 5 fino alla fine senza alcun motivo.
Ormai è in confusione.
Ma mai quanto questa società di pagliacci.
Pelagotti: sv
Ficagna: 5
Stovini: 6
Vinci: 6
Gorzegno:5
Coppola: 4
Musacci: 5
Signorelli: 6
Gallozzi: 5
Cesaretti: 5
Coralli: 6
L’allenatore certamente è tra i colpevoli ,ma il maggior indiziato è il Ds e la società che ha fatto un mercato di raccattati e esuberi di altre squadre, ma settore giovanile che era la fonte di guadagno dell’Empoli nel passato in che condizioni è ? Tutto questo ci fa capire la situazione.
Primavera prima con sette punti di vantaggio. Under 17 prima, under 16 e under 15 in ottima posizione. Non mi sembra questo il problema.
Volevo dire ci sono giovani da portare in prima squadra in futuro come nel passato? gente come Ricci Rugani Baldanzi ecc ?
Busiello Campanello Orlandi Zanaga Monaco ecc ecc
Eccetto Fulignati, Lovato e Elia, da salvaguardare, dispiace dirlo ma, per tutti gli altri, ci sarebbe da dare un s.v. per manifesta inadeguatezza alla categoria
Avete dato 6 a Degli Innocenti (una delle sue peggiori partite in assoluto) e 5,5 a Magnino…scusate ma che partita avete visto?🤔
Concordo, Magnino meritava di più
nasti 3:non tocca palla mai..
cesay 4:cammina per il campo,non salta piu un uomo.
magnino 6.5:è l unico che prova a giocare a calcio..in una squadra di debosciati
Se gioca a calcio Nasti c’è speranza per tutti
finché ci sono degli incompetenti che gli pagano lo stipendio dove è il problema
Fulignati 6
Curto 6,5
Lovato 6
Obaretin 5,5
Candela 5,5
Duccio 4,5
Ignacchiti 6
Magnino 7
Elia 7,5
Nasti 5
Shpendi 6,5
(mister Dionisi 4,5 mi dispiace 😔)
Dionisi è da esonero, peggiore squadra nel girone di ritorno…. la squadra monocorda, 1h a fare dei traversoni da sx (principalmente Elia) nel niente…. dato che non c’era nessuno a raccogliere…. l’Empoli non ha gioco, certo una colpa grande l’ha la società che ha messo a disposizione un materiale umano di scarsissimo livello, ma lui (Dionisi) non ha fatto niente di niente. Molti di questi giocatori farebbero fatica a fare la C.
Mi ricorda il 2012, ma ora mancano i Maccarone, i Tavano, i Lazzeri…. sarà difficile salvarci se non si cambia qualcosa…. non si è capito che stiamo giocando sul bordo del baratro….
E’ proprio brutto venire allo stadio e non vedere giocare! eppure si paga l’abbonamento o il biglietto, che squallore! Non c’è nessun gioco: non si riesce a fare più di due passaggi, non si sa battere le punizioni, neanche i falli, si perde sempre la palla, mentre addirittura i calci d’angolo si battono sempre in 2 (che senso ha) male. I giocatori sono svogliati il gioco non c’è, ci avviamo verso i play out. Chi salvare? forse Elia e Fulignati…. poi? mah non saprei.
Dionisi doveva dare la scossa, ma niente, e nelle interviste continua a dire che i ragazzi sono bravi che si doveva vincere…. ma se non abbiamo mai tirato in porta, come si fa a vincere. Sono proprio un tifoso deluso
Non ho visto la partita, ho letto solo le pagelle. Abbiamo vinto quindi?
Fulignati 6
Curto 6 in serie B serve
Lovato 6
Obaretin 6
Candela 5,5 se da riserva bello Spezia ….non può errore Wesley
DegliInnocenti 5 gioca lui e rimpiangi Ghion, gioca Ghion e rimpiangi Yepes …modesti tutti
Ignacchiti 6
Magnino 6
Elia 7 oggi dura 90 minuti predicando nel deserto
Nasti 5
Shpendi 7 unico ed imprescindibile per noi , 1 traversa di sua iniziativa ed 1 goal.
Confusionario , raffazzonatore , testardo ….ma giocatore insostituibile
Guarino 5 Farsi infinocchiare al 95 a centrocampo e portare a giro per 30 my e fare fallo al limite della area di rigore è da ingenui e presuntuosi , non da difensore
Ceesay 5,5 si limita al compitino
Popov 5,5 se pensiamo che sia il Ns Salvatore un ragazzo acerbo di 19 anni….
Saporti 6,5 ha movenze ed intuito da giocatore , in questa rosa sembra Baggio
(mister Dionisi 5. Impaurito , confuso e senza coraggio , dopo il pari devi togliere Curto ( loro giocano con il 3511 ….) dove non Hai bisogno di 3 difensori oppure Sphendi e metti Fila per cercare di vincerla con 2 in area , le ali le avevi in campo ed il trequartista anche , serviva coraggio ed invece….
Mi sembra Bollito
Elia e Lovato unici top che abbiamo.
Io sono per dare continuità a Popov.
Nasti ha avuto molte possibilità, adesso è il momento che si accomodi lui in panchina.
Il ragazzo è giovane, ma è l’unico che se la cava neo gioco aereo ed ha fiuto del gol e senso della posizione.
Curto, improponibile per la categoria.
Veder giocare lui capisci perché il calcio italiano offre pochi interpreti di qualità…