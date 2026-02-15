Le pagelle di Empoli-Reggiana 1-1

Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti con un pareggio per 1-1 dal confronto interno con la Reggiana

FULIGNATI: SV Non deve mai compiere interventi, contro una squadra che si affaccia per pochissime volte dalle sue parti, se non su calcio piazzato.

CURTO: 6 Torna in campo dopo diverse partite out e dà il suo onesto contributo difensivo, anche se in alcune circostanze (ma non è la sua zona di competenza) non sa approfittare di qualche sortita offensiva.

LOVATO: 6.5 Il migliore della difesa: nel primo tempo si piazza al centro, poi nel settore destro, dimostrando oculatezza e calma e spendendo il fallo quando necessario.

OBARETIN: 5.5 Dalle sue parti nasce l’offensiva che porta al calcio di rigore della Reggiana. Non sempre tempestivo nelle chiusure, vede terminare la sua gara al termine del primo tempo.

GUARINO: 6 Una gara complessivamente positiva, ma nei minuti finali rischia la frittata venendo anticipato dal suo diretto avversario e concedendo agli ospiti un pericolosissimo calcio di punizione dal limite.

CANDELA: 5 Sbaglia appoggi e passaggi al limite dell’elementare, non riuscendo a dare il suo contributo in maniera incisiva.

CEESAY: 6 Ha il merito di ravvivare la fascia destra, facendo comunque meglio del suo collega che sostituisce.

IGNACCHITI: 5.5 Nel primo tempo a centrocampo è uno dei pochi a salvarsi, ma gli manca un po’ di qualità nell’ultimo passaggio.

SAPORITI: 6.5 Indubbiamente il suo ingresso ravviva e rende meno prevedibile l’Empoli in zona offensiva. Non preciso sotto porta, ma la sua energia si trasmette anche al resto della squadra.

DEGLI INNOCENTI: 6 Partita dai due volti: insufficiente la prima parte di gara, in cui oltre a procurare il rigore, non riesce a essere continuo; decisamente meglio nelle ripresa, dove da alcune sue iniziative arrivano punizioni da posizioni interessanti.

MAGNINO: 5.5 Primo tempo senza squilli, nel secondo riesce a entrare maggiormente nel vivo dell’azione.

ELIA: 6.5 Gara generosa, non sempre sceglie la soluzione giusta ma è uno dei pochi che prova a creare qualcosa di interessante. Suo l’assist per il gol di Shpendi.

SHPENDI: 7 Già nella prima parte era stato uno dei migliori. Si batte con coraggio, riuscendo a trovare la zuccata vincente (e meritata) che permette all’Empoli di pareggiare.

NASTI: 5 Non si ricordano puntate degne di nota, Dionisi lo sostituisce dopo un tempo abbastanza scialbo.

POPOV: 5.5 A volte è un po’ troppo arruffone, prova a legare il gioco andando a dialogare con i compagni ma finisce per vedersi poco sotto porta.

MISTER DIONISI: 5.5 L’Empoli acciuffa un pareggio che non può essere considerato un risultato positivo. Si doveva fare di più, al cospetto di un avversario che, con tutto il rispetto, ha passato la metà campo rarissime volte. Nonostante la buona volontà, alla squadra è mancata ancora una volta un po’ di intensità e di lucidità nell’arco della gara. I cambi stavolta sembrano aver inciso positivamente, ma è indubbio che al netto del cuore messo nel secondo tempo, il risultato finale è alquanto deludente. Serve di più, a volte anche un piano B, che al momento l’Empoli non ha, per tornare alla vittoria.