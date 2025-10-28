Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti con un pareggio dalla gara interna con la Samp:

FULIGNATI: 6.5 Garantisce come sempre grande affidabilità, poco impegnato ma decisiva la sua parata su Coda sullo 0-0. Incolpevole sulla rete del pareggio blucerchiato.

CURTO: 6 Sostituisce l’infortunato Lovato dando il suo contributo alla fase difensiva. Puntuale e attento a disinnescare le iniziative dei liguri, di tanto in tanto si propone in avanti senza incidere più di tanto.

GUARINO: 6.5 Preciso e puntuale nell’area azzurra ad anticipare sistematicamente gli attaccanti della Sampdoria. Una sicurezza quando la Sampdoria attacca.

OBARETIN: 5 Mezzo voto in meno per aver perso Cuni in occasione della rete della Sampdoria. Meglio nel primo tempo nel quale si spinge in proiezione offensiva.

ELIA: 4,5 Una partita decisamente sotto tono e non sufficiente che poi trova in due gialli (il secondo è un fallo scriteriato) la sua ciliegina negativa.

IGNACCHITI: 5.5 Suo uno dei pochi tiri di una partita piuttosto anonima. Rimane imbrigliato nella zona nevralgica del campo non riuscendo mai a cambiare marcia.

GHION: 5 Gara confusionaria nella quale perde spesso l’equilibrio in campo. Perde palloni molto ingenui.

YEPES: 5.5 Riesce a fare niente di meglio rispetto al compagno, non incide.

DEGLI INNOCENTI: 5 La prima da titolare non è certo da ricordare. Fatica molto e spesso è disorientato.

BELARDINELLI: 5.5 Commette molti errori come la maggior parte dei compagni, dopo l’espulsione di Elia si deve dedicare principalmente alla fase difensiva.

CARBONI: 5.5 Si dedica quasi esclusivamente alla fase difensiva. Le sue incursioni in avanti sono rare e poco produttive.

PELLEGRI: 5 La condizione è ancora quella che è. Tardivo nell’andare al tiro nell’occasione del rigore prima fischiato e poi revocato. Per il resto stasera non si è visto niente.

EBUEHI: 6 Viene schierato per blindare le corsia destra dopo l’espulsione di Elia. Risponde presente mettendo sul piatto della bilancia la sua fisicità.

SHPENDI: 5,5 Si da molto da fare ma predica nel deserto.

POPOV: 6.5 Entra in campo e trova subito il gol, certo è fortunoso ma è bravo a farsi trovare nel posto giusto. Da un pizzico di imprevedibilità dal suo ingresso. Merita sicuramente un minutaggio maggiore rispetto a quello avuto nelle ultime partite.

MISTER DIONISI: 5.5 Dopo le prestazioni contro Venezia e Modena era lecito attendersi una prestazione migliore. La squadra fatica molto in costruzione dove la manovra spesso appare asfittica. Il pallone è pesante tra i piedi dei giocatori, la tensione del momento si vede tutta nella squadra azzurra. Da apprezzare il pareggio in inferiorità numerica per la volontà palesata dalla squadra nell’ultima mezz’ora. Peccato per non aver conservato il vantaggio.