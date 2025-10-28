Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti con un pareggio dalla gara interna con la Samp:
FULIGNATI: 6.5 Garantisce come sempre grande affidabilità, poco impegnato ma decisiva la sua parata su Coda sullo 0-0. Incolpevole sulla rete del pareggio blucerchiato.
CURTO: 6 Sostituisce l’infortunato Lovato dando il suo contributo alla fase difensiva. Puntuale e attento a disinnescare le iniziative dei liguri, di tanto in tanto si propone in avanti senza incidere più di tanto.
GUARINO: 6.5 Preciso e puntuale nell’area azzurra ad anticipare sistematicamente gli attaccanti della Sampdoria. Una sicurezza quando la Sampdoria attacca.
OBARETIN: 5 Mezzo voto in meno per aver perso Cuni in occasione della rete della Sampdoria. Meglio nel primo tempo nel quale si spinge in proiezione offensiva.
ELIA: 4,5 Una partita decisamente sotto tono e non sufficiente che poi trova in due gialli (il secondo è un fallo scriteriato) la sua ciliegina negativa.
IGNACCHITI: 5.5 Suo uno dei pochi tiri di una partita piuttosto anonima. Rimane imbrigliato nella zona nevralgica del campo non riuscendo mai a cambiare marcia.
GHION: 5 Gara confusionaria nella quale perde spesso l’equilibrio in campo. Perde palloni molto ingenui.
YEPES: 5.5 Riesce a fare niente di meglio rispetto al compagno, non incide.
DEGLI INNOCENTI: 5 La prima da titolare non è certo da ricordare. Fatica molto e spesso è disorientato.
BELARDINELLI: 5.5 Commette molti errori come la maggior parte dei compagni, dopo l’espulsione di Elia si deve dedicare principalmente alla fase difensiva.
CARBONI: 5.5 Si dedica quasi esclusivamente alla fase difensiva. Le sue incursioni in avanti sono rare e poco produttive.
PELLEGRI: 5 La condizione è ancora quella che è. Tardivo nell’andare al tiro nell’occasione del rigore prima fischiato e poi revocato. Per il resto stasera non si è visto niente.
EBUEHI: 6 Viene schierato per blindare le corsia destra dopo l’espulsione di Elia. Risponde presente mettendo sul piatto della bilancia la sua fisicità.
SHPENDI: 5,5 Si da molto da fare ma predica nel deserto.
POPOV: 6.5 Entra in campo e trova subito il gol, certo è fortunoso ma è bravo a farsi trovare nel posto giusto. Da un pizzico di imprevedibilità dal suo ingresso. Merita sicuramente un minutaggio maggiore rispetto a quello avuto nelle ultime partite.
MISTER DIONISI: 5.5 Dopo le prestazioni contro Venezia e Modena era lecito attendersi una prestazione migliore. La squadra fatica molto in costruzione dove la manovra spesso appare asfittica. Il pallone è pesante tra i piedi dei giocatori, la tensione del momento si vede tutta nella squadra azzurra. Da apprezzare il pareggio in inferiorità numerica per la volontà palesata dalla squadra nell’ultima mezz’ora. Peccato per non aver conservato il vantaggio.
Guarino oggi ha messo diverse pezze.
2 salvataggi clamorosi dopo l 1-1.
meno male Guarino ha salvato gli errori di Opaperin altrimenti se ne buscava pure oggi
Fulignati 6
Curto 6,5
Guarino 7
Obaretin 5
Ghion 4,5
Degli Innocenti 5,5
Ignacchiti 5,5
Elia 5 (è un’ala e fa falli da terzino, poveraccio)
Carboni 5 (dalla conigliesca paura, per fargli percorrere la fascia, bisognerebbe seminarla a carote)
Shpendi 5,5
Pellegri 5,5
Belardinelli 6
Ebuhei 6
Popov 7
Yepes 5,5
Pagliuca c’è diventato matto, questi giocatori senz’anima faranno ammalare anche Dionisi…..
Ma tranquilli in allenamento lavorano bene…
Giocatori che farebbero fatica a giocare in alta serie c gente a cui mancano i fondamentali , non sanno fare un passaggio decente non sanno stoppare un pallone gente che alza la testa vede che in area non c è nessuno e che fa crossa in area speriamo di salvarsi
Bella partita quella di Guarino e per poco non ci faceva vincere una partita giocata davvero malissimo sotto tutti i profili. Addirittura quando è uscito il loro giocatore e siamo tornati in parità numerica (per ben 12 minuti se non erro), ho avuto l’impressione che nessuno, da parte Empolese, si fosse accorto dell’uscita del loro giocatore perchè son stati loro a menar la danza e noi fissi in difesa per quasi tutti i minuti restanti. Purtroppo giochi chi giochi, il nostro centrocampo lascia parecchio a desiderare ed è quello che fa il bello e il cattivo tempo in una squadra. Siamo in B e senza fisicità non vai da nessuna parte quando si parla di centrocampo. E nemmeno andremo da nessuna parte se continuiamo con questa benedetta difesa a tre, che anche se stasera ha retto piuttosto bene, ci porta a giocare in un modulo che non ha ormai più senso. Un allenatore nuovo che arriva, non può certo far giocare la squadra come quello precedente. Passa a 4 mister e quando rientra Elia, toglilo da quella posizione assurda che spesso lo fa diventare un terzino.
👏
Non hai mai la sensazione di poter vincere le partite quest anno ed hai sempre la sensazione di poterla perdere da un momento all altro , con Pagliuca di 3 goal con Dionisi di 1 goal …ma la sensazione è la solita ma mai di poterla vincere
Partita di rara bruttezza, spesso si giocava così un tempo (o il primo o il secondo) e si rimaneva sempre a capire quale fosse il livello della squadra, ma oggi pochi dubbi, tecnicamente non ricordo una squadra a questo livello, già l’Empoli dello spareggio play out era qualcosina meglio ed è tutto dire. Spesso si sente che manca fisicità, esperienza o determinazione o personalità, o che non sono messi al meglio in campo, ma per me il problema vero è la caterva di errori individuali tecnici. Se poi ci mettiamo anche uno scarso dinamismo come oggi abbiamo la peggior partita insieme a quella di Pescara della stagione. Unica cosa positiva è il pareggino