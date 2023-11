Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti con un pirotecnico 4-3 dal confronto interno con il Sassuolo:

BERISHA: 5.5 Sul secondo gol non appare irreprensibile, mentre sugli altri non si evidenziano particolari responsabilità. Nel contesto della gara denota qualche incertezza che forse si ripercuota sulla tenuta della difesa.

BERESZYNSKI: 6 Gara ordinata, tiene bene la sua fascia che è quella dove il Sassuolo fa più fatica a creare.

ISMAJLI: 5 Male in occasione dei primi due gol del Sassuolo dove appare in ritardo, non mettendo sostanza sugli attaccanti di riferimento. Leggermente più ordinato nella ripresa ma la gara odierna non è da considerarsi positiva.

LUPERTO: 5 Responsabilità ampie in occasione del primo gol avversario. Tanti errori in disimpegno e tanta incertezza che fanno quasi risultare incredula la sua prestazione.

CACACE: 5.5 Un passo indietro rispetto a quanto fatto vedere a Napoli. Nonostante Berardi non giochi la gara della vita è in costante sofferenza ogni qualvolta si trovi ad affrontarlo. Il suo contributo non è efficace in fase di possesso.

FAZZINI 6.5 Non parte bene ed è spesso in difficoltà, quasi irriconoscibile. Ha la caparbietà di andare a prendersi il gol del momentaneo 2-2 con un pregevole tiro, da quel momento la gara è un bel crescendo. In mezzo al campo sicuramente si è saputo distinguere.

KOVALENKO: 6.5 L’eroe di Napoli ha rischiato di diventare eroe anche di giornata. Entra molto bene in partita e si fa trovare al posto giusto nel momento giusto. Purtroppo la gara non è finita al suo gol.

RANOCCHIA: 6 Prova a giocare una gara ordinata che spesso viene però sporcata dai più smaliziati avversari. Bravo nel farsi vedere spesso in zona offensiva, provandoci.

GRASSI: SV

MALEH: 6 Gara generosa dove si distingue bene soprattutto sulle seconde palle. Preziosi alcuni suoi disimpegni anche se la sua partita va in calando non riuscendo a mantenere lo standard iniziale.

GYASI: 6 sfortunata nel prendere una traversa piena che poi è capitalizzata da Kovalenko.

CAMBIAGHI: 6 Bravo e furbo nel sapersi prendere il rigore che ci porta inizialmente in vantaggio. Pregevoli alcune sue accelerate, giocatore che quando ha palla riesce sempre a creare scompiglio. Con il senno di poi sarebbe da lasciare in campo.

DESTRO SV

CANCELLIERI: 5 Irriconoscibile rispetto alle ultime prestazioni dove aveva oggettivamente impressionato. Gli riesce poco e in quel poco ci sono diverse imperfezioni. Ciliegina negativa l’ingenuità del rigore causato.

MALDINI: 6 E’ ancora in ritardo, si intravedono però buone capacità soprattutto quando smista palla.

CAPUTO: 6.5 Ennesima gara dove lotta come un leone al servizio della squadra, spesso facendo le cose migliori senza palla. Cinico nel segnare il rigore illusorio.

MISTER ANDREAZZOLI: 5.5 Riproporre lo stesso identico undici della partita precedente non porta bene, ed era già successo. Battute a parte la squadra denota buona capacità nel palleggio ma allo stesso tempo molta superficialità in alcune fasi cruciali della partita. Imperdonabile andare a prendere un gol che costa il match dopo aver pareggiato a cinque dalla fine. La prestazione non è totalmente da buttare, ma quell’esame a cui facevamo riferimento ieri non è stato superato. Diverse cose da rivedere in fase difensiva.