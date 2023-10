Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri che hanno pareggiato a reti inviolate, 0-0 nell’anticipo di questo pomeriggio contro l’Udinese.

BERISHA: 6 Mai impegnato dagli attaccanti friulani, svolge al meglio l’ordinaria amministrazione dando sicurezza al reparto.

EBUEHI: 6.5 Copre la sua zona con efficacia trovandosi di fronte un cliente difficile come Pereyra. Si propone in fase offensiva dando il suo apporto alla manovra con i suoi sganciamenti sulla fascia.

ISMAJLI: 6.5 Fino a quando rimane in campo si conferma un’autentica sicurezza per il reparto arretrato azzurro. Limita il pericoloso Thauvin mettendo temperamento e determinazione, peccato per l’infortunio che lo costringe ad uscire dal campo.

WALUKIEWICZ: 6.5 Buono l’apporto del centrale polacco nella fase finale del confronto. Mette fisicità al servizio della squadra, dando il suo apporto al forcing finale degli azzurri.

LUPERTO: 6.5 Rende totalmente inefficace Lucca, anticipandolo sistematicamente con un ottimo senso della posizione. Solida prestazione di sostanza al centro della difesa, riscattando la non felice prestazione di Bologna.

CACACE: 6 Un passo avanti. Stasera si è visto discretamente bene sia in movimento che in ripiegamento. Ottima la chiusura nel finale su Ferreira.

MARIN: 6.5 Nella prima frazione si palesa come migliore tra gli azzurri manovrando bene, non disdegnando in fase di non possesso. Appannato nella ripresa, ma porta a casa una buona prestazione.

KOVALENKO: SV

GRASSI: 6 Andreazzoli lo sceglie come regista di giornata, bravo quando si abbassa per provare a far ripartire la squadra meno bene negli appoggi.

MALEH:6 In leggero appannamento rispetto alle prestazioni delle precedenti partite, paga il fatto di aver praticamente sempre giocato. Da apprezzare la sua generosità e l’applicazione mostrata.

BALDANZI: 6 A tratti sembra faticare ad incidere nella trequarti avversari, cerca la posizione ideale per esprimere il suo talento. Ci riesce a tratti, suo l’assist in occasione del gol annullato a Caputo. Ci vuole un grande intervento di Silvestri per negargli la gioia del gol.

GYASI: SV

CANCELLIERI: 6.5 Con i suoi strappi riesce a dare quel pizzico di imprevedibilità per far saltare il bunker avversario. Si procura il rigore che poi viene tolto dal direttore di gara, il suo sinistro nel finale fa strozzare l’urlo in gola ai tifosi azzurri. Un’arma importante per il proseguo del torneo.

CAPUTO: 5.5 Finisce sistematicamente in fuorigioco, e troppo spesso viene anticipato dai difensori bianconeri. Quando ha spazio per calciare perde un tempo di giocata, non gli manca la generosità ma da lui è lecito attendersi di più.

CAMBIAGHI: SV

MISTER ANDREAZZOLI: 6 Continua il processo di crescita degli azzurri, il tempo a disposizione del tecnico azzurro è stato esiguo considerato le quattro partite disputate in soli 18 giorni. La squadra stasera per il volume di gioco espresso avrebbe meritato sicuramente la vittoria, ma allo stesso tempo c’è da sottolineare l’ottima prestazione della fase difensiva. E’ innegabile che c’è da lavorare sull’attacco, c’è da lavorare per concretizzare le occasioni. Durante la sosta – anche se in molti non ci saranno per gli impegni delle nazionali- si cercherà di mettere basi per continuare questo cammino.