Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti 1-0 nel match casalingo contro il Verona:

CAPRILE: 5 Ha enormi responsabilità sul gol uscendo davvero male e permettendo a Bonazzoli di girarsi e tirare. Anche nel primo tempo una situazione simile. Meglio tra i pali quando arrivano tira da fuori.

EBUEHI: 5,5 Non commette particolari errori in fase difensiva ma soffre non poco Doig. In fase di spinta ci si attende qualcosa in più.

ISMAJLI: 6 Prestazione sufficiente e pulita. Dalle sue parti si fa sempre valere ed è poi molto bravo in una specifica chiusura su Mboula.

LUPERTO: 5,5 Solita partita solida in difesa. Sbaglia però qualcosa di troppo in fase di disimpegno ed in una gara come quella odierna si vanno a prendere dei rischi gratuitamente.

CACACE: 5,5 Prestazione con qualche scuro e pochi chiari. Bravo quando c’è da mettere il fisico, meno quando c’è da mettere qualità.

PEZZELLA: S.V.

MARIN: 6 Sfortunatissimo dopo pochi minuti quando Montipò devia sulla traversa una sua sventola. Poteva gestire meglio un paio di ghiotte punizioni ma oggi interpreta bene il ruolo con i tempi giusti.

GRASSI: 5,5 La partita di Grassi è molto elementare. Mai nel vivo del gioco ed anche senza commettere particolari errori non lo si vede mai combattente nelle due fasi di gioco.

HENDERSON: S.V.

CANCELLIERI: 5,5 Arrivato in gruppo martedi e subito in campo. Ci sono tante attenuanti e la gara odierna apre a logici miglioramenti. Però oggi la cosa migliore che fa sta nell’atteggiamento e non nel gioco.

SHPENDI: 6 Ancora un po’ fragile, era al debutto in serie A. Entra però con un grande piglio e con grande determinazione, un buon tiro e dei falli presi che potevano essere gestiti meglio.

BALDANZI: 6,5 Unica prestazione degna di nota quest’oggi. Soltanto quando si accende lui la squadra sale di giri e riesce a creare pericolosità. Serve però che prenda palla e faccia praticamente tutto da solo.

GYASI: 5 Corre, quello si. Per il resto c’è davvero poco nella sua partita, una partita nella quale si divora un gol incredibile che alla resa dei conti pesa come un macigno.

EKONG: S.V.

CAPUTO: 5,5 Sempre molto isolato non ha mai l’occasione per rendersi pericoloso. Fa meno del solito però in aiuto alla squadra.

PICCOLI: 5,5 Gara senza particolari colpe ma nella quale non mette mano dal momento in cui entra.

MISTER ZANETTI: 6 Difficile dare un giudizio al tecnico. Una traversa, un gol sbagliato da Gyasi ed un errore di Caprile. Gli episodi condannano l’Empoli oltre misura, in una partita che avrebbe visto il pari come risultato più giusto. La squadra ha sicuramente fatto vedere qualcosa di meglio rispetto a settimana scorsa, ed al momento più che l’assetto, la preparazione della partita o gli schemi, i problemi sembrano essere annidati nei singoli. Anche lo scorso anno partimmo cosi, con il freno a mano tirato, quindi adesso si può ancora sbagliare per ricercare il meglio.