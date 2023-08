E M P O L I 0 H. V E R O N A 1

74′ Bonazzoli

Gli azzurri, cosi come lo scorso anno, perdono all’esordio in campionato. Passa il Verona per 1-0 con un gol di Bonazzoli segnato al 74’. Gli azzurri non avrebbero demeritato di tornare a casa con un punto, per quanto prodotto ed anche per i maggiori pericoli creati durante la gara. Gli scaligeri possono ringraziare un episodio sfortunato che ha visto coinvolto Caprile con una pessima uscita in occasione di un corner. Andando però oltre il risultato, c’è da dire che l’Empoli si è attaccato unicamente alle accelerazioni di Baldanzi, solamente quando il 35 si accendeva si percepiva la possibile pericolosità dei nostri. Per il resto un gioco che ancora lascia qualche dubbio e qualche incertezza, con troppe ripartenze dal basso (non sempre necessarie) e poco coraggio. Un coraggio che, per capirci, ha fatto invece intravedere Shpendi quando entrato, ovviamente giocatore ancora fragile per la categoria ma che per determinazione oggi insegna qualcosa a molti. Da dire che dietro, episodio a parte del gol, si è tenuto discretamente bene. E’ la fase della manovra che deve urgentemente migliorare, anche con innesti dal mercato. Alla prima si può perdere, e non sarà certo l’unica sconfitta della stagione, vietato quindi fare drammi già da stasera. Anzi, meglio che le cose che non vanno possa emergere in questa fase. Indubbiamente spiace aver perso in casa ed uno scontro diretto.

EMPOLI (4-2-3-1) : Caprile; Ebuehi, Ismajli, Stojanovic, Cacace (78′ Pezzella); Marin, Grassin(85′ Henderson); Cancellieri (69′ Shpendi), Baldanzi, Gyasi (85′ Ekong); Caputo (69′ Piccoli).

A Disp: Perisan, Stubljar, Guarino, Ranocchia, Stojanovic, Marianucci, Haas.

Allenatore: Paolo Zanetti

H. VERONA (3-4-2-1) : Montipò; Dawidowicz, Magnani, Coppola; Terracciano, Hongla, Duda (88′ Amione), Doig (88′ Cabal); Folorunsho (68′ Saponara), Mboula (68′ Djuric); Ngonge (68′ Bonazzoli).

A Disp: Berardi, Perilli, Gomez, Patane, Cisse, Cazzadori.

Allenatore: Marco Baroni

ARBITRO: Sig. Massimi di Termoli (CB). Assistenti: Zingarelli/Scatragli. VAR: Valeri/Gariglio

AMMONITI: 43′ Duda (V); 57′ Magnani (V); 65′ Cacace (E); 67′ Grassi (E)

LIVE MATCH

97′ – Finisce con il successo del Verona per 1-0. Gli azzurri avrebbero meritato almeno il pari ma andando oltre il risultato c’è da lavorare ancora non poco.

96′ – Attacca il Verona che trova pure un angolo. Battuto corto e triplice fischio

94′ – Botta di Bonazzoli da distanza ravvicinata, è bravo Caprile a respingere

92′ – Rasoterra di Baldanzi dal limite, deviazione in angolo di un difensore. Niente dalla bandierina

90′ – Saranno 6 i minuti di recupero.

87′ – Va al giro Saponara dal limite, palla che non esce di molto.

85′ – Ultimi cambi per Zanetti: Henderson per Grassi, Ekong per Gyasi.

83′ – Si accende ancora Baldanzi che punta da sinistra, entra in area e prova a piazzare il rasoterra: Montipò blocca in due tempi.

79′ – Shpendi vede Montipò fuori dai pali e calcia da centrocampo, il portiere veronese riesce a deviare in angolo. Il primo per gli azzurri. Calciato l’angolo con carica sul portiere.

78′ – Cambio per l’Empoli: Pezzella per Cacace.

76′ – Il Verona fa ancora in gol, stavolta con Djuric ma è tutto fermo perchè c’era una posizione di fuorigioco.

74′ – Verona in vantaggio. Angolo calciato dentro l’area, esca malissimo Caprile che regala palla a Bonazzoli il quale si gira e segna

73′ – Doig sulla sinistra trova un angolo per i suoi

70′ – L’abitro chiama la pausa rinfrescante.

69′ – Primi cambi azzurri: Shpendi per Cancellieri, Piccoli per Caputo.

67′ – Fallo davvero ingenuo di Grassi su Coppola ed è giallo.

65′ – Ammonito Cacace che trattiene Hongla in ripartenza. Siamo nella metà campo veronese.

61′ – Cross di Terracciano da destra, ci arriva Doig che però per fortuna colpisce male e la palla esce.

60′ – Punizione per il Verona che viene scodellata nella nostra area, va di testa Dawidowicz, la sfera esce senza pericoli per Caprile.

58′ – Calcia Marin, una botta forte: palla fuori.

57′ – Si accende Baldanzi che va via centralmente fin quando non viene messo giù malamente da Magnani. Giallo al veronese e punizione sulla lunetta.

54′ – Baldanzi lancia Ebuehi sulla destra, c’è però una buona opposizione della difesa gialloblù e la palla si spegne sul fondo.

49′ – Cross di Doig da sinistra, rischia Ismajli che va a togliere la sfera dalle mani di Caprile.

2° Tempo

48′ – Dopo tre minuti di recupero termina il primo tempo sul punteggio di 0-0. Meglio l’Empoli del Verona ma serve maggiore incisività in fase di manovra.

44′ – Marin calcia diretta in porta la punizione: un pessimo rasoterra che esce senza spaventare nessuno

43′ – Duda stende Baldanzi ai 25metri, ed è punizione con giallo per il veronese.

42′ – Cosa si è mangiato Gyasi!!!!! Baldanzi lo trova da solo in area, meglio di un rigore, ma l’ex Spezia calcia clamorosamente alto. Un errore imperdonabile!!!!!

41′ – Attacca centralmente il Verona, la palla arriva a Ngonge che la tocca ma Caprile è reattivo e para.

40′ – Gioco molto frammentato con diversi falli a centrocampo da ambo le parti.

32′ – Folorunsho apre a sinistra per Doig che va al tiro, posizione molto angolata, con palla nettamente sul fondo.

30′ – Mboula si accentra e va al tiro, un tiro che si spegne sul fondo alla destra del portiere.

25′ – L’arbitro chiama il cooling break

23′ – Terracciano calcia in porta una punizione dai 30metri, blocca Caprile.

20′ – Altro angolo preso dal Verona con Mboula a sinistra. Parte il tiro, stavolta smanaccia bene Caprile.

17′ – Doig va dal limite, defilato a sinistra, il suo tiro trova una deviazione e la palla va agile nelle mani del nostro portiere.

14′ – Mboula conquista il primo angolo del match dalla sinistra sotto la maratona. Angolo battuto, esce a vuoto Caprile ma per fortuna l’azione non si concretizza.

12′ – Scambio Gyasi-Caputo, l’ex Spezia non riesce a calciare ma la sfera torna sui piedi di Ciccio che va a botta sicura, Montipò si deve impegnare per deviare.

10′ – Ci prova Cancellieri con un rasoterra da 25metri in posizione centrale, la palla esce senza pensieri.

7′ – Azzurri vicini al vantaggio !!! Sventola di Marin dal limite, Montipò la sfiora e devia la sfera sulla traversa.

6′ – Ngonge prova a metterla dentro da destra, deviazione di Ismajli e palla a Caprile.

5′- Grassi prova a cercare Caputo in area ma il servizio è impreciso e Montipò la fa sua.

3′ – Si gioca in clima torrenziale non consono ad una partita di questa categoria.

0′ – Cacace vince il ballottaggio con Pezzella e partirà dall’inizio. Per il resto formazione come annunciata ieri.

1° Tempo