La Fiorentina vuole Tommaso Baldanzi. Quella per il classe 2003 sta diventando quasi un ossessione per i gigliati, che da giorni sono impegnati nel capire come poter fare per poter arrivare al ragazzo, bruciando la concorrenza ed accontentando l’Empoli. Come scritto qualche giorno fa, da Monteboro si vorrebbe arrivare a 30 milioni tra parte fissa e bonus (poi magari con qualcosina meno si chiude), cifra che non permette a Firenze di fare grandi slanci. Adesso però, come confermatoci da attenti colleghi che vivono di Fiorentina, si sarebbe fatta la nuova pensata.

In soldoni quello che aveva in testa la Juventus prima di ritirarsi dalla corsa per altre problematiche. La Fiorentina infatti vorrebbe arrivare al giocatore, pagando una cifra decisamente più bassa da quella sopra indicata ma, lasciando in prestito Baldanzi all’Empoli fino a giungo 2024. E’ chiaro che alla fine diventa una sorta di scommessa per ambo le parti. L’Empoli si assicurerebbe subito una cifra importante e, nel malaugurato caso di un downgrade del giocatore (pensiamo ad un infortunio serio) non avrebbe rischi del caso. Di contro però, il castellano potrebbe anche andare a far aumentare il proprio valore non corso della stagione. In settimana le parti si dovrebbero incontrare per provare a trovare l’intesa, non volendo procrastinare ulteriormente il discorso.