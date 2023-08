Le iniziali critiche per i prezzi ritoccati al rialzo non hanno fermato la voglia d’azzurro! I fatti raccontano di una campagna abbonamenti che viaggia a gonfie vele e che va, adesso, a registrare un numero davvero straordinario. Sono infatti 6511 le tessere emesse a questa mattina, soltanto due in meno rispetto a come si è chiusa la passata campagna abbonamenti. Il record è ancora superabile.

Sarà infatti ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento nelle prossime settimane, con l’invito a tutti i tifosi azzurri di attivarsi prima dell’inizio della vendita dei biglietti per la gara contro la Juventus. Sono ancora disponibili i settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore e Maratona Superiore (Centrale e Laterale); l’unico punta vendita autorizzato al rilascio dell’abbonamento sarà l’Empoli Point, situato al Carlo Castellani – ComputerGross Arena (la vendita non sarà attiva all’Empoli Store ed all’Unione Clubs Azzurri)