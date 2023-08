Poche ore all’inizio della stagione, che come abbiamo già avuto modo più volte di dire, è la sedicesima nella massima categoria. Un qualcosa davvero di incredibile, soprattutto per chi ha avuto la fortuna di vivere la prima, come colui che scrive. Era un mondo diverso, un calcio diverso, e raccontare oggi cosa significasse Empoli in serie A in quel momento è davvero difficile, poichè un esempio simile adesso non esiste. Esistono oggi club appartenenti a piccole realtà territoriali, vedi Sassuolo o Villareal, che fanno davvero bene, ma sono squadre costruite con i soldi pesanti e programmate per arrivare dove sono. E’ semmai proprio l’appartenenza geografica a far difetto. Ma quell’Empoli li era figlio di una poesia, di un favola, che con un pizzico di fortuna si è riuscita a trasformare in realtà. Una favola che era destinata ad affievolirsi e poi terminare, come a tutti sembrò nel giorno del ritorno in C. Invece qualche anno dopo da quella C ci siamo tolti, e per adesso mai più tornati, con un’altalena tra serie A e serie B che ha visto il suo punto più basso unicamente nel playout del 2012. E di serie A ne abbiamo fatta, tanta. Appunto, adesso, siamo a giocarci per la sedicesima volta.

Sedicesima volta complessiva, terza di fila per la terza volta. Si gioca per la storia, si gioca per cercare di portare almeno a quattro le partecipazioni consecutive nel massimo campionato. Ed il “mood” che ormai impazza, tra i cartelloni sparsi per la città, tra le parole dei protagonisti e quelle dei tifosi, è quello di andare a scrivere questa pagina di storia. Di farsi trovare pronti a questo appuntamento. Un viaggio lungo 38 tappe, 38 capitoli che andranno a comporre il libro della stagione. Si parte questa sera, in casa, nello stadio che da quest’anno ha visto cambiata la sua denominazione. Per la prima volta, affianco al nome di Carlo Castellani, compare un marchio commerciale. E’ quello della Computer Gross, che ormai da anni sponsorizza la squadra. Il primo capitolo vedrà in opposizione all’Empoli il Verona, squadra rediviva dopo essere andata ad un passo dalla retrocessione. E’ servito lo spareggio, vinto contro lo Spezia, per far si che gli scaligeri potessero tornare a respirare.

Come tutte le prime di campionato, sarà una partita strana e con pochi punti di riferimento. Due squadre che ancora sono alla ricerca del loro assetto migliore, con i “meccanici” ai box impegnati a girare i bulloni per trovare il punto in cui far rendere di più il motore. Due squadre che ancora sono alle prese con il calciomercato, con la sensazione che da una parte e dall’altra, manchi ancora qualcosa per completare al meglio la rosa. Quella con il Verona non è una gara banale, e con la mente che spazia tra l’oggi ed il 1986, va ricordato di come la prima storica vittoria ad Empoli in serie A, sia arrivata proprio contro la squadra di Giulietta. Però, tornando al 2023, ci sarà da fare i conti contro una squadra che verrà per cercare di chiudersi e non farci giocare, provando poi a sfruttare le ripartenze. Una gara in cui un avversario, per tutte e due sia chiaro, sarà rappresentato dal caldo. Servirà dosare davvero bene le risorse e cercare di mantenere lucidità mentale; soprattutto se la gara fosse bloccata, la differenza la potrebbe fare proprio la miglior ossigenazione. Dall’Empoli ci aspettiamo indubbiamente qualcosa in più dal punto di vista prestazionale rispetto alla gara di Coppa, senza però voler adesso metter pressioni. Partire bene sarebbe importante, sia per i punti che andrebbero già in cascina (il conto va fatto sempre sui 38), sia perché stasera è già scontro diretto. Sappiamo però come siamo partiti lo scorso anno, tra coppa e campionato, non sarà quindi la gara di stasera quella che ancora ci racconterà la storia dell’Empoli, e se l’Empoli potrà far la storia.