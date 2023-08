Ne abbiamo parlato, in anticipo su tutti, non appena arrivate le notizie rispetto all’interesse. Poi alcuni giorni di silenzio poiché la società azzurra è stata impegnata in altro, ma la strada che porta all’arrivo di Bartosz Bereszynski è in discesa. Tra l’altro, nelle ultime giornate c’era stato anche un sondaggio del Sassuolo, ma la Samp ha subito fatto capire che con l’Empoli c’era un discorso aperto. Adesso, con maggiore calma, le due società sono tornate a parlare ed il tutto è in fase di definizione.

Il giocatore (lo capiremo poi meglio stasera) non dovrebbe essere impiegato dai blucerchiati nella partita di Terni, e ad inizio settimana ci dovrebbe essere il nero su bianco. La formula, ancora però su questa non abbiamo certezza, dovrebbe essere un prestito con diritto di riscatto. Situazione quindi che sta per giungere al suo capolinea, con il polacco ad essere l’ottavo volto nuovo di questo precampionato. L’arrivo del classe 1992 aprirà alla cessione di Stojanovic, ed attenzione che non sia un percorso inverso.