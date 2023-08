Questa alcune curiosità statistiche legate alla partita che l’Empoli giocherà questa sera contro l’Hellas Verona:

LA PRIMA VITTORIA AZZURRA IN A AL “CARLO CASTELLANI – COMPUTER GROSS ARENA” FU CONTRO L’HELLAS – La prima sfida in serie A fra le due squadre in Toscana è entrata di diritto nella storia del club azzurro: il 9 novembre 1986 l’Empoli di Salvemini si impose 1-0 sul Verona di Bagnoli, gol decisivo di Vertova al 51’ e fu la prima vittoria della storia azzurra in serie A allo stadio “Castellani”; l’Empoli, al suo primo anno in A in quella stagione 1986/87, aveva vinto sì alla prima giornata in casa – 1-0 sull’Inter di Trapattoni -, ma quella gara si giocò al “Franchi” di Firenze per temporanea indisponibilità causa lavori in corso dell’impianto empolese.

SEDICI CAMPIONATI IN A: EMPOLI-RECORD PER UNA CITTÀ NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA – L’Empoli inizia oggi il suo 16° campionato nella storia in serie A su girone unico: è la squadra con più partecipazioni alla massima divisione italiana, considerate tutte le città non capoluogo di provincia che hanno alle spalle almeno un anno di serie A.

UNA DIFESA “DA RIVEDERE” PER MISTER ZANETTI – Empoli a porta aperta da 10 gare ufficiali di fila, fra vecchia e nuova stagione: 15 gol subiti nel periodo ed ultimo “clean sheet” datato 7 aprile scorso, 0-0 in serie A, a San Siro contro il Milan.

ZANETTI E BARONI, VECCHIE BANDIERE AZZURRE E GIALLOBLU – Saranno di fronte due dei 4 allenatori al via della serie A 2023/24 che allenano oggi la squadra dove hanno anche giocato, nel corso delle proprie carriere agonistiche: Paolo Zanetti (57 presenze e 2 gol in azzurro dal 2003 al 2006) e Marco Baroni (dal 1995 al 1998, 93 presenze e 9 reti in gialloblu). Come loro Alberto Gilardino (Genoa) ed Andrea Sottil (Udinese).

RECAP 2022/23: CON QUESTI NUMERI EMPOLI E VERONA SONO RIMASTE IN SERIE A – Nella serie A 2022/23 le due squadre sono quelle che hanno calciato meno rigori, 1 ciascuna in 38 giornate. Per il Verona record anche di minor numero di rigori subiti (1). Per i toscani anche record di espulsioni subite (6, come la Juventus) e primato di gol subiti nei 15’ finali di gioco (18 tra 76’ e 90’ inclusi recuperi, pari alla Sampdoria), per i gialloblu veneti sprechi nelle riprese rispetto ai risultati del 45’, con 9 punti persi nelle seconde frazioni di gara. Empoli e Verona sono state le due squadre della A 2022/23 i cui giocatori più decisivi hanno portato meno punti in valori assoluti di tutti. Ventesimo ed ultimo posto per i veneti, il cui giocatore più determinante è stato Ngonge con 7 punti causati (come la Fiorentina con Gonzalez), penultimi gli azzurri di Zanetti con Baldanzi che ha portato 8 punti (come Beto all’Udinese e Gabbiadini alla Sampdoria). L’Empoli, tuttavia, ha mandato in gol 17 giocatori diversi, un record per un campionato di serie A nella storia del club toscano.

QUATTRO EX NELLA SFIDA TRA EMPOLI E HELLAS VERONA – Matteo Cancellieri, Liam Henderson e Roberto Piccoli da una parte; Riccardo Saponara dall’altra: questi gli ex della sfida tra Empoli e Hellas Verona. Cancellieri ha vestito la maglia gialloblu nella stagione 2021/22, collezionando 14 presenze con 2 gol; lo scozzese ha giocato 35 gare con tre gol tra Serie A e Serie B con il Verona nelle stagioni 2018/19 e 2019/20; per Piccoli 8 presenze senza reti in gare ufficiali nella prima parte di questa stagione. L’unico ex azzurro è Riccardo che proprio ad Empoli ha fatto l’esordio da professionista nel 2010, poi 162 gare e 28 reti sommando le due esperienze (intramezzate da una stagione al Milan) prima di passare alla Fiorentina nel gennaio del 2017.

MAI PAREGGIO CON L’ARBITRO MASSIMI – Luca Massimi di Termoli l’arbitro di Empoli-Hellas Verona. Il fischietto abruzzese conta sei precedenti con gli azzurri, con tre vittorie (Empoli-Juve Stabia 2-1 dell’agosto del 2018, Virtus Entella-Empoli 2-5 del dicembre del 2020 e Sassuolo-Empoli 1-2 dello scorso ottobre) e altrettante sconfitte (la sconfitta casalinga col Pordenone nel febbraio del 2020 e quella in trasferta con la Fiorentina nell’aprile dello scorso anno e la gara casalinga con la Lazio del campionato scorso). Sono cinque gli incroci di Massimi con l’Hellas Verona, con 2 vittorie e 3 sconfitte.

ASSOLUTA PARITÀ TRA I DUE TECNICI – Quarto confronto tecnico ufficiale fra Paolo Zanetti e Marco Baroni: nei 3 precedenti assoluta parità con 1 successo per parte ed 1 pareggio.

ZANETTI MAI VITTORIOSO COL VERONA; ENTRAMBE LE COMPAGINI SEMPRE IN GOL – Paolo Zanetti, da allenatore, contro l’Hellas Verona è alla sesta sfida in carriera: coach azzurro mai vittorioso, con bilancio di 3 pareggi (il primo con successiva vittoria poi ai calci di rigore per 6-4 per l’Hellas, in coppa Italia) e 2 successi scaligeri. Tutte le sfide finite con entrambe le squadre in gol, per un totale di 21 reti in 5 match (9 segnate dalle squadre di Zanetti, 12 dai gialloblu).

BARONI IN SVANTAGGIO CON GLI AZZURRI E MAI VITTORIOSO A EMPOLI – Marco Baroni, da allenatore, contro l’Empoli è alla nona sfida in carriera: coach giallorosso in leggero svantaggio con 2 successi a suo favore contro i 4 azzurri e 2 pareggi, a completare il bilancio. In casa azzurra neo coach scaligero mai vittorioso in 4 incroci, con 1 pareggio e 3 sconfitte per le sue squadre, sempre rimaste a porta aperta con 7 reti subite in totale.