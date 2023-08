Ultima amichevole precampionato della Primavera azzurra e vittoria per 1 – 0 con il Castelfiorentino che milita nel Campionato Eccellenza. Come prevedibile molti i giocatori messi in campo da mister Birindelli, alla ricerca degli uomini più in forma da schierare venerdì prossimo, alla prima di Campionato in casa Inter.

Discreto ritmo, anche considerando il gran caldo, e ricerca di soluzioni di gioco come tipico in questo periodo agostano. Il neo acquisto Corona ha realizzato il gol vittoria al 56′ mettendo di piatto in gol un traversoine rasoterra da sinistra di Mannelli.

.

EMPOLI: 1 Seghetti (46′ Vertua), 2 Barsi (73′ Pauliuc), 3 Mannelli 59′ Vallarelli), 4 Kazmarski (59′ Tatti), 5 Stassin (73′ Forciniti), 6 Indragoli (cap) (59′ Dragoner), 7 El Biache (46′ Sodero), 8 Stoyanov (46′ Bacciardi), 9 Corona (73′ Masini), 10 Nabian (59′ Bocci), 11 Barsottini (59′ Dragoner)

A disposizione: 12, Vartua, 22 Vadjunec, 13 Dragoner, 14 Pauliuc, 15 Tosto, 16 Bonafede, 17 Forciniti, 18 Vallarelli, 19 Bocci, 20 Sodero, 21 Tatti, 23 Masini, 24 Bacciardi, 25 Botrini

Allenatore: Alessandro BIRINDELLI

.

CASTELFIORENTINO: 1 Neri, 2 Mancini, 15 Nidiaci, 4 Benvenuti, 5 Canali, 6 Campatelli (cap), 7 Baggiani, 8 Boni, 9 Ferretti, 10 Bruni, 11 Durante

A disposizione: 12 Lupi, 21 Bruni, 3 Casanova, 13 Maltinti, 14 Salucci, 16 Castaldi, 17 Ballerini, 18 Ercoli, 19 Fe’, 20 Borri, 22 Pieracci, 23 Reale

Allenatore: Nico SCARDIGLI

.

Arbitro: Sig.ra Margherita Fioravanti

Assistenti: