Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti vittoriosi dopo i rigori dal confronto di Coppa con la Juve:

VASQUEZ: 6,5 Buona prova del colombiano. Difficile fare molto di più sul gol preso mentre è bravo in almeno un paio di situazioni. Para il rigore su Yildiz.

MARIANUCCI: 8 Si riscatta alla grande dopo la prova molto ingenua con il Milan. Praticamente perfetto, c’è sempre e mette anche un paio di toppe importanti in situazione scomode. E’ lui che segna il rigore decisivo che ci porta in semifinale.

ISMAJLI: 7 La notizia più importante è quella del vederlo in campo. Era programmato che giocasse un tempo ed in quella frazione fa quello che ormai lo contraddistingue da inizio anno.

GOGLICHIDZE: 5,5 Il peggiore di questa serata. Kolo Muani lo mette costantemente in difficoltà e va perpetuamente in crisi.

TOSTO: 7 Sveglio nelle letture, si muove in sincronia con gli altri due compagni del reparto. Finché resta in campo, la Juve non sfonda su quel lato

PEZZELLA: 6,5 Entra bene e tiene sempre a bada Conceicao. Buone le ripartenze.

SAMBIA: 6 Nel buon primo tempo azzurro è quello più in difficoltà, commettendo anche diversi errori. Sicuramente meglio in fase di interdizione. Sbaglia una palla che chiedeva di essere messa in gol.

HENDERSON: 6,5 Solita gara di grande garra. Le due fasi sono fatte davvero bene con alcuni spunti in avanti preziosi. Mezzo voto in meno per la responsabilità sul gol bianconero.

BACCI: 7 Non era facile esordire cosi allo Stadium. Sereno, attento, preciso e con buona qualità. Serve lui la palla a Maleh per il gol del vantaggio.

GYASI: 6 Dà manforte nei raddoppi, si sacrifica in copertura.

MALEH: 8 Andando oltre lo splendido gol che segna, ed possibile bis ad inizio ripresa, si deve raccontare di una partita davvero straordinaria da parte del marocchino. Questo il Maleh che ci ha fatto innamorare lo scorso anno. Solido in fase di copertura, qualitativo in quella di possesso.

CACACE: 7 Partita interessante in entrambe le posizioni in cui viene impiegato. Non molte le accelerazioni, ma si fa apprezzare tantissimo in copertura dove tiene bene Kolo Muani.

KONATE: 6,5 Si fa apprezzare in questa ghiotta occasione che gli viene concessa. Molta mobilità e qualche spunto interessante. Peccato per quel palo che ci poteva mandare 2-0 all’intervallo.

KOUAME: 6 Si fa vedere non moltissimo e quando ha la palla buona strozza troppo il tiro che esce. Buona però l’interpretazione generale del compito.

COLOMBO: 6,5 Il suo è un lavoro al servizio della squadra. Si vede poco dalle parti di Perin ma sezionando la sua gara si trovano tanti movimenti corretti ed un grande aiuto in fase di copertura nel secondo tempo.

ESPOSITO: 6 Una bella girata con un tiro che va a scaldare le mani di Perin. Anche lui svolge bene il compito nei non facili minuti finali.

MISTER D’AVERSA: 8 Questa la pronta risposta a chi dopo la gara con l’Atalanta gli voleva fare il funerale. Non alzeremo al cielo la Coppa Italia, ma intanto sarà legata a lui la miglior prestazione di sempre in queste competizione. Gara preparata perfettamente con le scelte giuste in partenza. E chi va dentro, soprattutto tra i meno esperti, lo ripaga alla grande. Bene anche nella gestione dei cambi e partita che “ai punti” l’Empoli merita di vincere ancora prima dei rigori.