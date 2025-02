J U V E N T U S 2 E M P O L I 5

24′ Maleh, 66′ Thuram

FATTA LA STORIA !!!!!! FATTA LA STORIA !!!! Per la prima volta gli azzurri arrivano a giocare una semifinale di Coppa Italia e lo fanno eliminando la Juventus allo Stadium. Nel momento più difficile e complicato della stagione arriva un qualcosa di davvero clamoroso che ci fa sognare e piangere di gioia. Ci sono voluti i calci di rigore per passare il turno, cosi come con la Fiorentina, ma l’Empoli visto questa sera è stato qualcosa di davvero incredibile. Tempi regolamentari terminati 1-1 con gran gol di Maleh e poi Thuram per la Juve, mentre ai rigori segnato tutti coloro che tirano (di Marianucci quello decisivo) con Vasquez che ne para uno. Un Empoli che per quello che si è visto in campo ha ampiamente meritato questo successo, questa notte, questa gioia. Una partita esemplare, soprattutto nel primo tempo dove il vantaggio di un solo gol ci stava davvero stretto, con un clamoroso palo preso da Konate nel recupero. Inevitabile che la ripresa fosse di maggiore sofferenza ma, gol preso a parte – magia di Thuram – dietro non siamo mai andati in confusione. SI è rivisto quell’Empoli di inizio stagione, bello solido dietro, di gran passo e di grande mentalità. Ed il rammarico, se lo vogliamo trovare, sta solamente nell’aver concretizzato davvero poco in relazione a quanto costruito. D’Aversa l’ha preparata davvero bene, ed a lui (molto criticato nell’ultimo periodo) va il nostro pensiero perché il suo è un grande lavoro. Che dire poi dei vari Bacci, Tosto, Konate e di un Marianucci che ha giocato una gara strepitosa. Cosi come superlative sono state le prove di Maleh e di Cacace. Si vola, si sogna un qualcosa di davvero enorme. Adesso per gli azzurri ci sarà il Bologna, gara di andata e ritorno. Il pensiero però deve adesso andare immediatamente al campionato, perché la gara di domenica è di fondamentale importanza. GRAZIE RAGAZZI PER QUESTA PAGINA DI STORIA CHE QUESTA SERA E’ STATA SCRITTA

JUVENTUS (4-2-3-1) : Perin; Weah, Gatti, Kelly (54′ Locatelli), Cambiaso (83′ Costa); Koopmeiners (54′ Yildiz), Thuram; Kolo Muani, McKennie, Gonzalez (60′ Conceicao); Vlahovic.

A Disp: Pinsoglio, Pietrelli, Di Gregorio, Costa, Rouhi, Gil, Adzic, Mbangula.

Allenatore: Thiago Motta

EMPOLI (3-5-2) : Vasquez; Marianucci, Ismajli (46′ Goglichidze), Tosto (60′ Pezzella); Sambia, Bacci (72′ Gyasi), Henderson, Maleh, Cacace; Konate (60′ Kouame) Colombo (60′ Esposito).

A Disp: Seghetti, Brancolini, De Sciglio, Bembnista, Grassi, Kovalenko, Gyasi, Asmussen, Campaniello.

Allenatore: Roberto D’Aversa

ARBITRO : Sig. Fourneau di Roma. Assistenti: Berti/Di Iorio. VAR: Meraviglia/Mazzoleni.

Ammoniti: 65′ Henderson (E), 73′ Goglichidze (E), 79′ Esposito (E), 80′ Locatelli (J).

LIVE MATCH

CALCIA MARIANUCCI. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL SIAMO IN SEMIFINALE PER LA PRIMA VOLTA IN COPPA ITALIA, SI E’ FATTA LA STORIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CALCIA YILDIZ. PARATO

CALCIA CACACE. GOL 2-3

CALCIA LOCATELLI. 2-2

CALCIA KOUAME. GOL 1-2

CALCIA KOLO MUANI. RETE 1-1

CALCIA HENDERSON PER GLI AZZURRI RETE. GOOOL 0-1

CALCIA VLAHOVIC ALTO

CALCI DI RIGORE

94′- Comunque vada per gli azzurri una prestazione davvero maiuscola, arrivata in un momento delicatissimo della stagione. Dopo il pesante 5-0 contro l’Atalanta la discesa al terzultimo posto in graduatoria avvenuto domenica.

94′- Potrebbe esserci tempo per l’ultima azione dei bianconeri, non è così: arriva il triplo fischio. Si va ai rigori.

93′- Concencao dal limite, il suo destro deviato in angolo. Sugli sviluppi del corner, sinistro di Yildiz sopra la traversa.

92′- Cerca un nuovo numero Thuram, Marianucci allontana.

91′- Sambia ci prova con il destro dalla lunga distanza a lato alla sinistra di Perin.

90′- Assegnati quattro minuti di recupero.

89′- Nuovo tiro dalla bandierina di Yildiz, allontana la difesa azzurra, poi Kolo Muani commette fallo di mano.

88′- Punizione di Locatelli per Gatti anticipato in angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina si accende un mischia, cross di Coincecao allontanato da Marianucci.

86′- Quattro minuti più recupero alla fine, qualificazione alla semifinale ancora apertissima. Chi l’avrebbe mai detto alla vigilia.

85′- Vlahovic! servito da Kolo Muani non inquadra la porta da buona posizione.

84′- Lancio di Marianucci per Kouame, il suo diagonale finisce a lato.

83′- Quarta sostituzione per la Juventus: Costa per Cambiaso.

83′- Combinazione Thuram-Kolo Muani, intercetta la sfera Cacace.

81′- Conclusione da fuori di Yildiz a lato alla destra di Vasquez.

80′- Ammonito Locatelli per fallo su Esposito.

79′- Esposito ferma come può Yildiz, inevitabile il giallo per lui.

77′- Esposito! controllo e destro bloccato neutralizzato in due tempi da Perin.

77′- Yildiz da destra a cercare Vlahovic, il suo colpo di testa bloccato da Vasquez.

76′- Weah guadagna un nuovo corner per la Juventus.

75′- Gyasi per Kouame anticipato da Gatti, La Juventus ha notevolmente alzato i suoi ritmi da diversi minuti a questa parte.

74′- Sugli sviluppi della punizione esce a vuoto Vasquez, palla toccata da un difensore azzurro: sarà corner per la Juventus.

73′- Goglichidze spende un giallo per fermare Kolo Muani.

73′- Ultima sostituzione per D’Aversa: Gyasi per Bacci.

72′- Thuram entra dentro il campo per Kolo Muani, chiude Marianucci.

70′- Kolo Muani svernicia Goglichidze, chiude in angolo Marianucci. Sugli sviluppi dell’angolo, azione avvolgente dei bianconeri con Coincencao, la fa sua Vasquez.

68′- Esposito cerca lo combinazione con Kouame, anticipato da Gatti.

67′- I bianconeri hanno trovato dal cilindro il pareggio in un momento in cui gli azzurri si stavano disimpegnando bene.

66′- Arriva il pareggio della Juventus, Thuram con una grande giocata si libera di Henderson superando sul suo palo Vasquez.

65′- Henderson spende il primo giallo per fermare Cambiaso.

64′- Kouane si procura un calcio di punizione per gli azzurri.

63′- McKennie per Valahovic, il suo cross in mezzo all’area per Yildiz anticipato da Marianucci.

62′- Sambia sul filo del fuorigioco per Kouame, il suo destro viene ribattuto da Gatti.

60′- Triplo cambio per gli azzurri: Pezzella, Kouame e Esposito per Tosto, Konate e Colombo.

59′- Nico Gonzalez allarga per Thuram, il suo destro respinto da Cacace.

57′- Sambia ruba palla a Cambiaso, arma il destro deviato in angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina viene fischiato un fallo su Perin.

55′- Accelerazione di Yildiz, il destro del turco alto sopra la traversa.

54′- Doppia sostituzione per la Juventus: Locatelli e Yildiz per Kelly e Koopmeiners.

53′- Cross basso di Sambia intercettato da McKennie.

52′- Sinistro di Vlahovic deviato in angolo da Vasquez. Batte Koopmeiners, colpo di testa di Vlahovic alto.

50′- Gatti anticipa Konate appoggiando verso Perin, sull’altra sponda Cacace ferma Kolo Muani ma si allunga la sfera. Sul proseguimento dell’azione Henderson ferma Thuram. Punizione da posizione centrale per i bianconeri.

48′- Cambiaso a cercare Vlahovic, allontana Marianucci.

47′- Sugli sviluppi del primo angolo della ripresa, Sambia lascia partire una sorta di tiro-cross direttamente sul fondo. Si è concluso un breve check con il Var per un presunto tocco di mano di Kooopmeiners.

46′- Sinistro velenoso di Maleh respinto in angolo da Perin.

46′- Gli azzurri giocano il primo pallone della ripresa. D’Aversa ha operato il primo cambio: Goglichidze per Ismajli.

2° Tempo

46′- Palo clamoroso di Konate!! va via sul filo del fuorigioco, ha tutto il tempo per calciare: il suo sinistro respinto dal legno alla sinistra di Perin. Si va all’intervallo fra i fischi con gli azzurri in vantaggio per 1-0, finora la squadra di D’Aversa sta riscattando la brutta prestazione di domenica contro l’Atalanta. Dopo un avvio aggressivo dei bianconeri, gli azzurri hanno trovato il vantaggio, sfiorando il raddoppio in almeno due occasioni.

45′- Gatti ferma fallosamente Konatè, assegnato un minuto di recupero.

44′- Ultimo minuto di questa prima frazione, vedremo quale sarà l’entità del recupero.

42′- Imprecisa la sponda di Colombo che intendeva servire Konatè, gli azzurri riescono a recuperare palla guadagnando una rimessa laterale.

40′- Konatè! due contro uno degli azzurri, il numero 90 servito da Maleh calcia debolmente con la palla che gli era rimasta troppo sotto al suo destro.

40′- Maleh cerca Cacace, impreciso il passaggio per Konate

39′- Maleh ferma fallosamente Gatti, punizione per i bianconeri.

38′- Weah allarga per McKennie ma il suo passaggio è sbagliato.

37′- Kolo Muani la mette in mezzo, allontana in qualche modo Marianucci.

35′- Cross di Sambia ribattuto, sul capovolgimento di fronte errore di Nico Gonzalez.

33′- Punizione per gli azzurri che provano ad abbassare i ritmi.

32′- Manovra elaborata della Juventus, cross di Thuram direttamente sul fondo.

31′- Cacace commette fallo su Kolo Muani, punizione per l’undici di Thiago Motta.

29′- Pigro il passaggio di Kolo Muani per Vlahovic, poi il francese obbligato al fallo su Sambia.

28′- Intanto Marianucci intercetta il cross dalla destra di Kolo Muani.

26′- Come nella partita disputata in campionato sono gli azzurri a sbloccare la partita, nel 2 febbraio scorso la rete fu siglata da De Sciglio. Nella ripresa ci fu la doppietta di Kolo Muani, le reti di Vlahovic e Coincencao.

24′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL destro mortifero dai 20 metri di Maleh imparabile per Perin

23′- Kelly carica Colombo punizione per gli azzurri.

22′- Dalla bandierina Koopmeiners, colpo di testa di Vlahovic sopra la traversa.

21′- Brutto errore di Sambia favorendo la ripartenza della Juventus che si procura il primo angolo della gara.

20′- Konate cerca la giocata di prima al limite dell’area, palla a lato. In precedenza c’era stato un intervento in netto ritardo di Weah su Cacace.

18′- Colombo commette fallo su Kolo Muani, punizione per la Juventus.

16′- Combonazione Kolo Muani-Koopmeiners-Nico Gonzalez, il cross basso dell’argentino viene intercettato.

15′- Fortunatamente l’albanese torna in campo.

14′- Nico Gonzalez va in percussione, finendo per scontrarsi con ismajli. I due rimangono a terra.

13′- Koopmeiners cerca il velo per Kolo Muani, fa buona guardia la difesa azzurra.

11′- Troppo lungo il suggerimento che intendeva servire Konate anticipato da Gatti.

10′- Cacace si avventura ai sedici metri, finisce a terra Fourneau fa segno di proseguire.

8′- L’iniziativa è nelle mani nella Juventus, si mantiene ordinato nella propria metà l’undici di D’Aversa. Accelerazione sulla destra di Kolo Muani, il suo cross intercettato da Vasquez finisce in fallo laterale.

6′- Nico Gonzalez da sinistra, il suo cross addomesticato da Vasquez.

4′- Provano a giocare palla gli azzurri nella metà campo della Juventus.

2′- Scarico di Kolo Muani a premiare l’inserimento di Nico Gonzalez, l’argentino si presenta da Vasquez ma spara alto. Sull’altra sponda qualche rischio per Perin dall’attacco di Maleh ma la palla aveva superato la linea di fondo.

1′- I Bianconeri muovono il primo pallone di questo quarto di finale.

0′ – Formazione ovviamente rimaneggiata quella azzurra. C’è Ismajli, come detto alla vigilia. Bacci e Konate dal primo minuto.

1° Tempo