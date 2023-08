Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti per 2-0dallo stadio “U Power” di Monza contro i brianzoli, nella gara valevole per la 2^ giornata di serie A.

PERISAN: 6 Salvato dalla traversa al 20′ sulla stilettata di Gagliardini, nulla può sul tiro di Colpani con il quale il Monza sblocca la gara. In occasione della seconda rete, la sensazione è che potesse fare qualcosa di più anche se la conclusione dell’avversario avviene da distanza ravvicinata.

EBUEHI: 5 Non sembra ancora entrato in condizione, soffre tantissimo le incursione di un’inesauribile Ciurria nella sua zona di competenza non riuscendo mai a porre rimedio. Ha il merito di sganciarsi in avanti cercando di dare il suo apporto alla manovra offensiva degli azzurri.

ISMAJLI: 6 Soprattutto nel primo tempo, in più di un’occasione, le sue chiusure sono fondamentali per “togliere le castagne dal fuoco”. Sicuramente il migliore del pacchetto arretrato azzurro, messo a dura a prova dagli attacchi sistematici dei brianzoli.

LUPERTO: 5.5 Inizia abbastanza bene come il compagno di reparto, però ha sulla coscienza l’errore in occasione del 2-0 dei padroni di casa. Perde letteralmente Colpani, che può liberamente colpire in una posizione molto invitante davanti a Perisan, chiudendo di fatto la gara.

CACACE: 5 Viene saltato sistematicamente dagli esterni avversari, non riuscendo mai a tenere il passo dei biancorossi. Molti pericoli arrivano infatti nella sua zona di competenza. In fase offensiva prova a dare il suo contributo, ma non arriva una volta sul fondo per fare il cross.

MARIN: 6 Sicuramente il migliore degli azzurri. Prova a dare ordine ad una manovra piuttosto asfittica e lenta. Sua l’occasione più limpida per pareggiare con una sventola da fuori area, respinta sulla traversa da Di Gennaro.

SHPENDI: 6 Lo vogliamo premiare per la volontà mostrata una volta messo in campo, i numeri il ragazzo albanese ce li ha. Manca un pizzico di esperienza e di fisico per la serie A, ma può crescere e sarà prezioso.

HAAS: 5,5 Viene preferito a Grassi al fianco di Marin, la scelta di Zanetti non produce però gli effetti sperati. Lo svizzero fa molta fatica, soprattutto in fase di non possesso, nel primo tempo. La volontà e l’impegno non mancano, però soffre molto il gioco avversario.

CANCELLIERI: 5 Come Gyasi ha il difetto di stare troppo largo non aiutando il gioco offensivo azzurro. Mire da aggiustare anche nei tiri perchè da lui dei gol ce li aspettiamo.

FAZZINI: 6 Tra i pochi a salvarsi: Nella ripresa dimostra di crederci fino alla fine mettendo lo zampino sulle azioni più pericolose.

BALDANZI: 5 Non potrebbe essere peggiore il suo impatto nella gara, perde una “palla sanguinosa” in una zona di campo pericolosa facendosi ammonire. Per i restanti 45 minuti si vede poco. Nella ripresa qualcosa in più, ma da lui ormai è lecito attendersi ben altra prestazione.

GYASI: 5 Combina poco in fase offensiva non entrando mai dentro al campo, facendosi ipnotizzare dagli avversari. In zona di non possesso non fornisce quell’apporto che servirebbe a Cacace, si fa saltare troppo facilmente da Colpani in occasione della rete che genera il vantaggio brianzolo. Terza gara insufficiente su tre.

CAMBIAGHI: 6 Ufficializzato ieri, il numero 28 azzurro, entra per raddrizzare una partita complicata. Fa vedere qualche guizzo, andando vicino al gol nel finale, un’arma importantissima a disposizione di Zanetti.

CAPUTO: 5,5 Servito poco e male dai compagni, ma anche lui non fa molto per uscire dalla guardia portata dai difensori avversari. Poco mobile ed inconcludente, un solo tiro scoccato verso la porta avversaria.

PICCOLI: 5.5 Prova a non dare punti di riferimento agli avversari, ha un occasione colossale che spreca clamorosamente al 90′.

MISTER ZANETTI: 5,5 Zero punti in due partite, nessun gol all’attivo a fronte di tre al passivo contro Verona e Monza. Dopo 180 minuti non è il tempo di processi, sarebbe prematuro e fuori luogo. Tuttavia il campo ci sta dicendo che di lavoro ce ne sia molto da fare, in tutti i reparti ci sono meccanismi da mettere a punto, anche la condizione atletica non sembra essere al Top. Oggi non bene la fase difensiva, in genere fiore all’occhiello.