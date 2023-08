M O N Z A 1 E M P O L I 0

45′ Colpani

MONZA (3-4-2-1) : Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Birindelli; Colpani, Caprari; Mota.

A Disp: Sorrentino, Gori, Machin, Carboni F., Pereira, Carboni V., Maric, D’Ambrosio, Petagna, Bondo, Carboni A., Cittadini, Kiriakopoulos, Vignato.

Allenatore: Raffaele Palladino

EMPOLI (4-2-3-1) : Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Haas; Cancellieri (46′ Fazzini), Baldanzi, Gyasi; Caputo.

A Disp: Seghetti, Stubljar, Pezzella, Walukiewicz, Grassi, Shpendi, Kovalenko, Guarino, Bereszinski, Ranocchia, Cambiaghi, Piccoli.

Allenatore: Paolo Zanetti

ARBITRO: Sig. Aureliano di Bologna. Assistenti: Imperiale/D’Ascanio. VAR: Abbattista/Muto.

Ammoniti: 1′ Baldanzi (E), 8′ Izzo (M),

LIVE MATCH

51′- Caprari manda fuori giri Haas, falloso l’intervento dello svizzero.

50′- Birindelli si trascina il pallone oltre la linea di fondo, si riparte da Perisan.

49′- Baldanzi si porta sulla sinistra, il suo cross a cercare la deviazione di Caputo sul fondo.

49′- Marin! stilettata del rumeno con il destro respinto da Di Gregorio sulla traversa.

48′- Accelerazione di Baldanzi, servizio per Caputo, il suo sinistro respinto da Di Gregorio.

46′- Vediamo se con questa sostituzione muterà o meno il 4-2-3-1 di partenza.

46′- Il Monza muove il primo pallone della ripresa, Paolo Zanetti ha effettuato il primo cambio: Fazzini per Cancellieri.

2° Tempo

48′- Si va al riposo tra gli applausi dello stadio “U-power” con il Monza meritatamente in vantaggio sugli azzurri, decide una “perla” di Colpani al tramonto della prima frazione, ma i biancorossi sono stati superiori agli azzurri sotto ogni aspetto finora.

47′- Adesso gli azzurri si affacciano in avanti.

45′- Assegnati due minuti di recupero.

45′- Si porta in vantaggio il Monza, Pessina cambia gioco per Birindelli che appoggia per Colpani. Il centrocampista biancorosso lascia partire un sinistro da fuori imparabile per Perisan

44′- Ultime battute di questa prima frazione, prosegue il fraseggio dei padroni di casa.

42′- Prova ad uscire dal guscio la squadra di Zanetti, cross da destra di Cancellieri respinto da Marì. Sull’altra sponda Luperto costretto al fallo su Caprari all’altezza della linea mediana del campo.

40′- Baldanzi si mette in proprio, ma viene raddoppiato e l’azione azzurra si interrompe in area biancorossa.

39′- Ottima chiusura di Luperto su Mota Carvalho, ma il Monza torna in possesso della sfera.

38′- Sugli sviluppi del calcio d’angolo Cancellieri non fa in tempo a coordinarsi all’altezza del dischetto, ne esce un destro completamente sballato.

37′- Birindelli anticipa Gyasi generando il secondo corner per l’Empoli.

36′- Un errore nel controllo di Caprari permette agli azzurri di guadagnare una rimessa laterale.

34′- Ciurria spinge a sinistra entra in area, il suo cross respinto da Luperto, la palla colpisce Caprari e finisce sul fondo.

33′- Gyasi lavora con difficoltà la palla sulla sinistra, il suo cross addomesticato da Di Gregorio.

32′- Ottimo l’intervento di Cancellieri su Ciurria, permettendo all’Empoli di guadagnare un fallo laterale.

31′- Continuano a premere i brianzoli, Izzo procura il terzo angolo in favore dei biancorossi.

29′- Ancora Ismajli fondamentale a deviare con il piede destro sul tiro a botta sicura di Caprari.

28′- Nuova combinazione dei padroni di casa, Caprari si defila a sinistra combina con Ciurria che mette in movimento Colpani. Il suo sinistro è controllato agevolmente da Perisan.

27′- Da qualche minuto il Monza sta presidiando con continuità la metà campo azzurra.

25′- Ancora un pericolo per gli azzurri, Caldirola premia l’inserimento di Ciurria. Il suo cross a cercare Colpani, il suo tiro a botta sicuro respinto dal compagno Mota Carvalho, poi l’Empoli si rifugia in corner.

23′- Ismajli! fondamentale chiusura del difensore albanese su Mota Carvalho lanciato verso Perisan.

22′- Gyasi ingaggia un duello “rusticano” con Mari, ha la meglio però il difensore del Monza che lascia sfilare la palla sul fondo.

21′- Intanto l’Empoli va a battere il primo angolo della gara. Dalla bandierina Marin, allontana Pablo Marì

19′- Traversa del Monza! destro di Gagliardini dalla lunga distanza supera Perisan ma viene respinto dal legno.

18′- Cancellieri si mette in proprio, ne esce un sinistro completamente sballato. Importante per gli azzurri, rispondere alle offensive avversarie e non limitarsi a fare la fase difensiva.

17′- Traversone di Ciurria da sinistra a trovare Mota Carvalho, il colpo di testa del portoghese non inquadra la porta.

15′- Buona combinazione sull’asse Colpani-Birindelli, il cross dell’ex Pisa arpionato in piena aerea da Ismajli poi Luperto libera.

14′- Sull’altra sponda azione confusa in area biancorossa, punito l’intervento di Gyasi ai danni di Pablo Mari. Si riparte con una punizione in favore della truppa di Palladino.

13′- Tocco di prima di Colpani per Caprari, si porta la palla sull’interno: il suo sinistro è debole controllato da Perisan.

12′- Incursione di Marin sulla sinistra, fermato da Gagliardini il quale subisce il fallo del centrocampista rumeno dell’Empoli.

11′- Possesso palla prolungato del Monza in questa fase, la truppa di Zanetti cerca di non dare profondità alla manovra brianzola.

9′- Ebuhei spinge a destra, il suo tiro finisce inavvertitamente dalle parti di Cancellieri, che si gira rapidamente spedendo la sfera a lato alla destra di De Gregorio.

8′- Buona giocata di Gyasi, fermato sulla linea mediana del campo da Izzo. Anche l’ex Torino finisce nella lista dei “cattivi”.

7′- Colpani sgasa sulla destra liberandosi della guardia di Cacace, il suo cross in mezzo dove Colpani addomestica la sfera per l’accorrente Ciurria: il destro dell’ex Pordenone bloccato a terra da Perisan.

5′- Non si intendono Caprari e Mota Carvalho, la sfera finisce docile dalle parti di Perisan.

3′- Fa capolino un suggestivo arcobaleno, nelle ore precedenti al match la brianza è stata interessata da una violento temporale.

2′- Sugli sviluppi della punizione susseguente, il sinistro di Colpani si infrange sulla barriera.

1- Perde una palla “sanguinosa” in una zona delicata del Campo Baldanzi, poi costretto al fallo su Gagliardini. Il numero 35 azzurro finisce repentinamente nella lista dei “cattivi”.

1′- L’Empoli in completa tenuta azzurra gioca il primo pallone del match.

0′ Haas per Grassi, questa la novità rispetto a quanto preventivato ieri alla vigilia. Per il resto tutto confermato con gli ultimi arrivi del mercato che sono convocati e partono dalla panchina.

1° Tempo