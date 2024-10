Ecco le pagelle dei calciatori azzurri usciti dal match delle 12.30 giocato al Tardini e terminato 1-1.

VASQUEZ: 6 La fortuna vuole che il calcio di rigore che lui provoca non si trasforma nel gol del vantaggio parmense. Poteva far meglio in quella circostanza? Forse si. Ci sono però almeno due parete davvero belle ed importanti e la sufficienza c’è

GOGLICHIDZE: 6 Alterna alcune imprecisioni, seppur mai generando pericoli, a cosa ordinate e ben fatte. Sempre più una certezza-

ISMAJLI: 6 Soffre un po’ di più le palle alte. La gara dell’albanese non è forse ai livelli delle ultime uscite ma la solidità non manca.

VITI: 6 Primo tempo di grande precisione e qualità. Qualcosa in meno nella ripresa, soprattutto nel finale fatica più del solito.

GYASI: 6 Corre tantissimo applicandosi al meglio in entrambe le fasi, stoicamente chiede di restare in campo fino alla fine nonostante un lieve problema muscolare.

ANJORIN: 5,5 Passo indietro per l’inglese anche per “colpa” di Bernabè che lo fa soffrire non poco. Anche in fase di possesso fa vedere qualcosa in meno e porta a casa un giallo.

HENDERSON: 5,5 Non il solito Henderson che soffre molto gli avversari nel momento più complicato della gara

GRASSI: 6,5 Non è un caso che la squadra soffra soprattutto dopo la sua sostituzione. Gara di grande sostanza e solidità, innumerevoli i palloni recuperati a ridosso della propria area di rigore. Valore aggiunto.

MALEH: S.V.

PEZZELLA: 6 Primo tempo di grande spessore e di dominio territoriale. Nel momento in cui il Parma prende in mano il pallino del gioco si deve dedicare maggiormente alla fase difensiva che svolge con diligenza.

FAZZINI: 6 Il voto è la media tra il primo tempo, positivo, ed il secondo, in ombra. Non finisce lui sul tabellino dei marcatori perchè Coulibaly lo anticipa di poco. Come detto, c’è da portare a casa un primo tempo in cui spesso illumina.

HAAS: S.V.

SOLBAKKEN: 5,5 Parte dai suoi piedi l’azione del vantaggio azzurro ma, di fatto, la sua partita è tutta li. Giocatore che oggi ha fatto vedere qualcosa in più nei movimenti senza palla ma, non basta.

EKONG: S.V.

COLOMBO: 5,5 Niente da dire per l’impegno e per i movimenti ma da lui ci si aspetta qualcosa in più, anche in termini di leadership. Non si vede mai nelle conclusioni.

PELLEGRI: 5 Davvero fumosa la sua partita.

MISTER D’AVERSA: 6 Era importante tornare a fare punti, e questo oggi è stato fatto. Certo il rigore sbagliato da Bonny ha aiutato. Partita preparata bene, e lo si vede nel primo tempo che mostra la solita compattezza difensiva con un miglioramento in fase offensiva. Secondo tempo di sofferenza ed ancora una volta i cambi non portano niente in più.