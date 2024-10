Il portiere azzurro, Devis Vasquez, ha parlato in conferenza stampa nel dopo gara a Parma.

A chi si ispira? La magia di Higuita è ancora viva?

“Lui è unico. Quello che ho fatto oggi era perché era l’unico modo di fare la giocata, sono uscito di tacco ma poi ho sbagliato il passaggio. Mi ispiro a Marc Andrè Ter Stegen”.

Cos’è successo sul rigore?

“Penso ci fosse un fallo a centrocampo, magari potevo leggere meglio la giocata, sono arrivato in ritardo. Sapevo che Bonny si ferma prima di calciare, poi ha preso la traversa, meglio per noi che non abbiamo preso gol”.

Vi aspettavate un Parma più offensivo?

“Loro hanno fatto un bel lavoro in avanti, ma noi abbiamo lavorato bene con il pacchetto difensivo”.

Empoli unico non capoluogo di provincia in Serie A?

“E’ bellissima, mi sta piacendo tanto come tutta la Toscana. Sono tanti paesi che mi stanno piacendo. Come ogni esperienza che ho avuto in passato mi sta insegnando qualcosa, in fase difensiva i ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro. I primi difensori sono gli attaccanti”.