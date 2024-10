Queste le parole del tecnico azzurro, Roberto D’Aversa, nel post gara a Parma:

Come posizioni questo risultato rispetto alle ultime due gare giocate?

È un risultato che definirei giusto anche perché la partita è stata divisa in due parti; nel primo tempo abbiamo fatto meglio noi poi non so perché nel secondo tempo i ragazzi abbiano smesso un po’ di giocare, facendoci chiudere nella nostra metà campo dal Parma. Con il rigore abbiamo anche rischiato di perderla. Devo però evidenziare che abbiamo avuto in campo tre o quattro giocatori che hanno dovuto davvero stringere i denti per poter essere in campo. Si poteva far meglio nel secondo tempo ma lo reputo un risultato positivo.

Quelli del Parma parlano di un punto d’oro, questo dovrebbe rendervi orgogliosi rispetto alla prestazione che avete fatto? Pensi che nel vostro calo abbia influito l’aspetto fisico?

L’aspetto fisico ha sicuramente inciso nel nostro secondo tempo perché come ho detto abbiamo avuto alcuni giocatori che hanno giocato stringendo i denti. Diciamo che nel primo tempo avremmo dovuto capitalizzare meglio le occasioni create, questo è un limite che abbiamo ed è chiaro che questo aspetto lo dobbiamo migliorare. Se fai un primo tempo come quello che abbiamo fatto noi devi assolutamente rientrare in campo nel secondo tempo con un numero maggiore di goal fatti. Dobbiamo migliorarci anche sulla reazione dopo il goal preso, perché lì viviamo due/tre minuti di sbandamento ed oggi abbiamo proprio rischiato di buttar via una partita ben giocata. Mi ripeto nel dire che nel primo tempo abbiamo fatto meglio noi, nel secondo meglio loro. Quello che chiederò domani ai ragazzi è perché abbiamo smesso di giocare nel secondo tempo

Avere in mano una squadra così giovane per te rappresenta un vantaggio o potrebbe essere uno svantaggio?

Durante la settimana è sicuramente un vantaggio perché è uno spettacolo vedere quello che fanno, chiaro che nella dinamica di una partita si può peccare di esperienza. Questa la si acquisisce solo con il tempo. Quando hai dei giovani devi aspettare la loro crescita e mettere in conto anche degli errori. Sicuramente la dimostrazione sta nel nostro secondo tempo, una squadra più esperta avrebbe gestito diversamente

Quanto ti soddisfa l’azione che ha portato al goal dell’uno a zero?

Quando analizziamo le squadre avversarie guardiamo pregi e difetti e sapevamo come potergli mettere in difficoltà. Il rammarico sta nella differenza con cui abbiamo giocato il primo tempo ed il secondo tempo. Quando hai diversi giocatori in campo con delle problematiche ci sta che nel secondo tempo si possa calare però io credo che inizialmente si sia smesso di giocare indipendentemente dalle varie condizioni fisiche. Quando giochiamo possiamo mettere in difficoltà chiunque, dobbiamo quindi seguire questa mentalità