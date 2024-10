Si è giocata la 9a giornata di Serie A che si è aperta venerdì con la vittoria dell’Udinese che la fa volare nelle zone alte di classifica. Cagliari che ha giocato oltre 60 minuti in 10 uomini per l’espulsione del centrocampista Makoumbou. Il Torino torna alla vittoria grazie a una rete del classe 2005 Njie al debutto in Serie A. Nelle gare del sabato vince ancora di misura il Napoli; stavolta basta una rete di Di Lorenzo per piegare il Lecce e resta da solo in testa alla classifica. Incredibile vittoria dell’Atalanta che rifila 6 gol al Verona. Nelle gare della domenica pari tra Parma e Empoli e nello scontro salvezza tra Monza e Venezia. La Lazio si conferma in forma e vince con un netto 3-0 con il Genoa. Partita incredibile a San Siro tra Inter e Juve terminata 4-4! Vantaggio Inter, rimonta Juve sull’1-2, poi tre gol dell’Inter che si porta sul 4-2 e nuova rimonta bianconera per il 4-4 finale. Nel posticipo goleada della Fiorentina che rifila 5 reti alla Roma. Juric a forte rischio esonero.

Martedì si torna in campo per gli anticipi della 10a giornata.

I risultati e la classifica:

UDINESE-CAGLIARI 2-0

TORINO-COMO 1-0

NAPOLI-LECCE 1-0

BOLOGNA-MILAN Rinviata per maltempo

ATALANTA-VERONA 6-1

PARMA-EMPOLI 1-1

LAZIO-GENOA 3-0

MONZA-VENEZIA 2-2

INTER-JUVENTUS 4-4

FIORENTINA-ROMA 5-1