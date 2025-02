Ecco le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti con un pesante 3-0 dal “Blue Energy Stadium” contro l’Udinese

SILVESTRI: 5.5 Al suo esordio in maglia azzurra subisce tre reti; sulla prima si fa sorprendere dalla deviazione di Ekkelkankamp mentre sulla seconda la respinta sul tiro di Lucca è troppo corta (errore), favorendo il tap-in dell’olandese. Buono l’intervento nel finale su Thauvin.

DE SCIGLIO: 5.5 Cerca di dare il suo apporto di esperienza in una difesa in totale emergenza. Due buone chiusure ma non sempre però è poi così preciso, come in occasione del terzo gol quando il francese si inserisce fra lui e Goglichidze.

GOGLICHIDZE: 5 Il georgiano è sempre più il lontano parente di quello ammirato nel girone d’andata; da quando le sirene di mercato sono cominciate a suonare ha perso quello smalto che lo aveva contraddistinto. Fatica a trovare se stesso, anche oggi spesso in difficoltà a limitare gli sguscianti attaccanti avversari. Perde tutti i duelli aerei.

CACACE: 5 Viene abbassato lui e non Pezzella nel ruolo di braccetto sinistro. Viene anticipato in occasione della rete del vantaggio firmata da Ekkelenkamp. Cerca di proporsi in avanti qualche volta senza troppa fortuna, dalle sue parti fatica a limitare l’asse Thauvin-Atta. Spesso non trova la giusta posizione.

GYASI: 5.5 Come sua consuetudine è ammirevole per quanto riguarda l’impegno. Meno sul piano della consistenza sia in fase difensivo che in avanti, lo vediamo in una circostanza quando spreca la palla del pareggio mettendo fuori un cross proveniente da destra.

SAMBIA: SV

HENDERSON: 5.5 Cerca di cucire gioco tra i reparti, alternando buone cose – soprattutto nel primo tempo – ad alcuni errori clamorosi, come nella ripresa quando Thauvin spreca la palla del 2-0.

KOVALENKO: SV

GRASSI: 5 Sovrastato a tratti dalla qualità e dal fosforo dei centrocampisti avversari. Poco efficace il suo lavoro di filtro. Difficoltà anche nella costruzione della manovra e nel legare i reparti.

PEZZELLA: 5.5 Schierato da quarto a sinistra e non braccetto come sembrava all’inizio della gara, mostra una prima parte della gara apprezzabile sul profilo dell’impegno e dell’intraprendenza, poi nel secondo tempo si perde. a. Non legge mai con il giusto timing gli inserimenti di Ekkelenkamp.

KONATE: SV

KOUAME: 5.5 Per un attaccante è impensabile avere almeno quattro occasioni e non trovare mai lo specchio della porta. Acquistato per dare maggiore sostanza, ed un cambio ad Esposito e Colombo, deve dare di più sotto porta per alimentare le speranze di salvezza. Per impegno va elogiato.

MALEH: 5 Schierato sulla trequarti, una scelta più figlia dell’emergenza che per altro, oggi fatica molto. Si propone in avanti ma difetta nei sedici metri avversari, clamorosa l’occasione cestinata ad inizio ripresa su cross di Kouame.

ZURKOWSKI: SV

COLOMBO: 5.5 Si impegna molto come sua consuetudine, ma non si mostra cinico sotto porta. Nel primo tempo si fa respingere due volte il suo sinistro per il resto solo volontà ed impegno ma in serie A serve altro.

ESPOSITO: 5.5 Il suo ingresso è di chi vuol lasciare un segno nella gara ma è un fuoco di paglia.

MISTER D’AVERSA: 5.5 Arriva l’ottava sconfitta nelle ultime dieci partite, la vittoria manca da oltre due mesi. La squadra non è da disprezzare per il gioco e per la volontà, ma le numerose assenze stanno diventando un fardello insormontabile. Fa quello che può con un organico ridotto all’osso, ma fatalmente nei secondi tempi paga la scarsa panchina di cui dispone, con anche alcuni giocatori che sembrano aver sempre meno benzina in corpo. Quel che ancora consola è che la squadra non sembra in confusione e totalmente senza idee. La speranza è che qualche giocatore venga recuperato ma, nel frattempo, serve concretizzare il volume di gioco e le occasioni create altrimenti diventa durissima. Sarà adesso importante anche il lavoro psicologico.