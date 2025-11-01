Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti dalla gara di Chiavari

FULIGNATI: 7,5 Tre parate letteralmente miracolose nel secondo tempo. Poi, tanta, tanta sicurezza. Incolpevole sul gol partita di Tiritiello.

CURTO: 6 Limita i danni nella sua zona di competenza mettendo sul piatto della bilancia la sua fisicità. Non perfetto sulle palle inattive, ma tutto sommato positivo

GUARINO: 6 Tiene bene la posizione e si fa valere nel gioco aereo. Un po’ più in difficoltà negli uno contro uno. Suo l’unico tiro verso la porta avversaria obbligando Consigli ad un grande intervento.

OBARETIN: 5.5 Nella sua zona di competenza arrivano i principali pericoli per gli azzurri. Bariti e Parodi gli fanno vedere i sorci verdi saltandolo sistematicamente. Cerca di limitare le scorribande biancazzurre ma è spesso in affanno.

MORUZZI: 6 Ci sono alcune imprecisioni ma la sua partita è stata tra le migliori per “garra”. Tra i pochi coraggiosi nel cercare il tiro in porta e va considerato che giocava sulla fascia non a lui congeniale.

YEPES: 5,5 Partita decisamente scolastica nella quale tende più a nascondersi. Nel secondo tempo cresce leggermente di condizione e si rende leggermente più propositivo.

BIANCHI: SV

GHION: 5,5 Bravo nell’essere colui che esercita la prima pressione ma ci sono diversi errori di impostazione.

IGNACCHITI: 5.5 Non riesce ad entrare in partita nella porzione di gara in cui viene impiegato. Costretto ad occuparsi principalmente alla fase difensiva prova ad assolvere il compito non riuscendoci totalmente. Nel finale prova a dare supporto alla fase difensiva senza far registrare niente di significativo

BELARDINELLI: 5 Fatica molto e fa poco movimento. Se in fase difensiva qualcosa si vede, c’è davvero poco in quella transitiva.

DEGLI INNOCENTI: 5.5 Non riesce a fronteggiare in maniera adeguata il pressing portato dai centrocampisti avversari. Spende un giallo dopo pochi minuti dal suo ingresso spende un giallo per fermare Franzoni. In avanti non combina molto facendo registrare molti errori.

CARBONI: 5,5 Fondamentale in alcune chiusure e diagonale ben fatte, la sua però è una partita in autentica sofferenza. Costretto sempre ad inseguire le folate della Virtus Entella, che proprio dalla sua parte spinge con continuità. Sbaglia quasi tutti i cross.

ILIE: 5,5 Alterna alcune giocate interessanti a diversi errori. Gara però di poca incisività.

POPOV: 5 Schierato per dare maggiore incisività e pericolosità, ma anche lui non ha palloni giocabili non lasciando traccia della sua presena.

PELLEGRI: 5 Spesso molto isolato la davanti ma, di fatto, non lascia traccia in questa gara.

SHPENDI: 5 Discorso simile a quello fatto per Popov, fa movimento ma i difensori della Virtus Entella lo controllano senza problemi.

MISTER DIONISI: 5 Seconda sconfitta in quattro partite dal suo arrivo in sostituzione di Pagliuca. Presto per dare giudizi ma per il momento non sta riuscendo a dare un gioco e un’anima a questa squadra. La partita di oggi è preoccupante, gli azzurri sono stati messi sotto da una squadra non eccelsa sul piano tecnico ma che su quello dell’intensità e della corsa era nettamente superiore. Il dato dei 15 tiri contro 1 dei liguri fanno capire molto del loro dominio. Il tecnico è partito con il 3-5-1-1 inserendo Ilie al posto di Pellegri, poi ha dato spazio a Popov e Shpendi operando cambi a centrocampo ma nulla è cambiato. Si dice il problema sia mentale, ma va risolto perchè dalla prossimo c’è l’obbligo di vincere!