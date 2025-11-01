Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti dalla gara di Chiavari
FULIGNATI: 7,5 Tre parate letteralmente miracolose nel secondo tempo. Poi, tanta, tanta sicurezza. Incolpevole sul gol partita di Tiritiello.
CURTO: 6 Limita i danni nella sua zona di competenza mettendo sul piatto della bilancia la sua fisicità. Non perfetto sulle palle inattive, ma tutto sommato positivo
GUARINO: 6 Tiene bene la posizione e si fa valere nel gioco aereo. Un po’ più in difficoltà negli uno contro uno. Suo l’unico tiro verso la porta avversaria obbligando Consigli ad un grande intervento.
OBARETIN: 5.5 Nella sua zona di competenza arrivano i principali pericoli per gli azzurri. Bariti e Parodi gli fanno vedere i sorci verdi saltandolo sistematicamente. Cerca di limitare le scorribande biancazzurre ma è spesso in affanno.
MORUZZI: 6 Ci sono alcune imprecisioni ma la sua partita è stata tra le migliori per “garra”. Tra i pochi coraggiosi nel cercare il tiro in porta e va considerato che giocava sulla fascia non a lui congeniale.
YEPES: 5,5 Partita decisamente scolastica nella quale tende più a nascondersi. Nel secondo tempo cresce leggermente di condizione e si rende leggermente più propositivo.
BIANCHI: SV
GHION: 5,5 Bravo nell’essere colui che esercita la prima pressione ma ci sono diversi errori di impostazione.
IGNACCHITI: 5.5 Non riesce ad entrare in partita nella porzione di gara in cui viene impiegato. Costretto ad occuparsi principalmente alla fase difensiva prova ad assolvere il compito non riuscendoci totalmente. Nel finale prova a dare supporto alla fase difensiva senza far registrare niente di significativo
BELARDINELLI: 5 Fatica molto e fa poco movimento. Se in fase difensiva qualcosa si vede, c’è davvero poco in quella transitiva.
DEGLI INNOCENTI: 5.5 Non riesce a fronteggiare in maniera adeguata il pressing portato dai centrocampisti avversari. Spende un giallo dopo pochi minuti dal suo ingresso spende un giallo per fermare Franzoni. In avanti non combina molto facendo registrare molti errori.
CARBONI: 5,5 Fondamentale in alcune chiusure e diagonale ben fatte, la sua però è una partita in autentica sofferenza. Costretto sempre ad inseguire le folate della Virtus Entella, che proprio dalla sua parte spinge con continuità. Sbaglia quasi tutti i cross.
ILIE: 5,5 Alterna alcune giocate interessanti a diversi errori. Gara però di poca incisività.
POPOV: 5 Schierato per dare maggiore incisività e pericolosità, ma anche lui non ha palloni giocabili non lasciando traccia della sua presena.
PELLEGRI: 5 Spesso molto isolato la davanti ma, di fatto, non lascia traccia in questa gara.
SHPENDI: 5 Discorso simile a quello fatto per Popov, fa movimento ma i difensori della Virtus Entella lo controllano senza problemi.
MISTER DIONISI: 5 Seconda sconfitta in quattro partite dal suo arrivo in sostituzione di Pagliuca. Presto per dare giudizi ma per il momento non sta riuscendo a dare un gioco e un’anima a questa squadra. La partita di oggi è preoccupante, gli azzurri sono stati messi sotto da una squadra non eccelsa sul piano tecnico ma che su quello dell’intensità e della corsa era nettamente superiore. Il dato dei 15 tiri contro 1 dei liguri fanno capire molto del loro dominio. Il tecnico è partito con il 3-5-1-1 inserendo Ilie al posto di Pellegri, poi ha dato spazio a Popov e Shpendi operando cambi a centrocampo ma nulla è cambiato. Si dice il problema sia mentale, ma va risolto perchè dalla prossimo c’è l’obbligo di vincere!
Voti un po’ troppo alti. Comunque Se per tirare in porta tiri in realtà “verso la porta e basta” non si può vincere. Ci mancano giocatori in difesa e a centrocampo, e all’attacco Pellegri da solo non può stare. Deve stare con Popov e/o Shpendi. E allora dietro chi c’è? Boh!
Comunque non mi aspettavo che a parte Fulignati tutti giocassimo così male (più o meno).
mandare via tutti
Non è un problema mentale. È un problema di pochezza tecnica e anche morale. Quando sei inferiore sia come qualità ed intensità, giustamente, perdi.
non è vero
Non siamo stati PRESTATIVI
eaa giu’ per la discesa
eaa dritti verso il burrone
eaa ormai nessuno ci puo’ fermar
cantava bennato
povero empolino, anni di pareggini e biscottini, di primo non prenderle hanno dato i loro frutti
dov’e’ finito l’empolino che tutti ammiravano per il bel gioco
addio, incrociamo le dita
Classico discorso da fiorentino che dispensa falsa bonarietà ai “cugini di campagna”.Resta in curva Marione,mentre la stanno demolendo,per piacere.
👏👏👏👏👏
scusate ….ma che partita avete visto…..eccetto il portiere poi massimo dovevate dare 5 o meno a tutti….con i vostri voti sembra una partita decente
La china del monteboro calcio era chiara da anni.
Bastava volere il bene dell empoli, a partire dai giornalisti, anziché fare i negazionisti e i lacchè di corte esaltando salvezze casuali senza alcun progetto sportivo ripetendo a pappagallo dei 30 anni di serie A e B e ricordando dove sono prato, pistoiese e livorno.
È normale che quell essere pessimo sia totalmente sparito dai radar non parlando da mesi e usando il nulla, cioè gemmi, per comunicare?
Ma a qualcuno interessa ancora il bene dell empoli oppure ormai siete stati inglobati nella dimensione monteboro?
a forsa di leccare ti viene la lingua marrone
5.5 a CARBONI???? Ma questo non giocherebbe nemmeno in promozione!! Non sa stoppare un pallone, non sa fare un cross, non sa nemmeno fare il fuorigioco che insegnano ai bambini dei pulcini!!
Ragazzi non scherziamo. Oggi nessuno può passare il 4,5. E purtroppo non è la rabbia che mi fa scrivere questo, ma l’onestà intellettuale.
Ovviamente escludendo il miracoloso Fulignati.
I cambi invece, contrariamente a quanto scrivete, sono stati giusti contribuendo un minimo ad alzare il baricentro. La critica è sulla formazione iniziale, sulla mentalità non data, sul gioco assente.
ps: chi vuole il bene dell’Empoli deve criticare. Il medico pietoso fa la piaga puzzolente.
Essere troppo permessivi ci ha fatto retrocedere e ci ha fatto fare la figura cacina in una storica semifinale gettata alle ortiche.
Ovviamente (ma non dovrei nemmeno scriverlo vista l’ovvietà) critiche civili. Ma i ragazzi vanno spronati. Chi pensa di essere sotto pressione può allegramente cambiare mestiere o andare via da Empoli.
quale è il bene dell’empoli? i soldi incassati dalla presidente e società? o non tifosi bisogna dare i servi zitti gleba a favore dei più ricchi? mi sa che devi imparare a stare al mondo invece di fare commenti inutili a lecchino
Si problema tecnico e voler fare un gioco opposto a quello che sono le caratteristiche dei giocatori della rosa ha peggiorato ancora il morale e l’autostima della squadra. Se il mister parla di coraggio e di incoscienza e poi gioca con questi interpreti che messaggio da alla squadra: paura…occorre cambiare assetto difensivo per non ammuffire in panchina gente come Saporiti che non sta considerando e per riportare più avanti Elia. Certo la squadra deve darsi una scrollata e capire come ha detto Fulignati che bisogna dare di più.
P. S. Fuori Obaretin please
Ma te non sei soddisfatto così che settimana scorsa andavi narrando della straordinaria vicepr.esidente eletta nel consiglio di lega.
Lei in più ti ha fatto pure la festa di halloween giovedì.
Dovresti già essere apposto così.
Questo sito web è sempre molto accogliente verso la squadra.
Le Pagelle sono tutti 4 ad eccezione di fulignati 8.
Dare la Sufficienza a Guarino e Moruzzi grida vendetta per chi ama il calcio.
Hanno fatto delle papere (guarino) e dei cross (moruzzi) da amatori.
Con questi voti siete complici della società . E l’ ora di finirla con questo falso buonismo . Siamo sull orlo del baratro e insistete a stare attenti a non dare voti bassi. vergognatevi
Aggrappiamoci alle parole di Fulignati nel post partita
2 punti in 4 partite … mah
per la serie C va bene! ma che pensavi?
A parte Fulignati, che ha tenuto a galla la squadra, il resto è da 4,5… il tecnico da 3, che ci sia o meno non se ne accorge nessuno…. non è riuscito a cambiare niente, solo a peggiorare.
Gemmi voto 0: due stagioni da dimenticare…. si dirà, ha poco budget…. anche Sigarino e Marcello, ma almeno loro avevano idee, questo è solo una macchietta che non parla nemmeno l’italiano…
Società voto 0: non esiste più… tirano a campare, questo ti fa capire che il calcio ai tempi è ai titoli di coda…. avete invocato Pistoia, Lucca, Arezzo e Livorno….. ecco tra poco ci siamo anche noi….
vomitevoli…. menomale non sono andato a Chiavari a pigliare di bischero….ma hanno contestato almeno?
come fate a dare i voti a questa banda di raccattati..non competitivi nemmeno in eccellenza..questi vanno diritti alla serie c senza fare i playout..ormai siamo ai titoli di coda..rosa completamente sbagliata..dato fiducia a gente come Guarino Degli Innocenti Ignacchiti Carboni che a Gavorrano farebbero le riserve..Fulignati a gennaio cambia squadra..non puoi giocare con questi raccattati..idem Dionisi..vi pregiudicate la carriera..squadra destinata a un ritorno in serie c..con retrocessione matematica a febbraio
Fulignati 8 sempre il migliore in campo
Curto 4 inutile
Guarino 6 L unico che con grande fatica regge
Obaretin 5 scarso con i pied8 di marmo
Moruzzi 5,5 modesto ma non il peggiore in campo
Yepes 5 sovrastato come sempre
Ghion 5 sovrastato come sempre
Belardinelli 4 inutile
Carboni 4. Imbarazzante …respira sempre a bocca aperta ….volete anche che corra ?
Ilie. 4. Giocava ?
Pellegri …..S.V. Se gioca lo devi servire come devi e non a rinvii , sennò è inutile che giochi
Ingnacchiti 5 come sempre
Degli Innocenti 6 l unico che tenta giocate in verticale
Sphendi 5,5
Popov 5.5
Bianchi. T ho …..o che c è
Dionisi 4. Se gioca con questo modulo e questa apatia la squadra per cercare di portare il pari a casa è inutile che sia stato preso . Giocatori modesti come con Pagliuca ma vogliamo vedere la bava alla bocca , concentrazione , voglia di vincere ed un modulo che esalti le poche individualità che ci sono
Ceesay
Elia
Pellegri
3 punte e giocare in verticale per vincere , sennò se non sei convinto dimettiti subito e liberaci di te , perché per avere uno peggio di Pagliuca ….
DS. La società lo deve allontanare subito , serve un uomo forte e credibile anche per il mercato di gennaio e per dare la strada alla squadra
Società : ma che pensavano di prendere Dionisi perché avevamo una squadra da play off?
Errore …..era da prendere Bisoli o Breda , gente alla Nicola della serie B
Questa squadra è indecente
Sabato prossimo contro il Catanzaro contestazione dal 1° minuto. Questi ragazzini viziati non hanno rispetto per la maglia che indossano. Chi non contesta non vuole il bene dell’Empoli.
La metà della rosa di questo Empoli son giocatori di Serie C, o li sostituisci con 7 innesti di categoria (che costano), pescando da panchine di Serie A e titolari di squadre medio-alte di B, o il capitombolo in C appare conseguenza lineare, plausibile, logica. Il tempo delle supercazzole psicoattitudinali dei giocatori è finito: alla società la scelta a gennaio: spendere, rifondare la squadra e risalire a metà classifica o affondare nel pozzo: rifondare o affondare, appunto.
Fulignati 7,5
Curto 6
Guarino 5,5
Obaretin 4,5
Ghion 4,5
Yepes 4,5
Belardinelli 4,5
Moruzzi 4
Ilie 5
Pellegri 5,5
Popov 6
Shpendi 5,5
Ignacchiti 5
mister Dionisi 4,5 o 5 boh, io non ci capisco più niente.
bisognerà a gennaio andare a raccomandarsi al buon Giuffredj
Guarino, Degli Innocenti, Ignacchiti e Belardinelli sono diverse spanne sotto ai giovani usciti dal settore giovanile.
Se devono giocare per forza, mettiamoci l’animo in pace, si lotterà per non retrocedere fino alla fine e non è detto che ci si salvi.
Se invece si fa giocare anche qualcun’altra e/o soprattutto si prende qualche calciatore di categoria a Gennaio, la musica può cambiare.
Ma a centrocampo nessuno capisce nulla. Chi gioca come e dove. Una ratatouille senza né capo né coda
Io Ve l’avevo detto: solo per una volta, SOLO PER UNA PARTITA, fatemelo fare a me l’allenatore. 433 e se va male mi ammazzate.
ma siete impazziti? tenacia della squadra meno che da amichevole di metà agosto.
A parte fulignati nessuno deve essere sopra il 4.
rendetevi conto che si è fatto un tiro in porta solo nel recupero, se si somma la partita con la samp si sono fatti 2 match senza tiri in porta.
La situazione è seriamente preoccupante, prima se ne rendono conto tutti e meglio è.
Siamo a livelli di quando c’era muzzi.
Qua scherzano col fuoco
obaretin mai ha fatto una partita da sufficienza..purtroppo come gia detto la difesa non e’ solida.. se non fosse per il portiere noi si sarebbero presi 3 goal a ogni partita..e con 3 goal presi difficile poi farne 4
io licenzierei il direttore sportivo..la colpa è sopratutto sua
ma che voti date…siete complici anche voi se continuate così…
Via gente che cammina e non glielo frega niente dell Empoli!
Obaretin,Yepes e Carboni camminano e sembra facciano un favore!
Dentro i ragazzi nostri come Ignacchitti Belardinelli-Degl’’Ignicenti-Guarino-Tostp e Popov per lo meno danno l’anima!
Gemmi via da stasera per manifesta incapacità tecnica
Qui non e’ questione di allenatore pare ma di giocatori di scarsa tecnica e poca personalità.Questo e’ un fortissimo campanello d’allarme.Siamo stati ridicolizzati da una modestissima squadra venuta dalla C che probabilmente ci ritornera’.A Firenze Prade’ si dimesso.Mi spiace ma qualcuno dovrebbe seguirne l esempio.Carlo B
Se non ci fosse in porta un elemento come quello attuale, si sarebbe, già da qualche gara, sul fondo della classifica.