Queste le pagelle dei calciatori azzurri usciti sconfitti dal “Penzo” di Venezia per 2-0 entrando così in zona playout
FULIGNATI: 6,5 Compie almeno 3-4 parate eccellenti mantenendo il risultato sullo 0-0. Nella ripresa si deve arrendere al colpo di testa di Adorante e al tracciante di Doumbia che chiude la partita. Non sempre preciso nel gioco con i piedi, nel secondo tempo un suo errore mette in movimento Yeboah.
GUARINO: 5.5 Schierato braccetto destro della difesa a tre ha molto da fare nella sua zona di competenza. Haps lo tiene sistematicamente in allarme, nascono i principali pericoli per la squadra azzurra.
ROMAGNOLI: 5,5 Si rivede in campo dopo tantissimo tempo e questo fa piacere. La sua gara è solida se non per l’azione del gol dove sbaglia completamente il tempo ostacolando anche Yepes.
DEGLI INNOCENTI: SV
LOVATO: 6 Cerca di guidare la retroguardia chiamata agli straordinari per respingere gli assalti avversari. Yeboah spesso lo mette in difficoltà, ma riesce ad opporsi mettendo sul piatto della bilancia fisico e senso della posizione.
CANDELA: 5 Dalla sua parte nascono i principali pericoli per gli azzurri. Fatica non poco a limitare la manovra avvolgente degli uomini di Stroppa, in avanti non si vede praticamente mai, anche quando la squadra di Caserta si affaccia in avanti per rimontare lo svantaggio.
MAGNINO: 6 Efficace maggiormente in fase di non possesso che in avanti. E’ una partita di grande sacrificio per lui: da segnalare il suo recupero su Yeboah nel primo tempo. Qualcosa in meno in fase di proposizione.
YEPES: 6 Gara ordinata facendo bene il filtro e giocando soprattutto in fase di non possesso una discreta gara.
SAPORITI: SV
EBUEHI: 6 Partita onesta dell’ex Venezia che difende con attenzione e commette pochi errori evidenti.
MORUZZI: SV
CEESAY: 5 Partita votata alla fase difensiva anche quella dell’ex Cesena. Poco preciso quando si tratta trovare l’imbeccata giusta. Anche in fase di non possesso pecca e non poco. Conta poco il bel tiro nel finale.
ILIE: 5,5 Parte con qualche difficoltà ed incertezza. Cresce leggermente nel corso della gara ed è bravo nell’azione che porta al rigore poi tolto dal VAR.
ELIA: S.V
SHPENDI: 5,5 Sgomita e si danna, spesso da solo, però è poco incisivo e nel primo tempo spreca una grossa occasione.
NASTI: S.V.
MISTER CASERTA (ACCURSI): 5 La scelta di passare al 3-4-2-1 è condivisibile vista la forza dell’avversario che avevamo di fronte. In alcuni frangenti della prima frazione ha pagato questo atteggiamento, poi gli azzurri cedono di fronte ad una squadra che ha infinite risorse per poter offendere. Lascia perplessi la gestione dei cambi, il primo solo al 77′. Alcuni giocatori che potrebbero servire vengono lasciati in naftalina. Adesso la situazione è molto complicata, a 180 minuti dal termine serve tirar fuori dal cilindro qualcosa di speciale per ottenere la salvezza diretta. Oggi saremmo al playout
Coppia tonelli-tavano per tentare l ultima carta.
Oppure capitan davide moro.
Probabilmente non cambia niente ma con caserta non c’è possibilità.
Ringraziamolo per i pochi punti fatti quando allenava il bari che così è ancora sotto e salutiamolo.
Io avrei già richiamato Pagliuca.
Caserta 3: Si conferma in confusione totale con una formazione scriteriata senza capo né coda. Aspetta troppo per cambiare qualcosa concedendo un solo minuto a Saporiti. Serie C diretta.
Ebuehi 2: Telespalla Bob non si può vedere su un campo da calcio.
Se fossi stato al posto dello Zampognaro avrei fatto entrare Saporiti subito dopo aver preso il primo gol.
Ora però non fasciamoci la testa prima di essersela rotta !
Turiamoci il naso, per dirla con Montanelli 1976, e sosteniamo questa Armata Brancaleone venerdì contro l’Avellino.
In qualche modo Vincere ! ..
E poi speriamo nella Fortuna 🙏.
forza Empoli. e basta
Sinceramente non riesco a comprendere i vostri voti ……ma nel primo tempo vi siete accorti che abbiamo avuto il 18% di possesso palla ….. praticamente non abbiamo giocato……i nostri giocatori non hanno Mai vinto un contrasto e si sono fatti prendere palla sempre quasi inermi….mai che abbiano lottato su un pallone e vinto un contrasto e menomale che il portiere ha fatto 3 interventi importanti
Fulignati 6.5
Guarino 5
Romagnoli 5.5
Lovato 5
Candela 4
Magnino 6
Yepes 5
Ebuehi 4,5
Ceesay 4
Ilie 4
Sphendi 5(non passa mai la palla)
Caserta 2 (in confusione totale)
voti da pianetamonteboro
Ha arraffato tutto quello che poteva mettersi in tasca.
E questi sono i risultati.
Ma dalla Lega Pro non ci si ripiglia.
Richiamate Dionisi per le ultime due partite
io richiamerei orrico con 1 boccia di vino sotto la panchina!
L’unico possibilità per vincere con l’Avellino è che ci pensi il presidente, chi vuole capire capisca
Risultato ampiamente prevedibile, squadra che esprime il nulla e Caserta mi sembra che non c’abbia capito niente…. o metti le bandiere o provi a richiamare Pagliuca, forse il meno peggio dei tre… ma destino ormai segnato…. questa è eutanasia sportiva!!!
L’impressione iniziale è stata che a Venezia si sarebbe provato a fare qualcosa, ma con la testa già all’Avellino. La partita-chiave sarà quella.
Fulignati 7
Lovato 5,5
Romagnoli 5
Guarino 5,5
Candela 5
Magnino 6
Yepes 6
Ilie 5,5
Ceesay 5
Shpendi 6
Ebuhei 5
non sapete mica a che ora arrivano?
i voti li do solo alla propieta 0.. non ci salviamo finiremo un ciclo cominciato in serie c ,e rifinito in serie c..è arrivata l ora di cedere per il bene dei tifosi ormai delusi da due anni penosi non mi sento più di criticare i giocatori..oppure l allenatore..ma critico solo le disgraziato e scriteriate scelte di una società che non esiste più da diverso tempo
Condivido i voti in modo quasi totale..ma perché la più titolata squadra della Toscana si è ridotta così, rischiando la serie C? Eppure per storia per numero di tifosi siamo superiori alla Fiorentina..dicono che le nane hanno circa 800 mila tifosi noi secondo me ne abbiamo di più..provate a chiedere in giro..conoscete meglio Empoli o Firenze? Ci diranno Empoli siamo superiori siamo cazzuti siamo noi la Toscana, avanti azzurri..il nostro coro è invidiato da tutti quello che urla al cielo EMPOLI EMPOLI mamma mia pelle d’oca!
Smettila di usare il mio Nick ti bannano
I voti fatti non hanno più ormai senso. Ma cosa servono se non a farci il sangue più amaro?! Seguendo la faccia ed il tono della voce di Caserta ieri erano quelle di una persona che non ha le energie e la forza per trasmettere cose positive alla squadra e convinzione e prova mosse della disperazione… Oggi poteva anche andare a farsi intervistare dopo la partita ma ha mandato il vice.