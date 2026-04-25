Queste le pagelle dei calciatori azzurri usciti sconfitti dal “Penzo” di Venezia per 2-0 entrando così in zona playout

FULIGNATI: 6,5 Compie almeno 3-4 parate eccellenti mantenendo il risultato sullo 0-0. Nella ripresa si deve arrendere al colpo di testa di Adorante e al tracciante di Doumbia che chiude la partita. Non sempre preciso nel gioco con i piedi, nel secondo tempo un suo errore mette in movimento Yeboah.

GUARINO: 5.5 Schierato braccetto destro della difesa a tre ha molto da fare nella sua zona di competenza. Haps lo tiene sistematicamente in allarme, nascono i principali pericoli per la squadra azzurra.

ROMAGNOLI: 5,5 Si rivede in campo dopo tantissimo tempo e questo fa piacere. La sua gara è solida se non per l’azione del gol dove sbaglia completamente il tempo ostacolando anche Yepes.

DEGLI INNOCENTI: SV

LOVATO: 6 Cerca di guidare la retroguardia chiamata agli straordinari per respingere gli assalti avversari. Yeboah spesso lo mette in difficoltà, ma riesce ad opporsi mettendo sul piatto della bilancia fisico e senso della posizione.

CANDELA: 5 Dalla sua parte nascono i principali pericoli per gli azzurri. Fatica non poco a limitare la manovra avvolgente degli uomini di Stroppa, in avanti non si vede praticamente mai, anche quando la squadra di Caserta si affaccia in avanti per rimontare lo svantaggio.

MAGNINO: 6 Efficace maggiormente in fase di non possesso che in avanti. E’ una partita di grande sacrificio per lui: da segnalare il suo recupero su Yeboah nel primo tempo. Qualcosa in meno in fase di proposizione.

YEPES: 6 Gara ordinata facendo bene il filtro e giocando soprattutto in fase di non possesso una discreta gara.

SAPORITI: SV

EBUEHI: 6 Partita onesta dell’ex Venezia che difende con attenzione e commette pochi errori evidenti.

MORUZZI: SV

CEESAY: 5 Partita votata alla fase difensiva anche quella dell’ex Cesena. Poco preciso quando si tratta trovare l’imbeccata giusta. Anche in fase di non possesso pecca e non poco. Conta poco il bel tiro nel finale.

ILIE: 5,5 Parte con qualche difficoltà ed incertezza. Cresce leggermente nel corso della gara ed è bravo nell’azione che porta al rigore poi tolto dal VAR.

ELIA: S.V

SHPENDI: 5,5 Sgomita e si danna, spesso da solo, però è poco incisivo e nel primo tempo spreca una grossa occasione.

NASTI: S.V.

MISTER CASERTA (ACCURSI): 5 La scelta di passare al 3-4-2-1 è condivisibile vista la forza dell’avversario che avevamo di fronte. In alcuni frangenti della prima frazione ha pagato questo atteggiamento, poi gli azzurri cedono di fronte ad una squadra che ha infinite risorse per poter offendere. Lascia perplessi la gestione dei cambi, il primo solo al 77′. Alcuni giocatori che potrebbero servire vengono lasciati in naftalina. Adesso la situazione è molto complicata, a 180 minuti dal termine serve tirar fuori dal cilindro qualcosa di speciale per ottenere la salvezza diretta. Oggi saremmo al playout